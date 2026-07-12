Tự ý bỏ thuốc tiểu đường, ăn kiêng, người đàn ông hôn mê vì hạ đường huyết, triệu chứng giống đột quỵ

Hôn mê vì hạ đường huyết, suýt nhầm với đột quỵ não

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Sơn Hòa – quận Tân Bình cũ), ông Vinh nhập viện trong tình trạng co giật, mất ý thức và hôn mê. Kết quả kiểm tra cho thấy đường huyết chỉ còn 45 mg/dL, thấp hơn nhiều so với ngưỡng bình thường.

Các triệu chứng của người bệnh như co giật, rối loạn ý thức và hôn mê khiến bác sĩ ban đầu phải nghĩ đến khả năng đột quỵ não. Tuy nhiên, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) không phát hiện tổn thương do nhồi máu não hay xuất huyết não.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định ông Vinh bị hạ đường huyết nặng gây "đột quỵ giả". Đây là tình trạng có biểu hiện rất giống đột quỵ thật với các dấu hiệu như co giật, hôn mê hoặc yếu liệt tay chân, nhưng nguyên nhân xuất phát từ đường huyết giảm sâu.

Người bệnh được cấp cứu bằng truyền dịch và bổ sung glucose đường tĩnh mạch. Sau khi đường huyết trở về mức ổn định, ông tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Nội tiết – Đái tháo đường.

Ảnh minh họa.

Tự ý bỏ thuốc vì nghĩ bệnh đã khỏi

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết ông Vinh mắc đái tháo đường type 2 đã 18 năm và vẫn duy trì điều trị bằng insulin kết hợp thuốc uống.

Tuy nhiên, hơn một tháng trước khi nhập viện, ông thường xuyên kiểm tra đường huyết trước bữa sáng tại nhà và ghi nhận các chỉ số dao động từ 5,0-7,4 mmol/L. Cho rằng bệnh đã ổn định, người bệnh tự ý ngừng thuốc uống và siết chặt chế độ ăn.

Ông gần như loại bỏ cơm trắng khỏi khẩu phần hằng ngày, chỉ ăn rất ít cơm gạo lứt cùng rau xanh. Trong khi đó, việc tiêm insulin vẫn được duy trì khiến cơ thể thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Hoàng, mục tiêu kiểm soát đường huyết ở người bệnh đái tháo đường bao gồm đường huyết trước ăn từ 4,4-7,2 mmol/L, đường huyết sau ăn dưới 10 mmol/L, HbA1c dưới 7% và đặc biệt không xảy ra tình trạng hạ đường huyết.

"Dù đường huyết của người bệnh gần đạt mục tiêu, việc ăn kiêng quá mức trong khi vẫn sử dụng insulin làm tăng đáng kể nguy cơ hạ đường huyết. Người cao tuổi mắc tiểu đường lâu năm nếu cắt giảm gần như hoàn toàn tinh bột sẽ rất dễ rơi vào tình trạng thiếu năng lượng và hạ đường huyết nghiêm trọng", bác sĩ Hoàng phân tích.

Người bệnh tiểu đường không nên tự ý ngừng thuốc

Theo bác sĩ Hoàng, liều insulin và các thuốc hạ đường huyết được xây dựng dựa trên chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe cụ thể của từng người bệnh. Việc tự ý thay đổi thuốc hoặc khẩu phần ăn có thể khiến đường huyết tăng hoặc giảm quá mức, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Sau khi tình trạng ổn định, ông Vinh được điều chỉnh lại phác đồ điều trị và tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp. Người bệnh cần ăn đủ các nhóm chất, không kiêng khem cực đoan, duy trì bữa ăn đúng giờ và không để khoảng cách giữa các bữa quá dài. Thuốc và insulin phải được sử dụng đúng liều lượng, đúng thời điểm theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hạ đường huyết nặng có thể đe dọa tính mạng

TS.BS Lâm Văn Hoàng cho biết nhiều người bệnh tiểu đường có tâm lý chủ quan, tự ý ngừng thuốc khi thấy chỉ số đường huyết trở về mức bình thường. Đây là quan niệm sai lầm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đái tháo đường không chỉ là bệnh lý rối loạn đường huyết mà còn liên quan đến chuyển hóa chất béo, chất đạm và nhiều cơ quan trong cơ thể. Vì vậy, người bệnh không thể dựa vào kết quả đo đường huyết tại nhà để tự quyết định ngừng điều trị.

Bác sĩ cảnh báo hạ đường huyết nặng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây tổn thương não, nhồi máu cơ tim cấp, hôn mê kéo dài và thậm chí tử vong. Người bệnh tuyệt đối không tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc dù thấy đường huyết ổn định. Mọi thay đổi trong phác đồ điều trị cần được thực hiện dưới sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa nội tiết.