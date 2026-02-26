'Giao diện' hài hước của Huy Trần và con gái trong ngày đặc biệt của Ngô Thanh Vân

Sáng 26/2, Ngô Thanh Vân không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ khoảnh khắc được ông xã Huy Trần tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ tại nhà. Không chỉ thế, ông bố một con khiến vợ cười sảng khoái khi thể hiện ca khúc theo giai điệu cải lương.

"Trời ơi, năm ngoái Phan Đinh Huy 5 giờ sáng 'móc mắt bức tóc giật gân' hát Birthday… Năm nay hot boy miền tây hồng. Thêm đồng chí con (bé Gạo - PV). Ta nói, quá siêu quá cute… Yêu hai ba con vô vàn. Dễ thương quá!", cô hài hước cho biết.

Trong video Ngô Thanh Vân đăng tải, khán giả vô cùng thích thú "giao diện" Huy Trần khi diện áo bà ba gam hồng tiệp màu chùm bóng bay trang trí, đeo khăn rằn và kính râm bản lớn, tay cầm điện thoại đọc lời bài hát. Trong khi đó, "đả nữ" cầm thớt gỗ đứng cổ vũ chồng, còn bé Gạo ngồi ghế tập đi, thể hiện biểu cảm ngộ nghĩnh lúc quay qua quay lại nhìn bố mẹ.

"Giao diện" hài hước của Huy Trần trong ngày sinh nhật Ngô Thanh Vân.

Phía dưới bài đăng của bà xã, Huy Trần bình luận: "Xin thông cảm vì sáng sớm tra tấn lỗ tai các bạn". Nhiều bạn bè đồng nghiệp và đông đảo khán giả trêu đùa: "Ông Huy hát hay quá, lần sau bớt hát lại"; "Ước không lấy được chồng có năng khiếu âm nhạc như này"; "Làm con gái phải bịt tai luôn kìa, haha"; "Bà nhỏ đứng hình luôn mà"; "Huy Trần dễ thương. Có chồng như thế sẽ vui nhà vui cửa"...

Trước đó, năm 2025, Huy Trần cũng từng gây chú ý khi ăn diện giống Phan Đinh Tùng, mở nhạc từ 6h sáng và nhảy múa chúc mừng sinh nhật Ngô Thanh Vân. Thời điểm đó, "đả nữ" đang mang thai con đầu lòng, cô tiết lộ dù ông xã vừa nhảy vừa hát bài ầm ĩ khiến cô mắc cười nhưng cũng cảm động.

Gia đình nhỏ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần dịp Tết 2026.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Diễn viên trải qua 730 ngày làm IVF gian nan mới có tin vui, rồi lại đối mặt thai kỳ vất vả, gặp nhiều vấn đề sức khỏe như ứ mật, tiểu đường, đa nhân xơ, dị ứng thực phẩm...

Đầu tháng 8/2025, cô thông báo mẹ tròn con vuông, bé Gạo chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 39.