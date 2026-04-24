Ngô Thanh Vân: 'Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần luôn có nhau'

Mới đây, Ngô Thanh Vân khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi chia sẻ hình ảnh giản dị nhưng đầy ấm áp bên chồng - Huy Trần và con gái - bé Gạo. Đi kèm bức ảnh gia đình là dòng trạng thái cảm xúc về hành trình làm vợ, làm mẹ – nơi cô tìm thấy sự yên bình và điểm tựa vững chắc trong những khoảnh khắc yếu lòng.

Ngô Thanh Vân bộc bạch: "Có những ngày cảm xúc căng đầy đến kiệt, chỉ muốn yên tĩnh một chút… rồi nhìn sang bên cạnh, thấy ba và Gạo vẫn ở đó". Với bà mẹ một con, gia đình không chỉ là nơi trở về mà còn là nguồn động lực giúp cô vượt qua những phút giây chông chênh. Nữ diễn viên cũng dành lời cảm ơn đến người bạn đời – người luôn đủ vững vàng và bình tĩnh để nhẹ che, đồng hành trong những lúc cô yếu lòng nhất.

Fan thích thú với biểu cảm "y hệt ba Huy" của bé Gạo.

Đáng chú ý, trong bức ảnh chung cùng bố mẹ, biểu cảm hài hước, đáng yêu "sao y bản chính" của ái nữ nhà Ngô Thanh Vân không khỏi khiến fan trầm trồ.

Theo nữ diễn viên, bé Gạo cũng trở thành thành "liều thuốc lành" dịu dàng. Chỉ một ánh nhìn hay cái chạm nhỏ từ con cũng đủ tạo ra trái tim người mẹ lắng lại, nhẹ nhõm hơn. Ngô Thanh Vân khẳng định: "Gia đình mình không cần hoàn hảo, chỉ cần luôn có nhau trong những khoảnh khắc thế này là đủ".

Từ khi công khai con gái, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc lớn lên từng ngày của con.

Trước đó vài ngày, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi đăng video hành trình tập bò ở tháng thứ 8 tháng của bé Gạo. Với cô, tập bò không chỉ là một kỹ năng, mà còn là bước quan trọng giúp con hiểu cơ thể, rèn sự phối hợp và xây dựng sự tự tin khi khám phá thế giới xung quanh. "Sau hai tuần siêng năng tập luyện, con đã có thể bò được rồi. Nhìn thấy sự cố gắng hiện rõ trên gương mặt nhỏ xíu ấy, mẹ thật sự rất tự hào", cô chia sẻ.

Huy Trần cũng đăng tải khoảnh khắc đời thường giản dị bên vợ con.

"Tình yêu của ba mẹ", Huy Trần chia sẻ.

Bé Gạo đáng yêu trong mỗi khung hình của ba mẹ.

Bé Gạo hiện khoảng 8 tháng tuổi, đã ngồi vững và thuần thục phương pháp ăn dặm tự chỉ huy. Trong các video do bố mẹ chia sẻ, cô nhóc thường được trông thấy ngồi ngoan trên ghế và quan sát xung quanh, không tỏ ra khó chịu hay quấy khóc, có lúc tự cầm bình sữa rồi ngủ sau khi no bụng.