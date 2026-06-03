MC Thanh Thanh Huyền kể chuyện suýt bị bắt cóc ở nước ngoài, thu hút hơn 500 nghìn người theo dõi, sống trong căn nhà thế nào?

MC - Á hậu Thanh Thanh Huyền mới đây khiến nhiều người không khỏi hoang mang khi lần đầu chia sẻ suýt gặp nguy hiểm trong chuyến công tác tại Philippines dịp Tết năm 2023.

Đăng tải trên trang tiktok cá nhân, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi những tình tiết khiến chính nữ MC cũng thừa nhận bản thân “bủn rủn tay chân” khi nhớ lại.

Theo chia sẻ của Thanh Thanh Huyền, thời điểm đó cô sang Manila để tham gia một khóa training và buộc phải đón Tết xa nhà cùng trợ lý. Trong lúc đi dạo chợ Tết vào đúng đêm giao thừa, nữ MC được một người phụ nữ dắt theo em bé chủ động tiếp cận, bắt chuyện rất nhiệt tình, sau đó xin số điện thoại và hỏi khá kỹ về nơi cô đang ở tại Manila. Không dừng lại ở đó, người này còn liên tục ngỏ ý mời nữ MC về nhà ăn Tết. Vì thấy còn nhiều lấn cấn, và cũng vì không muốn phiền người khác, cô đã chủ động từ chối.

Điều khiến Thanh Thanh Huyền thực sự hoảng sợ xảy ra vài ngày sau đó khi cô có dịp gặp gỡ các cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines, cô kể lại sự việc và đưa bức ảnh người phụ nữ đó ra. Phía đại sứ quán sau khi nhìn ảnh đã vô cùng bất ngờ vì người phụ nữ này có ngoại hình rất giống một đối tượng nằm trong đường dây bắt cóc, buôn người đang bị truy nã tại địa phương. “Khi nghe mọi người nói vậy, tôi thật sự bủn rủn tay chân. Tôi không nghĩ có lúc mình lại ở gần nguy hiểm đến thế”, nữ MC chia sẻ.

Thanh Thanh Huyền kể lại sự việc trên tài khoản tiktok cá nhân.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh báo đáng suy ngẫm với những người thường xuyên đi công tác, du lịch hoặc sinh sống ở nước ngoài. Không ít người thừa nhận trong môi trường xa lạ, những lời mời nhiệt tình hay sự thân thiện quá mức đôi khi dễ khiến người khác mất cảnh giác.

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền sinh năm 1996, từng vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Thanh Thanh Huyền là một trong những nữ MC nổi tiếng nhất hiện nay. Người đẹp sinh năm 1996 còn gặt hái được nhiều thành công khi ''lấn sân'' sang lĩnh vực thời trang, người mẫu và kinh doanh. Nhờ sự chăm chỉ và không ngừng cống hiến, ở tuổi 27, Thanh Thanh Huyền sở hữu cho mình nhiều tài sản đắt giá như: túi xách, đồng hồ hiệu, siêu xe sang trọng và một căn hộ cao cấp rộng 120m2 ở trung tâm TP.HCM.