Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Ngọc Trinh tăng cân, 'đánh mất' vòng eo 56

Thứ sáu, 17:00 28/11/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ số đo ba vòng sau khi tăng 2kg khiến fan bất ngờ.

Ngọc Trinh tăng cân, đánh mất vòng eo 56 - Ảnh 1.

Ngọc Trinh vốn nổi tiếng với vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo 56 trứ danh. Tuy nhiên mới đây, một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Ngọc Trinh thoải mái tiết lộ cân nặng hiện tại của mình.

Ngọc Trinh tăng cân, đánh mất vòng eo 56 - Ảnh 2.
Ngọc Trinh tăng cân, đánh mất vòng eo 56 - Ảnh 3.
Ngọc Trinh tăng cân, đánh mất vòng eo 56 - Ảnh 4.

Cô cho biết mình đang nặng 54 kg và chia sẻ thêm số đo ba vòng: 85 – 60 – 96.

Ngọc Trinh tăng 2 cân, công khai số đo 3 vòng hiện tại.

Ngọc Trinh tăng cân, đánh mất vòng eo 56 - Ảnh 5.

Người đẹp cho biết sự thay đổi cân nặng đã khiến số đo của cô thay đổi so với hình ảnh quen thuộc.

Ngọc Trinh tăng cân, đánh mất vòng eo 56 - Ảnh 6.

Nữ người mẫu tiết lộ lần tăng cân gần đây chủ yếu do cô ăn uống thả ga khi đi Đà Lạt. Tuy nhiên, việc lấy lại vóc dáng đối với cô không quá khó khăn: "Tôi cũng rất dễ lấy lại số cân ban đầu. Nói không ăn tinh bột nhưng tôi vẫn ăn bún, phở, chỉ không ăn cơm thôi".

Ngọc Trinh tăng cân, đánh mất vòng eo 56 - Ảnh 7.

Đối với nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là những người xây dựng hình ảnh dựa trên vẻ đẹp hình thể, chuyện tăng vài kilogram có thể trở thành áp lực lớn. Tuy nhiên, Ngọc Trinh lại chọn cách đối diện hết sức bình thản và đầy tự tin. Việc cô công khai cân nặng, số đo mới mà không né tránh đã cho thấy thái độ tích cực và sự thoải mái với cơ thể mình.

Ngọc Trinh tăng cân, đánh mất vòng eo 56 - Ảnh 8.

Trong thời gian tăng cân, nữ người mẫu vẫn liên tục cập nhật hình ảnh lên mạng xã hội. Thay vì cố gắng giấu giếm, Ngọc Trinh chọn việc nói rõ lý do, rằng cô chỉ đang tận hưởng cuộc sống, ăn uống thoải mái hơn, và việc cơ thể có thay đổi là điều rất bình thường.

Ngọc Trinh tăng cân, đánh mất vòng eo 56 - Ảnh 9.

Ngọc Trinh hiểu rõ cơ thể mình dễ xuống cân và tin rằng chỉ cần điều chỉnh nhẹ chế độ ăn uống, vóc dáng sẽ nhanh chóng trở lại như trước. Chính sự hiểu mình, yêu mình và sống thoải mái đã giúp cô duy trì hình ảnh quyến rũ mà không tạo ra áp lực không cần thiết.

Ngọc Trinh tăng cân, đánh mất vòng eo 56 - Ảnh 10.

Cách Ngọc Trinh đối diện với cân nặng cho thấy sự trưởng thành trong cách cô nhìn nhận vẻ đẹp: đẹp không chỉ nằm ở con số, mà còn nằm ở sự tự tin, bình thản và hạnh phúc mà mỗi người mang theo.


 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngọc Trinh khác lạ với áo yếm

Ngọc Trinh khác lạ với áo yếm

Ngọc Trinh diện bikini qua 'cam thường' cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửa

Ngọc Trinh diện bikini qua 'cam thường' cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửa

Ngọc Trinh diện sơ mi trắng kết hợp chân váy đen đơn giản lại được khen nức nở

Ngọc Trinh diện sơ mi trắng kết hợp chân váy đen đơn giản lại được khen nức nở

Cùng chuyên mục

Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Thời trang - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời, Catalina Duque - Tân hoa hậu Miss International 2025 ưa chuộng phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng.

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội

Đẹp - 21 giờ trước

GĐXH - Không cần phải đến Đà Lạt, NSND Thu Quế vẫn có những bức hình đẹp khoe sắc bên hoa dã quỳ.

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Mai Ngọc sau 7 tháng sinh con đầu lòng, cô đã lấy lại vóc dáng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ.

Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữ

Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữ

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Con gái Đoan Trang mới đây đã diện áo dài cùng mẹ khiến khán giả chú ý. Cô bé mới 11 tuổi nhưng chiều cao vượt trội cùng gương mặt đã ra nét thiếu nữ.

Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh Thủy có lẽ là một trong những nàng hậu hiếm hoi không ngại khoe mặt mộc trước công chúng.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My bất ngờ khoe ảnh đọ sắc bên dàn mỹ nhân 7X, trong đó vẻ ngoài của cựu người mẫu Thủy Hương gây chú ý.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy sang chảnh với đầm dạ hội tại Liên hoan phim Việt Nam

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy sang chảnh với đầm dạ hội tại Liên hoan phim Việt Nam

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Trong khi Lương Thùy Linh chọn đầm trắng cầu kỳ, thì Trần Tiểu Vy sang chảnh với thiết kế màu đồng, còn Đoàn Thiên Ân xuất hiện bồng bềnh trong mẫu dạ hội xanh navy tại Lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy

Đẹp - 2 ngày trước

Hoa hậu Thanh Thủy không chỉ ghi dấu ấn bởi gu thời trang trẻ trung năng động, mà còn cách biến tấu nhiều kiểu tóc.

Ngọc Hân gây chú ý khi diện áo dài thiết kế đứng chung khung hình với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024

Ngọc Hân gây chú ý khi diện áo dài thiết kế đứng chung khung hình với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng diễn viên Thanh Hương, Lương Thanh, MC Thu Hà… gây chú ý khi mặc áo dài trong BST "Liên hoa khoa bảng" do Ngọc Hân thiết kế.

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Bé Nhím - con gái diễn viên Hồng Đăng ngày nào còn lon ton theo bố tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" giờ đã "trổ mã" thành thiếu nữ xinh đẹp.

Xem nhiều

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân

GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt giúp cô đạt được vòng eo dưới size XS trong quá trình tham gia bộ phim “Cách em 1 milimet”.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thời trang
Ngọc Hân gây chú ý khi diện áo dài thiết kế đứng chung khung hình với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024

Ngọc Hân gây chú ý khi diện áo dài thiết kế đứng chung khung hình với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024

Đẹp
Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang
Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Giảm cân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top