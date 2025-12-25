'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?

Tháng 8/2025, ca sĩ Tố My khiến người hâm mộ lo lắng khi phải nhập viện vì phình động mạch não. Thời điểm đó, "ngọc nữ bolero" gần như vắng bóng trên sân khấu để tập trung cho việc điều trị và phục hồi sức khỏe.

Sau 4 tháng nghỉ ngơi và điều trị, sức khỏe của nữ ca sĩ đã ổn định hơn. Tuy nhiên, cô vẫn cẩn trọng giữ gìn sức khỏe mỗi ngày, ăn uống điều độ và tập thiền để giữ tâm an. Thời gian qua, Tố My học được cách sống chậm lại, trân trọng từng hơi thở, giây phút bình an. Ca sĩ cũng dần trở lại trong một số đêm nhạc.

Mới đây nhất, Tố My là một trong những ca sĩ khách mời trong đêm gala "Sinh viên nhân ái - Chắp cánh ước mơ" của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025. Cô gây xúc động với ca khúc Đà Nẵng tình người, Mộng chiều xuân.

Ca sĩ Tố My trở lại sân khấu sau bạo bệnh.

Sau màn biểu diễn, Tố My chia sẻ bản thân hạnh phúc và vinh dự khi được trở về với Đà Nẵng, được góp tiếng hát trong chương trình ý nghĩa. “Tôi là người con của quê hương nên xúc động khi thể hiện bài hát quen thuộc của người Đà Nẵng. Ca khúc này cũng gắn liền với những kỷ niệm cách đây mười mấy năm, khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ ca khúc này, tôi từng chinh phục ở nhiều sân khấu âm nhạc tại thành phố Đà Nẵng”, cô bày tỏ.

Trong chương trình, ban tổ chức kêu gọi được hơn 386 triệu đồng góp vào "Quỹ sinh viên nhân ái" nhằm hỗ trợ học phí cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập. Ngoài ra, quỹ cũng chung tay chia sẻ, hỗ trợ người dân các tỉnh thành khu vực miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.

Bà Trương Thị Thu Trang - Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho rằng việc xây dựng "Quỹ sinh viên nhân ái" là hành động thiết thực. "Chúng tôi muốn nhắn nhủ các bạn sinh viên rằng đây không chỉ là cuộc thi, mà còn là hành trình giúp các bạn có cái nhìn đúng đắn về giá trị nhân văn, giá trị giáo dục. Đây là kim chỉ nam để các thí sinh trở thành những công dân gương mẫu, lan tỏa điều tốt đẹp cho xã hội”, Trưởng BTC cho biết.

Bên cạnh đó, vòng thi tìm kiếm gương mặt "Đại sứ tài năng" của Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam cũng diễn ra sôi nổi.

Chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào tối 28/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 5, TP Đà Nẵng.