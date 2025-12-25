Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?

Thứ năm, 07:00 25/12/2025 | Câu chuyện văn hóa

Sau 4 tháng tạm ngưng ca hát để điều trị bệnh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Tố My vẫn nhận nhiều quan tâm của khán giả.

Tháng 8/2025, ca sĩ Tố My khiến người hâm mộ lo lắng khi phải nhập viện vì phình động mạch não. Thời điểm đó, "ngọc nữ bolero" gần như vắng bóng trên sân khấu để tập trung cho việc điều trị và phục hồi sức khỏe.

Sau 4 tháng nghỉ ngơi và điều trị, sức khỏe của nữ ca sĩ đã ổn định hơn. Tuy nhiên, cô vẫn cẩn trọng giữ gìn sức khỏe mỗi ngày, ăn uống điều độ và tập thiền để giữ tâm an. Thời gian qua, Tố My học được cách sống chậm lại, trân trọng từng hơi thở, giây phút bình an. Ca sĩ cũng dần trở lại trong một số đêm nhạc.

Mới đây nhất, Tố My là một trong những ca sĩ khách mời trong đêm gala "Sinh viên nhân ái - Chắp cánh ước mơ" của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025. Cô gây xúc động với ca khúc Đà Nẵng tình người, Mộng chiều xuân.

'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao? - Ảnh 1.

Ca sĩ Tố My trở lại sân khấu sau bạo bệnh.

Sau màn biểu diễn, Tố My chia sẻ bản thân hạnh phúc và vinh dự khi được trở về với Đà Nẵng, được góp tiếng hát trong chương trình ý nghĩa. “Tôi là người con của quê hương nên xúc động khi thể hiện bài hát quen thuộc của người Đà Nẵng. Ca khúc này cũng gắn liền với những kỷ niệm cách đây mười mấy năm, khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ ca khúc này, tôi từng chinh phục ở nhiều sân khấu âm nhạc tại thành phố Đà Nẵng”, cô bày tỏ.

Trong chương trình, ban tổ chức kêu gọi được hơn 386 triệu đồng góp vào "Quỹ sinh viên nhân ái" nhằm hỗ trợ học phí cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập. Ngoài ra, quỹ cũng chung tay chia sẻ, hỗ trợ người dân các tỉnh thành khu vực miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.

Bà Trương Thị Thu Trang - Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho rằng việc xây dựng "Quỹ sinh viên nhân ái" là hành động thiết thực. "Chúng tôi muốn nhắn nhủ các bạn sinh viên rằng đây không chỉ là cuộc thi, mà còn là hành trình giúp các bạn có cái nhìn đúng đắn về giá trị nhân văn, giá trị giáo dục. Đây là kim chỉ nam để các thí sinh trở thành những công dân gương mẫu, lan tỏa điều tốt đẹp cho xã hội”, Trưởng BTC cho biết.

Bên cạnh đó, vòng thi tìm kiếm gương mặt "Đại sứ tài năng" của Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam cũng diễn ra sôi nổi.

Chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào tối 28/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 5, TP Đà Nẵng.

Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim "Gia đình trái dấu" đã gây "bão mạng" là ai?Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

GĐXH - Xuất hiện trong tập 9 "Gia đình trái dấu", NSƯT Thái Sơn trong vai người mua bất động sản đã mang đến nhiều chi tiết thú vị cho khán giả.

Ngọc Thanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái

Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái

Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Cùng chuyên mục

Hoa hậu đua nhau chụp ảnh trạm tỷ đang gây sốt

Hoa hậu đua nhau chụp ảnh trạm tỷ đang gây sốt

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Xuất phát từ Trung Quốc, trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh đời thường đang lan sang Việt Nam. Không tạo dáng, không sắp đặt, người được chụp chỉ di chuyển tự nhiên, việc còn lại là những "tay máy" sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc. Xu hướng này nhanh chóng thu hút giới trẻ và nhiều sao Việt.

