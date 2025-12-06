Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Đây không phải lần đầu tiên Hòa Minzy khiến fan ngỡ ngàng vì đôi giày "khủng". Bởi lâu nay, nữ ca sĩ được biết đến là người sở hữu tủ giày gót cao khoảng 25-30 cm với nhiều kiểu dáng màu sắc nhằm cải thiện chiều cao khiêm tốn 1m57 khi đứng chung khung hình với dàn người đẹp showbiz.