Pickleball gây sốt: Môn thể thao tưởng nhẹ nhàng nhưng người lớn tuổi cần đặc biệt lưu ý điều này

Tính tương tác cao khi thi đấu theo cặp giúp người chơi pickleball giải toả căng thẳng và tăng cường gắn kết xã hội. (Ảnh minh hoạ)

Chơi pickleball có tốt không và mang lại những lợi ích gì cho tim mạch, tinh thần là thắc mắc của rất nhiều người khi môn thể thao này bùng nổ mạnh mẽ. Khác với tennis hay cầu lông vốn đòi hỏi phạm vi di chuyển rộng, pickleball sở hữu cường độ vận động linh hoạt, dễ tiếp cận hơn cho nhiều lứa tuổi.

Tuy nhiên, việc tập luyện chỉ thực sự mang lại giá trị khi người chơi hiểu đúng thể trạng của mình. Dưới góc nhìn chuyên môn của bác sĩ, pickleball tác động thế nào đến cơ thể và người lớn tuổi, người có bệnh lý nền cần lưu ý những ranh giới an toàn nào khi ra sân?

Những lợi ích của bộ môn pickleball đối với sức khoẻ của người chơi

ThS.BSNT Nguyễn Viết Hùng, Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an.

Pickleball với sức khỏe hệ tim mạch

Nhiều người thường băn khoăn liệu sân đấu nhỏ của môn pickleball có đủ tạo ra cường độ vận động giúp cải thiện sức khỏe tim mạch so với tennis hay cầu lông hay không.

Theo ThS.BS Nguyễn Viết Hùng, Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an cho biết, pickleball là một môn vận động toàn diện. "Trong suốt trận đấu, người chơi phải liên tục thực hiện các chuyển động bước ngang, tiến lùi, tăng tốc cự ly ngắn và thay đổi nhịp độ liên tục. Nhờ đó, nhịp tim được nâng lên đều đặn và hệ tuần hoàn được rèn luyện" - BS Hùng chia sẻ.

So với tennis hay cầu lông là những môn đòi hỏi phạm vi bao quát sân rộng, tốc độ di chuyển cao và áp lực thể lực lớn, pickleball không đặt nặng sự vượt trội tuyệt đối. Điểm sáng lớn nhất của pickleball từ góc độ chấn thương chỉnh hình và y học thể thao là:

Cường độ vận động linh hoạt: Người chơi có thể tự điều chỉnh nhịp độ trận đấu tùy theo thể lực của bản thân.

Phù hợp với nhiều thể trạng: Không gian sân ngắn hơn giúp giảm bớt quãng đường chạy nước rút quá dài, vừa sức với người mới bắt đầu hoặc người ở độ tuổi trung niên.

Yếu tố then chốt cho sức khỏe tim mạch không nằm ở việc bộ môn đó nặng hay nhẹ, mà là khả năng duy trì tập luyện đều đặn, đúng kỹ thuật và phù hợp với giới hạn của cơ thể.

Tính tương tác cao khi thi đấu theo cặp giúp người chơi pickleball giải toả căng thẳng và tăng cường gắn kết xã hội. (Ảnh minh hoạ)

Pickleball trở thành 'liều thuốc tự nhiên' giải tỏa căng thẳng và kết nối xã hội

Theo BS Hùng, không chỉ tác động tích cực đến thể chất, pickleball còn mang lại giá trị rõ rệt cho sức khỏe tinh thần thông qua hai cơ chế chính:

Kích hoạt các hormone tạo cảm xúc tích cực

Khi vận động với nhịp độ liên tục, não bộ và cơ thể được kích thích giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh bao gồm endorphin, dopamine và serotonin. Đây là những hoạt chất tự nhiên giúp nâng cao tâm trạng, giảm cảm giác lo âu, xua tan mệt mỏi và giúp hệ thần kinh thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Tăng tính tương tác xã hội, xua tan áp lực

Khác với các môn thể thao đơn lẻ, pickleball thường được chơi theo cặp (đánh đôi) hoặc nhóm. Sự giao tiếp, trò chuyện và phối hợp ăn ý giữa các thành viên ngay trên sân giúp giảm bớt cảm giác cô lập, tạo ra tâm lý phấn chấn và gắn kết.

