Tôi sắp cưới vợ, người cũ bất ngờ muốn nối lại sau khi ly hôn chồng

Chủ nhật, 08:30 12/04/2026 | Tâm sự

Đúng lúc đám cưới đã cận kề, người yêu cũ bất ngờ quay lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, khiến tôi lại giằng xé trong lòng…

Tôi và người yêu cũ cũng là mối tình đầu của tôi từng có 5 năm bên nhau và trải qua nhiều vui buồn cùng nhau. 

Hai đứa đã tính đến chuyện trăm năm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay. Không phải vì hết yêu, mà vì những khác biệt không về công việc, gia đình mà cả hai không thể nào vượt qua được.

Ngày chia tay, tôi tưởng như mất đi một phần cuộc sống, lúc nào cũng sống trong tâm trạng ủ rũ, buồn chán nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần nguôi ngoai. 

Sau đó tôi gặp người hiện tại, cô ấy hiền lành, công việc ổn định và quan trọng là phù hợp để xây dựng một gia đình.

Tôi chỉ sợ khi kết hôn mà trong lòng vẫn còn người khác, thì sẽ khổ cho cô ấy.

Chúng tôi quen nhau hơn 1 năm thì quyết định cưới. Không phải tình yêu cuồng nhiệt, nhưng cả hai cảm thấy tin tưởng, an toàn khi ở bên nhau. Và quan trọng là gia đình hai bên ủng hộ, luôn giục giã hai đứa nhanh về chung một nhà.

Nhưng cách đây không lâu, người yêu cũ bất ngờ nhắn tin cho tôi thông báo đã ly hôn và hẹn gặp tôi. Chúng tôi gặp lại nhau sau đó vài ngày. Cô ấy nói vẫn còn yêu tôi và muốn cho nhau cơ hội.

Từ khi gặp người yêu cũ về, tôi sống trong chuỗi ngày giằng xé, trong lòng tôi thực sự vẫn còn yêu người yêu cũ nhưng ngày cưới lại đang đến gần với người mà hai bên gia đình cùng vun vén. 

Vợ sắp cưới của tôi là người luôn vì tôi, chưa từng làm tôi tổn thương nên tôi lại càng day dứt nhưng thực sự thứ tình cảm tôi dành cho người sắp cưới không phải là tình yêu như mối tình đầu. Tôi chỉ sợ khi kết hôn mà trong lòng vẫn còn người khác, thì sẽ khổ cho cô ấy.

Nhưng nếu hủy hôn lúc này để đến với người yêu cũ, tôi sẽ làm tổn thương quá nhiều người vì gia đình, bạn bè và cả người vợ sắp cưới đang tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Tôi nên làm gì bây giờ để có quyết định sáng suốt và thoát khỏi tâm trạng giằng xé?

Vừa nghỉ hưu là quyết định ly hôn: Tôi không hề hối hậnVừa nghỉ hưu là quyết định ly hôn: Tôi không hề hối hận

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người chọn sống an phận bên gia đình, nhưng với dì Dương, đây lại là thời điểm để thay đổi.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
