Loài vật duy nhất bất tử trên thế giới, có thể cải lão hoàn đồng, mãi không già đi

Thứ bảy, 07:17 02/05/2026 | Chuyện đó đây

Sự tồn tại của nó có thể là chìa khoá để khoa học mở ra nhiều điều hơn nữa.

Trong thế giới tự nhiên, cái chết vốn được coi là định luật bất biến, là điểm kết thúc của mọi hành trình sinh mệnh. Tuy nhiên, sâu dưới lòng đại dương xanh thẳm, tồn tại một sinh vật nhỏ bé đã phá vỡ hoàn toàn quy luật nghiệt ngã này. Đó là Turritopsis dohrnii, loài sứa được giới khoa học mệnh danh là sinh vật bất tử duy nhất trên hành tinh nhờ khả năng quay ngược bánh xe thời gian để trở lại thời kỳ niên thiếu mỗi khi đối mặt với hiểm nguy.

Kẻ thách thức thời gian với kích thước siêu nhỏ

Dù mang trong mình năng lượng sinh học phi thường, Turritopsis dohrnii lại có ngoại hình cực kỳ khiêm tốn. Một cá thể trưởng thành chỉ có đường kính khoảng 4,5 mm, nhỏ hơn cả móng tay út của con người. Chúng có cơ thể hình chuông trong suốt, để lộ ra dạ dày màu đỏ rực rỡ bên trong.

Loài vật duy nhất bất tử trên thế giới, có thể cải lão hoàn đồng, mãi không già đi - Ảnh 1.

Loài sứa này được phát hiện lần đầu vào năm 1883 tại vùng biển Địa Trung Hải, nhưng phải mất hơn một thế kỷ sau, vào những năm 1990, các nhà khoa học mới bàng hoàng nhận ra chúng không hề chết đi theo cách thông thường.

Bí mật nằm ở "nút Reset" sinh học

Vòng đời của phần lớn các loài sứa đều tuân theo một lộ trình một chiều: từ trứng phát triển thành ấu trùng planula, bám vào giá thể thành polyp (dạng thủy tức cố định), sau đó nảy chồi giải phóng các sứa con (medusa). Khi sứa trưởng thành hoàn thành nhiệm vụ duy trì nòi giống, chúng sẽ già yếu và tan biến vào đại dương.

Nhưng Turritopsis dohrnii lại sở hữu một đặc ân riêng biệt. Khi gặp điều kiện khắc nghiệt như môi trường thay đổi, thiếu thức ăn hoặc bị tổn thương cơ thể nghiêm trọng, chúng không chấp nhận cái chết. Thay vào đó, loài vật này kích hoạt một quá trình sinh học kỳ diệu gọi là chuyển biệt hóa tế bào (transdifferentiation).

Lúc này, các tế bào chuyên biệt của con sứa trưởng thành sẽ tự tái cấu trúc, quay trở lại trạng thái tế bào gốc sơ khai. Toàn bộ cơ thể nó co lại, các xúc tu biến mất và nó tự biến mình thành một khối mô nhỏ không hình dạng, bám lại vào đáy biển để trở thành một polyp một lần nữa. Từ đây, một vòng đời mới lại bắt đầu, giống hệt như việc một con bướm tự biến mình trở lại thành kén rồi lại thành sâu bướm để tái sinh.

Loài vật duy nhất bất tử trên thế giới, có thể cải lão hoàn đồng, mãi không già đi - Ảnh 2.

Cuộc xâm lăng thầm lặng trên toàn cầu

Về mặt lý thuyết, quá trình tái sinh này có thể lặp lại vô tận, giúp Turritopsis dohrnii thoát khỏi cái chết do lão hóa. Chính khả năng "sống mãi" này đã biến chúng thành những kẻ lữ hành xuyên đại dương đáng gờm. Chúng không chỉ quẩn quanh ở Địa Trung Hải mà đã lan rộng tới vùng biển Nhật Bản, Florida và Panama thông qua nước dằn của các tàu vận tải quốc tế.

Các chuyên gia gọi đây là một cuộc xâm lăng thầm lặng bởi kích thước của chúng quá nhỏ để con người có thể nhận thấy sự thay đổi tức thì trong hệ sinh thái biển, nhưng về lâu dài, sự hiện diện dày đặc của một loài bất tử có thể gây áp lực lên nguồn thức ăn của các loài bản địa.

Bất tử sinh học nhưng không tuyệt đối

Cần phải làm rõ rằng sự bất tử của loài sứa này chỉ mang tính chất sinh học trước tuổi già. Trong môi trường tự nhiên đầy rẫy hiểm nguy, Turritopsis dohrnii vẫn có thể mất mạng nếu bị các loài săn mồi như cá, rùa biển ăn thịt hoặc mắc phải các căn bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng trong quá trình chuyển đổi tế bào nhạy cảm. Do đó, dù mang tiềm năng sống vĩnh cửu, phần lớn cá thể vẫn khó có thể tồn tại mãi mãi trước những biến động khốc liệt của đại dương.

Loài vật duy nhất bất tử trên thế giới, có thể cải lão hoàn đồng, mãi không già đi - Ảnh 3.

Đối với y học hiện đại, loài sứa này không chỉ là một hiện tượng kỳ thú mà còn là một kho báu về gen vô giá. Một nghiên cứu chuyên sâu tại Đại học Oviedo (Tây Ban Nha) đã giải mã thành công bộ gen của Turritopsis dohrnii và so sánh với những loài họ hàng không có khả năng bất tử. Kết quả cho thấy bộ gen của chúng chứa rất nhiều bản sao của các gen liên quan đến việc sửa chữa và bảo vệ DNA.

Đặc biệt, loài sứa này có khả năng ngăn chặn sự mài mòn của các telomere (những cấu trúc bảo vệ ở đầu mút nhiễm sắc thể). Ở con người, các telomere này sẽ ngắn dần theo thời gian mỗi khi tế bào phân chia, dẫn đến sự lão hóa và cái chết của tế bào. Việc hiểu rõ cách Turritopsis dohrnii duy trì độ dài telomere và tái lập trình tế bào mở ra hy vọng mới cho y học tái tạo, giúp chúng ta tìm ra phương pháp chữa trị các bệnh thoái hóa hoặc thậm chí là kéo dài tuổi thọ của con người trong tương lai.

Sự tồn tại của Turritopsis dohrnii là minh chứng cho thấy tự nhiên luôn ẩn chứa những điều vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại. Trong khi con người vẫn mải miết đi tìm "suối nguồn tươi trẻ" trong các truyền thuyết xa xưa, thì một sinh vật bé nhỏ dưới đáy đại dương đã thực hiện điều đó từ hàng triệu năm nay. Nó nhắc nhở chúng ta rằng ranh giới giữa sự sống, cái chết và sự bất tử đôi khi chỉ nằm ở cách mà các tế bào lựa chọn để thay đổi và thích nghi.

Chi Chi
