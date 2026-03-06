Con gái Ngô Thanh Vân biểu cảm ngộ nghĩnh 'gây sốt' mạng xã hội
GĐXH - Con gái 6 tháng tuổi nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần khiến fan thích thú với nét biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu khi diện đồ đôi cùng mẹ.
Từ sau khi quyết định công khai diện mạo bé Gạo - con gái đầu lòng, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh, video về con trên mạng xã hội.
Mới đây, Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải đoạn clip địu con gái cưng ra phố. Cả hai tranh thủ nhảy theo một điệu nhạc đang thịnh hành trên mạng xã hội. Bé Gạo hơn 6 tháng tuổi được bố mẹ cho diện set trang phục cotton, đi giày thể thao khỏe khoắn, thắt bờm nơ để làm điệu, còn Ngô Thanh Vân mặc "cây" đồ vàng đồng điệu màu sắc với con gái.
Hình ảnh của hai mẹ con Ngô Thanh Vân được nhiều khán giả khen dễ thương: "Y chang ba ẻm luôn, cưng xỉu…Nàng Vân đẻ thuê rồi"; "Ba Huy đi sau kiểu bất lực với 2 mẹ con luôn mà"; "Gạo giống như đúc một khuôn với ba Huy, còn style thì cá tính hệt mẹ"; "Chị Ngô Thanh Vân trẻ quá, trông như mới 25 thôi, con gái thì xinh như thiên thần"...
Thời gian gần đây, bé Gạo được bố mẹ cho vi vu nhiều nơi như Hà Nội, Đà Lạt. Nhóc tì thường được mẹ chuẩn bị nhiều trang phục thoải mái, tiện dụng nhưng vẫn xinh xắn. Ngô Thanh Vân nhiều lần khoe các kiểu váy áo của con gái ton sur ton với mẹ và được người hâm mộ bình luận trông xinh như công chúa. Cô đầu tư cho bé Gạo nhiều mẫu đầm babydoll, set trang phục cotton, các kiểu mũ trùm đầu, nơ buộc tóc, tất ren... điệu đà. Dù thường mặc đồ đôi với mẹ, bé Gạo được nhận xét là "bản sao của ba Huy Trần".
Chỉ xuất hiện vài giây trong video của ba Huy, bé Gạo cũng khiến fan thích thú vì biểu cảm đáng yêu.
Huy Trần cho biết thời gian tới, họ sẽ tích cực cập nhật hình ảnh về hành trình khôn lớn của bé Gạo. Cách đây vài giờ, Huy Trần cũng hạnh phúc khi cập nhật hành trình mới của con - Gạo ăn dặm.
"Bắt đầu một hành trình mới thú vị rồi các mum các dad ơi... Cả đời nấu cho biết bao nhiêu khách rồi mà khách VIP này ăn mà ba má không rời cái mắt khỏi 'show mukbang' siêu dễ thương này được", ông xã Ngô Thanh Vân chia sẻ. Người hâm mộ thích thú khi bé Gạo xuất hiện cùng ba Huy trong video này. Đặc biệt, biểu cảm ngơ ngác đáng yêu của ái nữ nhà cặp đôi Vân - Huy càng khiến fan "tan chảy".
Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Diễn viên trải qua 730 ngày làm IVF gian nan mới có tin vui, rồi lại đối mặt thai kỳ vất vả, gặp nhiều vấn đề sức khỏe như ứ mật, tiểu đường, đa nhân xơ, dị ứng thực phẩm... Đầu tháng 8/2025, cô thông báo mẹ tròn con vuông, bé Gạo chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 39.
Ngô Thanh Vân cùng con gái diện đồ ton sur ton và nhảy theo nhạc trend.