Đối với người làm công việc văn phòng thường xuyên chịu áp lực cao, thời gian tập trung vào từng đường bóng, phản xạ nhịp nhàng và tương tác cùng bạn chơi chính là khoảng nghỉ quý giá để "tách" hoàn toàn khỏi guồng quay suy nghĩ và áp lực công việc.

(Lưu ý chuyên môn: Thể thao đóng vai trò hỗ trợ giải tỏa căng thẳng hiệu quả, nhưng không thay thế các phác đồ điều trị y khoa khi cá nhân gặp phải các vấn đề tâm lý kéo dài hoặc nghiêm trọng).

Người lớn tuổi, người có bệnh nền có nên chơi Pickleball?

Câu trả lời là có, nhưng cần được cá nhân hóa theo thể trạng và mức độ vận động của từng người. Với những người lớn tuổi, người trung niên hoặc người có tiền sử bệnh lý cơ xương khớp, tim mạch nhẹ đã được kiểm soát ổn định, pickleball là một lựa chọn rèn luyện rất đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, để việc tập luyện mang lại lợi ích thực sự mà không gây tổn hại cho sức khỏe, BS Hùng khuyến cáo người chơi cần tuân thủ các nguyên tắc y khoa sau:

Không tập luyện theo cường độ của người trẻ

Tuyệt đối không cuốn theo nhịp độ của những người đã chơi lâu năm hoặc các vận động viên trẻ tuổi. Người mới cần bắt đầu với thời lượng vừa phải, khởi động kỹ từng khớp và tăng dần độ khó theo từng tuần.

Tránh các pha bứt tốc và vặn người đột ngột

Khi hệ cơ xương khớp chưa kịp thích nghi với cường độ mới, các tình huống cố rướn người cứu bóng, xoay chuyển thân đột ngột hoặc dừng gấp rất dễ dẫn đến giãn dây chằng gối, tổn thương cổ chân hoặc quá tải cột sống.

Lắng nghe cơ thể và nhận biết dấu hiệu cảnh báo

Trong quá trình chơi, người bệnh cần lập tức dừng tập và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế nếu xuất hiện các biểu hiện:

Cảm giác đau tức ngực, khó thở bất thường.

Choáng váng, hoa mắt, chóng mặt hoặc tim đập loạn nhịp.

Khớp gối, cổ chân có biểu hiện đau nhói, sưng hoặc hạn chế vận động rõ rệt.

Ngoài ra, ThS.BS Nguyễn Viết Hùng nhấn mạnh, người đang điều trị bệnh lý tim mạch hoặc cơ xương khớp mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trực tiếp trước khi bắt đầu hoặc có ý định tăng cường độ tập luyện. Mục đích cao nhất của việc ra sân là chơi để khỏe hơn, chứ không phải cố chơi đến mức kiệt sức hay làm tổn thương cơ thể.

Pickleball thực sự là một môn thể thao mang lại nhiều giá trị tích cực cho cả thể chất lẫn tinh thần nếu được tiếp cận đúng cách. Dù bạn là người trẻ muốn xả stress sau giờ làm hay người lớn tuổi tìm kiếm một hình thức vận động nhẹ nhàng, điều cốt lõi vẫn là hiểu rõ giới hạn cơ thể mình.

Hãy bắt đầu từng bước, khởi động kỹ lưỡng trước khi vào sân và luôn ghi nhớ lời khuyên của bác sĩ: mục tiêu của thể thao là chơi để khỏe hơn mỗi ngày, chứ không phải cố chơi đến mức kiệt sức hay làm tổn thương hệ cơ xương khớp. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu đau tức ngực, chóng mặt hay đau khớp bất thường nào, hãy chủ động dừng lại và tìm đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

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