Ngọc Trinh tăng cân, 'đánh mất' vòng eo 56
GĐXH - Mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ số đo ba vòng sau khi tăng 2kg khiến fan bất ngờ.
Cô cho biết mình đang nặng 54 kg và chia sẻ thêm số đo ba vòng: 85 – 60 – 96.
Ngọc Trinh tăng 2 cân, công khai số đo 3 vòng hiện tại.