Hồ Quỳnh Hương sau biến cố mất mẹ, đã lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời

Hồ Quỳnh Hương sau biến cố mất mẹ, đã lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

GĐXH - 11 năm sau mới quay trở lại làm một sản phẩm âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương cho biết chính mẹ, dù đã rời xa, vẫn để lại cho chị món quà quý giá nhất: tình yêu thương và sự lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời.

Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

GĐXH - Tối 18/12, U22 Việt Nam thắng kịch tính U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 tại SEA Games 33, mang đến niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ cả nước.

Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu 'đánh thức' không gian Công viên Thống Nhất

Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu 'đánh thức' không gian Công viên Thống Nhất

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Âm nhạc, ẩm thực, hoạt động cộng đồng kết hợp không gian thiên nhiên sẽ hoà quện cùng nhau, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho công chúng được nghệ sĩ viola Nguyệt Thu thực hiện tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?

Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Nổi tiếng nhờ hiện tượng âm nhạc "Thu cuối" vào năm 2012, cuộc sống của nữ ca sĩ này có nhiều thay đổi.

NSND Thanh Hoa U80 sống lạc quan dù bệnh tật, chuẩn bị cho ngày ra đi

NSND Thanh Hoa U80 sống lạc quan dù bệnh tật, chuẩn bị cho ngày ra đi

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Tuổi 75, NSND Thanh Hoa miệt mài ca hát, lần đầu thử sức đóng phim. Dịp này, bà chia sẻ về cuộc sống, những tin đồn thất thiệt về mình và hôn nhân tròn đầy bên ông xã là nghệ sĩ xiếc.

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Hội chợ Giáng sinh EU 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/12, thu hút đông đảo người dân, du khách khám phá không gian văn hóa - ẩm thực đậm sắc màu châu Âu.

Huyền My: ‘Tôi sốc, bật khóc khi nghỉ việc MC’

Huyền My: ‘Tôi sốc, bật khóc khi nghỉ việc MC’

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Á hậu Huyền My cho biết cô sốc khi nghe tin kênh truyền hình nơi mình đang làm việc dừng hoạt động. Người đẹp nhiều lần bật khóc vì đây là nơi cô gắn bó trong bốn năm qua.

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Từ trường hợp của Thương Tín, công chúng không khỏi xót xa về thân phận mong manh, cuộc sống bấp bênh của người nghệ sĩ khi đã hoàn thành sứ mệnh với nghệ thuật. Họ cống hiến những năm tháng rực rỡ nhất, mang đến cho đời sống những giá trị tinh thần vô giá nhưng kết thúc sứ mệnh, họ nhận về mình là một tuổi già khốn khó, bệnh tật và tạm bợ, sống nay không biết đến ngày mai.

3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV

3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Đức Bảo, Phí Linh và Khánh Vy là 3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam với khả năng tiếng Anh tốt, từng dẫn dắt các sự kiện quốc tế lớn và nhận nhiều giải thưởng danh giá.

Xem nhiều

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Từ trường hợp của Thương Tín, công chúng không khỏi xót xa về thân phận mong manh, cuộc sống bấp bênh của người nghệ sĩ khi đã hoàn thành sứ mệnh với nghệ thuật. Họ cống hiến những năm tháng rực rỡ nhất, mang đến cho đời sống những giá trị tinh thần vô giá nhưng kết thúc sứ mệnh, họ nhận về mình là một tuổi già khốn khó, bệnh tật và tạm bợ, sống nay không biết đến ngày mai.

3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV

3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV

Câu chuyện văn hóa
3 ca sĩ giọng hát 'khủng' nhất showbiz Việt là ai?

3 ca sĩ giọng hát 'khủng' nhất showbiz Việt là ai?

Câu chuyện văn hóa
Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân thay đổi thế nào?

Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân thay đổi thế nào?

Câu chuyện văn hóa
Câu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc áo dài tơ sen của 'công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn

Câu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc áo dài tơ sen của 'công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top