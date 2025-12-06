Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác
GĐXH - Hòa Minzy chung khung hình với Ngọc Trinh nhưng điều thu hút sự chú ý của fan là đôi giày 25 cm "ăn gian" chiều cao.
Giọng ca Bắc Bling "ăn gian" chiều cao bằng đôi giày platform 25 cm tiệp màu xiêm y.
Ngọc Trinh và Hòa Minzy tại show thời trang của NTK Đỗ Long
Đây không phải lần đầu tiên Hòa Minzy khiến fan ngỡ ngàng vì đôi giày "khủng". Bởi lâu nay, nữ ca sĩ được biết đến là người sở hữu tủ giày gót cao khoảng 25-30 cm với nhiều kiểu dáng màu sắc nhằm cải thiện chiều cao khiêm tốn 1m57 khi đứng chung khung hình với dàn người đẹp showbiz.
Ca sĩ Đức Phúc từng đăng tải ảnh những đôi giày "cao chóng mặt" của Hòa Minzy khi đến nhà cô chơi khiến fan chú ý.
Hòa Minzy mang đôi "cà kheo" gây chú ý.
