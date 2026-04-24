Ngô Thanh Vân: 'Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần luôn có nhau'
GĐXH - "Có những ngày cảm xúc căng đầy đến kiệt, chỉ muốn yên tĩnh một chút… rồi nhìn sang bên cạnh, thấy ba và Gạo vẫn ở đó", Ngô Thanh Vân tâm sự.
Mới đây, Ngô Thanh Vân khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi chia sẻ hình ảnh giản dị nhưng đầy ấm áp bên chồng - Huy Trần và con gái - bé Gạo. Đi kèm bức ảnh gia đình là dòng trạng thái cảm xúc về hành trình làm vợ, làm mẹ – nơi cô tìm thấy sự yên bình và điểm tựa vững chắc trong những khoảnh khắc yếu lòng.
Ngô Thanh Vân bộc bạch: "Có những ngày cảm xúc căng đầy đến kiệt, chỉ muốn yên tĩnh một chút… rồi nhìn sang bên cạnh, thấy ba và Gạo vẫn ở đó". Với bà mẹ một con, gia đình không chỉ là nơi trở về mà còn là nguồn động lực giúp cô vượt qua những phút giây chông chênh. Nữ diễn viên cũng dành lời cảm ơn đến người bạn đời – người luôn đủ vững vàng và bình tĩnh để nhẹ che, đồng hành trong những lúc cô yếu lòng nhất.
Đáng chú ý, trong bức ảnh chung cùng bố mẹ, biểu cảm hài hước, đáng yêu "sao y bản chính" của ái nữ nhà Ngô Thanh Vân không khỏi khiến fan trầm trồ.
Theo nữ diễn viên, bé Gạo cũng trở thành thành "liều thuốc lành" dịu dàng. Chỉ một ánh nhìn hay cái chạm nhỏ từ con cũng đủ tạo ra trái tim người mẹ lắng lại, nhẹ nhõm hơn. Ngô Thanh Vân khẳng định: "Gia đình mình không cần hoàn hảo, chỉ cần luôn có nhau trong những khoảnh khắc thế này là đủ".
Từ khi công khai con gái, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc lớn lên từng ngày của con.
Trước đó vài ngày, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi đăng video hành trình tập bò ở tháng thứ 8 tháng của bé Gạo. Với cô, tập bò không chỉ là một kỹ năng, mà còn là bước quan trọng giúp con hiểu cơ thể, rèn sự phối hợp và xây dựng sự tự tin khi khám phá thế giới xung quanh. "Sau hai tuần siêng năng tập luyện, con đã có thể bò được rồi. Nhìn thấy sự cố gắng hiện rõ trên gương mặt nhỏ xíu ấy, mẹ thật sự rất tự hào", cô chia sẻ.
Bé Gạo hiện khoảng 8 tháng tuổi, đã ngồi vững và thuần thục phương pháp ăn dặm tự chỉ huy. Trong các video do bố mẹ chia sẻ, cô nhóc thường được trông thấy ngồi ngoan trên ghế và quan sát xung quanh, không tỏ ra khó chịu hay quấy khóc, có lúc tự cầm bình sữa rồi ngủ sau khi no bụng.
Ngô Thanh Vân chia sẻ video ghi lại hành trình tập bò của con gái ở tháng thứ 8. FBNV
Thiếu gia tập đoàn đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tếXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Thiếu gia Hải Đăng đã đến công ty quản lý và trực tiếp trao đổi về việc muốn đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế.
Lộ hình ảnh và thân thế 'tình tin đồn' kém 2 giáp của Johnny Trí NguyễnGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Johnny Trí Nguyễn mới đây đã xuất hiện bên một cô gái trẻ xinh đẹp có tên Kalli Nguyễn ở một sự kiện ra mắt phim. Sự việc này đã khiến nhiều người quan tâm và tò mò thân thế của cô gái trẻ.
Chuyện tình Đình Tú và Ngọc Huyền khiến hai gia đình lo lắng trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Chuyện tình cảm của Trung và Mai khiến cả hai bên gia đình tỏ ra lo lắng.
Hoa hậu Vi Minh khởi sắc nhờ hẹn hò với thiếu gia tập đoànXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh nhận được nhiều hợp đồng của các nhãn hàng, được nhiều người biết đến nhờ drama hẹn hò với thiếu gia Tập đoàn Hải Minh.
Chồng quân nhân nghỉ phép đi du lịch cùng Hòa MinzyGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy đã hạnh phúc khi khoe hình ảnh đi du lịch cùng chồng quân nhân. Điều khiến khán giả chú ý chính là biểu cảm hạnh phúc như chụp ảnh cưới của cặp đôi.
Hà Trần đăng video tuổi 90 của NSND Trần Hiếu, tiết lộ điều đặc biệtGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - NSND Trần Hiếu bước sang tuổi 90, con gái - Hà Trần nhắn gửi đầy yêu thương, biết ơn: "Cả đời bố chỉ biết đến âm nhạc".
Cuộc sống giản dị, ở nhà thuê tại Mỹ của Á hậu Việt vừa tham gia casting Victoria's SecretThế giới showbiz - 8 giờ trước
GĐXH - Sau khi ly hôn chồng Việt kiều, Trương Tri Trúc Diễm chọn cuộc sống đơn giản ở Mỹ. Cô ở nhà thuê, không còn mua sắm hay tiệc tùng mà tập trung vào những niềm vui giản dị trong cuộc sống.
Mỹ nhân 'Bỗng dưng muốn khóc' từng thi Hoa hậu Việt Nam, bỏ showbiz giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Nổi tiếng với vai phản diện Ngọc Diệp trong phim "Bỗng dưng muốn khóc", nữ diễn viên này đột ngột bỏ showbiz để sang nước ngoài sinh sống.
Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's SecretThế giới showbiz - 19 giờ trước
GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm xác nhận tham gia casting Victoria's Secret và đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới. Sự trở lại của người đẹp đã thu hút được nhiều sự chú ý.
Con gái 7 tháng tuổi nhà H'Hen Niê khoe biểu cảm hài hước khiến fan 'tan chảy'Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, gây sốt với loạt biểu cảm đáng yêu. Những khoảnh khắc bên mẹ và ba luôn khiến fan thích thú với sự ngơ ngác và dễ thương.
