Người có gan khỏe thường có 4 điểm chung trên cơ thể: Ai có đủ thì xin chúc mừng!
Gan khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Những người có gan khỏe thường sẽ có đủ những đặc điểm này.
Gan là một trong những cơ quan quan trọng của cơ thể. Cơ quan này chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng bao gồm đào thải độc tố, lưu trữ các chất dinh dưỡng, chuyển hóa và tổng hợp các yếu tố đông máu. Bên cạnh đó, gan tiết ra dịch mật giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và trao đổi chất.
Hiện nay, tỷ lệ mắc các bệnh về gan ngày càng gia tăng do ảnh hưởng từ lối sống và chế độ ăn uống kém lành mạnh. Gan suy yếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và cuộc sống của con người.
Để đánh giá gan khoẻ hay yếu, mọi người có thể căn cứ vào một số thay đổi trên cơ thể và những người có chức năng gan tốt thường sẽ có 4 đặc điểm này.
4 đặc điểm của người có gan khỏe
1. Không gặp các vấn đề tiêu hoá
Theo trang Sohu (Trung Quốc) gan sản xuất mật và các enzyme giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Khi gan khỏe mạnh, quá trình tiêu hóa diễn ra bình thường và không gây ra các vấn đề ở hệ tiêu hóa.
Ngược lại, khi chức năng gan suy yếu, mọi người có thể gặp các triệu chứng bất thường như chán ăn kéo dài hoặc chướng bụng, khó tiêu, buồn nôn, nôn mửa,... sau bữa ăn.
2. Làn da hồng hào
Gan đóng vai trò thiết yếu giúp chuyển hóa và đào thải các chất có hại ra cơ thể. Khi gan suy yếu, quá trình đào thải độc tố bị ảnh hưởng, khiến các chất độc tích tụ trong cơ thể và gây ra một số vấn đề về da chẳng hạn như ngứa da (do muối mật tích tụ quá nhiều), vàng da (do bilirubin không được chuyển hoá và đào thải).
Do đó, nếu mọi người sở hữu làn da hồng hào, không bị ngứa bất thường thì đó là dấu hiệu cho thấy chức năng gan vẫn khỏe mạnh.
3. Tràn đầy năng lượng, ít khi bị mệt mỏi
Theo trang Sohu, sức khỏe của gan liên quan mật thiết đến nguồn cung cấp năng lượng của cơ thể. Gan không chỉ chịu trách nhiệm chuyển hóa các chất như chất béo và đường mà còn giúp lưu trữ và giải phóng năng lượng để cung cấp cho cơ thể. Nếu gan khỏe mạnh, cơ thể sẽ duy trì được mức năng lượng ổn định và tránh được tình trạng mệt mỏi bất thường.
Ngược lại, những người có chức năng gan kém thường cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt, không đủ năng lượng ngay cả khi đã nghỉ ngơi đủ. Nguyên nhân là do khả năng chuyển hóa của gan bị suy giảm, khiến cơ thể không thể chuyển hoá các chất và giải phóng năng lượng, từ đó dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lượng.
4. Chất lượng giấc ngủ tốt
Sức khỏe của gan ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chức năng chuyển hóa và giải độc của gan hoạt động hiệu quả nhất vào ban đêm. Nếu gan khỏe mạnh, mọi người sẽ có chất lượng giấc ngủ tốt, không bị mất ngủ hay ngủ chập chờn.
Còn nếu gan suy yếu, quá trình tiết hormone và trao đổi chất trong cơ thể có thể bị gián đoạn. Rối loạn hormone có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, khiến người bệnh ngủ không ngon giấc. Các báo cáo chỉ ra rằng khoảng 60-80% các bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính có giấc ngủ kém, thường biểu hiện qua tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc, khó ngủ.
