Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Thứ bảy, 15:17 06/12/2025 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hòa Minzy chung khung hình với Ngọc Trinh nhưng điều thu hút sự chú ý của fan là đôi giày 25 cm "ăn gian" chiều cao.

Hòa Minzy và Ngọc Trinh gây sốt với thời trang và đôi giày khủng tại sự kiện - Ảnh 1.Ngọc Trinh tăng cân, 'đánh mất' vòng eo 56

GĐXH - Mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ số đo ba vòng sau khi tăng 2kg khiến fan bất ngờ.

Hòa Minzy và Ngọc Trinh gây sốt với thời trang và đôi giày khủng tại sự kiện - Ảnh 2.

Ngọc Trinh và Hoà Minzy chung một khung hình trong show thời trang mới đây của NTK Đỗ Long. Tuy nhiên, điều khiến fan chú ý không chỉ bởi sắc vóc mà còn là đôi giày "cà kheo" của giọng ca Bắc Bling.

Hòa Minzy và Ngọc Trinh gây sốt với thời trang và đôi giày khủng tại sự kiện - Ảnh 3.
Hòa Minzy và Ngọc Trinh gây sốt với thời trang và đôi giày khủng tại sự kiện - Ảnh 4.
Hòa Minzy và Ngọc Trinh gây sốt với thời trang và đôi giày khủng tại sự kiện - Ảnh 5.

Giọng ca Bắc Bling "ăn gian" chiều cao bằng đôi giày platform 25 cm tiệp màu xiêm y. 

Ngọc Trinh và Hòa Minzy tại show thời trang của NTK Đỗ Long

Hòa Minzy và Ngọc Trinh gây sốt với thời trang và đôi giày khủng tại sự kiện - Ảnh 6.
Hòa Minzy và Ngọc Trinh gây sốt với thời trang và đôi giày khủng tại sự kiện - Ảnh 7.

Đây không phải lần đầu tiên Hòa Minzy khiến fan ngỡ ngàng vì đôi giày "khủng". Bởi lâu nay, nữ ca sĩ được biết đến là người sở hữu tủ giày gót cao khoảng 25-30 cm với nhiều kiểu dáng màu sắc nhằm cải thiện chiều cao khiêm tốn 1m57 khi đứng chung khung hình với dàn người đẹp showbiz.

Hòa Minzy và Ngọc Trinh gây sốt với thời trang và đôi giày khủng tại sự kiện - Ảnh 8.
Hòa Minzy và Ngọc Trinh gây sốt với thời trang và đôi giày khủng tại sự kiện - Ảnh 9.

Ca sĩ Đức Phúc từng đăng tải ảnh những đôi giày "cao chóng mặt" của Hòa Minzy khi đến nhà cô chơi khiến fan chú ý. 

Hòa Minzy và Ngọc Trinh gây sốt với thời trang và đôi giày khủng tại sự kiện - Ảnh 10.

Ở lần xuất hiện này, để ghi dấu ấn giữa "rừng" mỹ nhân, Hòa Minzy hiếm hoi mặc hở với bra top phủ ren quyến rũ và corset siết eo tạo phom phồng hông.

Hòa Minzy và Ngọc Trinh gây sốt với thời trang và đôi giày khủng tại sự kiện - Ảnh 11.

Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ hở bạo khi dự sự kiện.

Hòa Minzy mang đôi "cà kheo" gây chú ý.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngọc Trinh tăng cân, 'đánh mất' vòng eo 56

Ngọc Trinh tăng cân, 'đánh mất' vòng eo 56

Ngọc Trinh khác lạ với áo yếm

Ngọc Trinh khác lạ với áo yếm

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màng

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màng

Sắc vóc đời thực tuổi U30 của ca sĩ Hòa Minzy

Sắc vóc đời thực tuổi U30 của ca sĩ Hòa Minzy

Cùng chuyên mục

Chăm sóc tóc mùa đông khỏe đẹp bất chấp thời tiết

Chăm sóc tóc mùa đông khỏe đẹp bất chấp thời tiết

Đẹp - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn đang gặp một hoặc nhiều tình trạng về tóc, hãy thử áp dụng ngay những cách chăm sóc tóc mùa đông dưới đây.

Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông

Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông

Đẹp - 6 giờ trước

GĐXH - Gót chân khô ráp, nứt nẻ là hiện tượng phổ biến mà nhiều người thường gặp phải, đặc biệt khi thời tiết hanh khô hoặc do thói quen sinh hoạt chưa hợp lý. Vậy phải làm sao để khắc phục tình trạng này? Đọc ngay bài viết dưới đây.

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Hoàng Thùy Linh thời gian qua vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, hiện tại ở tuổi U40, cô vẫn là sao hạng A đắt show trong nhiều chương trình. Ngoài tài năng nghệ thuật, dù bước sang tuổi trung niên, nhan sắc của Hoàng Thùy Linh vẫn trẻ đẹp.

Nữ NSƯT quê gốc Hải Phòng vừa nhận HCV Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm có sắc vóc ra sao?

Nữ NSƯT quê gốc Hải Phòng vừa nhận HCV Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm có sắc vóc ra sao?

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân mới đây đã dành HCV cá nhân Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm. Không chỉ tài năng, nữ nghệ sĩ quê gốc Hải Phòng còn rất xinh đẹp.

Học lỏm 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh Kool

Học lỏm 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh Kool

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Khám phá 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh Kool, từ áo khoác lông đến dạ tweed. Cùng tìm hiểu cách phối đồ ấn tượng và phong cách cho mùa lạnh nhé!

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Chăm sóc da - 3 ngày trước

GĐXH - Lương Thùy Linh mới đây gây sốt trên mạng xã hội với gương mặt bầu bĩnh có dấu hiệu tăng cân. Thực tế, sắc vóc đời thực của người đẹp ra sao?

Da đầu bong tróc, ngứa liên tục: Chuyên gia chỉ ra cách chọn dầu gội phù hợp mà nhiều người bỏ qua

Da đầu bong tróc, ngứa liên tục: Chuyên gia chỉ ra cách chọn dầu gội phù hợp mà nhiều người bỏ qua

Đẹp - 3 ngày trước

Nắng nóng kéo dài, môi trường ô nhiễm, làm việc trong phòng máy lạnh và thói quen gội đầu không phù hợp đang khiến tình trạng bong tróc – ngứa da đầu ngày càng phổ biến. Điều đáng nói, nhiều người lại vô tình chọn sai dầu gội, khiến tình trạng kéo dài hơn thay vì cải thiện.

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ

Giảm cân - 3 ngày trước

GĐXH - NSƯT Kiều Anh ở tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp và cuốn hút với khán giả. Mới đây, cô lại khiến khán giả chú ý trong phim "Gia đình trái dấu" đóng cùng NSƯT Hoàng Hải.

Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đông

Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đông

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Mùa đông mang đến không khí lạnh và khô hanh, gây ảnh hưởng lớn đến mái tóc. Tóc có thể rơi vào tình trạng vừa bết dầu vừa khô xơ, làm giảm thẩm mỹ và gây khó chịu.

Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản

Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.

Xem nhiều

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Thời trang

GĐXH - Mai Ngọc sau 7 tháng sinh con đầu lòng, cô đã lấy lại vóc dáng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Thời trang
Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hội

Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hội

Đẹp
Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh

Đẹp
Nữ NSƯT quê gốc Hải Phòng vừa nhận HCV Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm có sắc vóc ra sao?

Nữ NSƯT quê gốc Hải Phòng vừa nhận HCV Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm có sắc vóc ra sao?

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top