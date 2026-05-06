Lương hưu cao đến mấy mà thiếu 2 điều này, tuổi già vẫn sống khổ

Thứ tư, 07:00 06/05/2026 | Gia đình
GĐXH - Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần có tiền là có thể yên tâm vui hưởng tuổi già. Thế nhưng thực tế lại cho thấy, có những người nhận lương hưu hàng chục triệu vẫn sống trong cô độc và muộn phiền; trong khi có người chỉ đủ ăn tiêu lại luôn rạng rỡ, an nhiên.

Nhiều người tin rằng chỉ cần có lương hưu cao là tuổi già sẽ an nhàn, đủ đầy. Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại: có người tiền bạc dư dả vẫn sống cô quạnh, u uất; trong khi có người thu nhập khiêm tốn lại tận hưởng cuộc sống an yên, hạnh phúc. 

Vậy điều gì mới thực sự quyết định chất lượng cuộc sống tuổi xế chiều?

Lương hưu cao đến mấy cũng vô nghĩa nếu thiếu 2 điều này khi về già

1. Sức khỏe: Nền tảng của một tuổi già rực rỡ

Từ quy luật nhân sinh đến thực tế cuộc sống, chúng ta đều phải thừa nhận một sự thật nghiệt ngã: Tài sản lớn nhất của người già không phải là số dư trong tài khoản, mà là một cơ thể dẻo dai. 

Thiếu đi sức khỏe, bao nhiêu tiền hưu cũng chỉ trở thành "viện phí", mọi dự định du lịch hay vui vầy cùng con cháu đều tan thành mây khói. Khi mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến với những cơn đau hay những viên thuốc đắng, thì giàu có đến mấy cũng khó lòng cảm nhận được dư vị của sự hạnh phúc.

Hãy nhìn vào câu chuyện của những người có lương hưu rất cao nhưng cả ngày chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường bệnh viện. 

Họ thèm được tự do đi lại, thèm được ăn những món mình thích nhưng cơ thể không cho phép. Tiền bạc lúc này chỉ là những con số vô hồn, chẳng thể đổi lấy một giấc ngủ sâu hay một đôi chân vững chãi. 

Chính vì vậy, biết chăm sóc bản thân, giữ gìn phong độ thể chất chính là cách bạn đang bảo vệ "tấm thẻ thông hành" để tận hưởng những năm tháng xế chiều một cách trọn vẹn nhất.

Tài sản quý giá nhất không phải là tiền bạc, mà là một cơ thể khỏe mạnh. Ảnh minh họa

2. Sự đồng hành chân thành: Điểm tựa để xua tan nỗi cô đơn

Nếu sức khỏe là nền tảng thể chất, thì sự đồng hành chính là điểm tựa tinh thần. Sau khi rời khỏi guồng quay của công việc, điều khiến người già sợ hãi nhất không phải là sự thiếu thốn vật chất mà là cảm giác bị lãng quên. 

Lương hưu có thể mua được sự hưởng thụ, nhưng tuyệt đối không mua được một trái tim chân thành hay một bờ vai để dựa vào khi trái gió trở trời.

Một tuổi già viên mãn là khi bạn không phải đối diện với ngôi nhà vắng lặng, không phải tự mình vượt qua những lúc ốm đau. Đó là sự hiện diện của người bạn đời "con chăm cha không bằng bà chăm ông", là sự hiếu thuận, thăm hỏi thường xuyên của con cháu, hay đơn giản là những buổi trà chiều hàn huyên cùng hội bạn già tâm giao. Những tương tác ấm áp ấy chính là "chất xúc tác" giúp xua tan sự cô độc, khiến cuộc sống dù giản đơn cũng trở nên ý nghĩa và ấm áp lạ thường.

Nếu sức khỏe là nền tảng, thì sự đồng hành chính là “hơi ấm” của tuổi già. Ảnh minh họa

Khi hạnh phúc không đong đếm bằng mệnh giá tiền lương

Nhiều người có mức lương hưu khiêm tốn nhưng lại sở hữu một cuộc sống mà bao người mơ ước. Bí quyết của họ nằm ở chỗ họ biết hài lòng với những gì đang có, tập trung vào việc rèn luyện thân thể và nâng niu những mối quan hệ xung quanh. Họ hiểu rằng lương hưu chỉ cần vừa đủ để trang trải cuộc sống, còn sự thảnh thơi trong tâm hồn mới là điều quý giá nhất.

