Con gái 8 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lại gây chú ý

Mới đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đăng tải video đưa bé Gạo - con gái gần 8 tháng tuổi trong chuyến nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm. Nàng đả nữ màn ảnh Việt tiết lộ đây là lần thứ hai con gái đặt chân đến Hồ Tràm.

"Nay em Gạo đi biển cùng ba Huy và mẹ Vân... hè tới rồi nên là thời tiết có hơi nóng cô chú à, mà em với ba mẹ đi vui lắm. Cô chú vào xem vlog mới nhất của Gia đình em Gạo nha", nữ diễn viên cho biết.

Trong video, bé Gạo vẫn đáng yêu khi được mẹ cho diện váy suông rộng màu vàng pastel và đeo băng đô xinh xắn trong chuyến đi chơi biển cùng gia đình. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngạc nhiên là khoảnh khắc Huy Trần hướng dẫn con gái nói "mama" và tỏ ra bất ngờ khi Gạo bắt chước thành công.

Cũng giống như ông xã, Ngô Thanh Vân cũng phấn khích, thốt lên sung sướng lúc con gái phát âm được từ này.

Trước đó, bé Gạo nhà "Hai Phượng" còn khiến người hâm mộ thích thú khi mẹ chia sẻ khoảnh khắc học nhạc cụ. "Học trước 6 loại nhạc cụ dân tộc, lỡ mai mốt có gì không hài lòng mà bị đuổi ra đường thì còn có nghề mà kiếm cơm. Nghệ sĩ Gạo – debut lúc 7 tháng tuổi", Ngô Thanh Vân hài hước nói.

Ngay dưới bài đăng, nhiều fan tỏ ra thích thú: "Talent được huấn luyện từ nhỏ không thiếu loại hình nghệ thuật nào. Dễ thương quá trời!"; "Trời ơi, coi ẻm đánh mà tui né mỏi cổ luôn á"; "Cưng quá. Rồi là em Gạo có đồ chơi mới hay mẹ Vân chơi ko biết nữa"; "Con gái học mà mẹ căng thẳng quá"; "Tương lai không sợ thất nghiệp rồi, dành hết nhạc cụ trên sân khấu của người ta luôn"; "Trời ui, mới ngần ấy tháng mà em thể hiện kìa";...

Bé Gạo hiện khoảng 8 tháng tuổi, đã ngồi vững và thuần thục phương pháp ăn dặm tự chỉ huy. Trong các video do bố mẹ chia sẻ, cô nhóc thường được trông thấy ngồi ngoan trên ghế và quan sát xung quanh, không tỏ ra khó chịu hay quấy khóc, có lúc tự cầm bình sữa rồi ngủ sau khi no bụng.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Diễn viên trải qua 730 ngày làm IVF gian nan mới có tin vui, rồi lại đối mặt thai kỳ vất vả, gặp nhiều vấn đề sức khỏe như ứ mật, tiểu đường, đa nhân xơ, dị ứng thực phẩm... Đầu tháng 8/2025, cô thông báo mẹ tròn con vuông, bé Gạo chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 39.