Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý

Từ sau khi quyết định công khai diện mạo bé Gạo - con gái đầu lòng, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh, video về con trên mạng xã hội.

Mới đây, Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải đoạn clip bé Gạo mũm mĩm đáng yêu khi hơn 5 tháng tuổi, đang tự ngồi uống sữa. "Mẹ tập cho con vào nếp ăn để bắt đầu hành trình ăn dặm", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Để chia sẻ về hành trình khôn lớn của con, Ngô Thanh Vân và Huy Trần lập cho con một tài khoản mạng xã hội riêng. Trước đó hôm mùng 3 Tết (tức 19/2 dương lịch), Huy Trần cũng "gây bão" khi đăng ảnh anh bế con gái cưng mừng năm mới.

Ngô Thanh Vân chia sẻ video con gái đang tự ngồi uống sữa.

Nét bầu bĩnh đáng yêu của bé Gạo khi được gần 6 tháng tuổi.

Hiện tại, bé Gạo 7 tháng tuổi được nhận xét trông cứng cáp, phổng phao. Ái nữ nhà cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần hai má bầu bĩnh, đôi mắt đen láy to tròn và nụ cười được nhận xét "giống hệt bố". Điều này đã được nữ diễn viên "Dòng máu anh hùng" thừa nhận khi chia sẻ lại bài đăng hôm mùng 3 Tết của Huy Trần: "Hình này ba Huy đòi đăng tại ba thích nụ cười toả nắng nhìn giống ba ạ".

Ngô Thanh Vân cũng tỏ ra thích thú khi bị nhận xét "đẻ thuê": "Bản sao hoàn hảo của ba Huy rồi, mẹ Vân vui và hạnh phúc vì đẻ "thuê" cho ba Huy nhé"; "Máy photo xịn, phiên bản photo quá nét rồi"; "Trộm vía em bé yêu quá, y hệt ba Huy. Lúc khoe hình một nửa khuôn mặt em bé đã thấy em giống ba rồi"; "Giống ba Huy không trượt nét nào"; "Con gái là bản sao của bố, còn thần thái thì giống mẹ"...

Hình ảnh hạnh phúc của gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần dịp Tết 2026.

Ngô Thanh Vân thổ lộ làm mẹ ở tuổi U50 khiến cô trải qua nhiều khó khăn nhưng may mắn luôn có ông xã kề bên làm điểm tựa vững chắc. Trong mắt Ngô Thanh Vân, Huy Trần là "người hùng của con gái", "ông bố của năm".

"Từ hai người thành một gia đình nhỏ. Một năm hạnh phúc nhất là vì có bé Gạo. Năm đầu tiên được là mẹ, được là ba. Và là năm chúng tôi học cách yêu thương theo một cách hoàn toàn mới.

Cảm ơn Ba Huy vì luôn là bờ vai vững vàng cho hai mẹ con. Cảm ơn Gạo vì đã chọn ba mẹ. Gia đình nhỏ này chính là điều đẹp nhất của năm qua. Và từ nay về sau, mọi hành trình đều bắt đầu từ hai tiếng: Gia đình Gạo!", Ngô Thanh Vân tự hào tổng kết một năm đã qua.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Diễn viên trải qua 730 ngày làm IVF gian nan mới có tin vui, rồi lại đối mặt thai kỳ vất vả, gặp nhiều vấn đề sức khỏe như ứ mật, tiểu đường, đa nhân xơ, dị ứng thực phẩm... Đầu tháng 8/2025, cô thông báo mẹ tròn con vuông, bé Gạo chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 39.