Hạnh phúc tuổi già vốn dĩ rất đơn giản: Một đôi chân còn khỏe để đi bộ mỗi sáng, một hệ tiêu hóa tốt để ăn ngon miệng, và một người kề cạnh để sẻ chia những buồn vui thường nhật. Khi bạn sở hữu được hai báu vật là sức khỏe và tình thân, tuổi già sẽ không còn là hoàng hôn của cuộc đời mà là một buổi chiều tà rực rỡ và an yên nhất.

Người cao tuổi sống hạnh phúc thường không phải vì họ giàu có, mà vì họ có người bên cạnh: một người bạn đời để trò chuyện mỗi ngày. Ảnh minh họa

Đừng để tiền bạc che mờ giá trị thực của sự sống

Sau cùng, chúng ta cần thấu hiểu rằng tiền lương hưu là nền tảng để tự chủ, nhưng sức khỏe và sự đồng hành mới là linh hồn của hạnh phúc. Đừng vì mải mê tích cóp hay chấp niệm vào những con số mà quên mất việc yêu thương bản thân và trân trọng những người bên cạnh.

Chúc cho mỗi bậc cao niên đều có thể sống những năm tháng nghỉ hưu thong dong, không vướng bận, lấy thân làm gốc, lấy tâm làm nền, bình thản đi qua những mùa hoa nở của cuộc đời.

GĐXH - Trước khi nghỉ hưu, nhiều người vẽ ra viễn cảnh về những chuyến đi xa để bù đắp cho một đời vất vả. Thế nhưng khi thời gian đã thong thả, thực tế lại thường là chuỗi ngày quẩn quanh trong góc bếp hay chăm bẵm cháu con.

GĐXH - Trong góc nhìn phong thủy kết hợp với tư duy tài chính hiện đại, có những con giáp không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn đặc biệt thận trọng trong việc giữ tiền.

GĐXH - Câu chuyện tranh chấp thừa kế không chỉ gây chú ý vì con số 7 tỷ đồng, mà còn khiến nhiều người phải suy nghĩ về ranh giới giữa "quyền" và "nghĩa vụ" trong gia đình.

GĐXH - Nhiều người tin rằng nuôi con là để dựa vào con lúc tuổi già. Nhưng khi bước qua tuổi 60, không ít người mới nhận ra: càng trông chờ, càng dễ tổn thương.

GĐXH - Không phải ai khởi đầu tốt cũng thành công, nhưng những người sở hữu một số nét tính cách nhất định lại thường "bật lên" mạnh mẽ theo thời gian. Càng trưởng thành, sự khác biệt này càng rõ rệt và quyết định hậu vận của mỗi người.

Tôi từng nghĩ ngày con trai tròn 3 tuổi là ngày tôi hạnh phúc trọn vẹn của một người làm cha. Nhưng tất cả đã vỡ vụn khi tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ…

GĐXH - Khi hôn nhân rơi vào bế tắc, phản ứng đầu tiên của nhiều người là nghi ngờ sự lựa chọn ban đầu: "Phải chăng mình đã chọn nhầm người?". Họ tin rằng thay đổi bạn đời sẽ chấm dứt được khổ đau.

GĐXH - Một quyết định tưởng như bất công đã khiến cô con gái mang nỗi tổn thương suốt nhiều năm.

GĐXH - Bạn có bao giờ cảm thấy khó chịu ngay khi một ai đó vừa cất lời? Những lời nói ấy đôi khi không chỉ là vô ý, mà là biểu hiện của một nhân cách khiếm khuyết.

GĐXH - Lòng tốt vốn là điều đáng trân trọng, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Nếu đặt sai chỗ hoặc không có giới hạn, sự tử tế có thể khiến bạn rơi vào những tình huống khó xử, thậm chí bị tổn thương mà chính bạn cũng không nhận ra.

GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

