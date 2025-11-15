Người có thận suy yếu, gan kiệt quệ thường có đặc điểm này ở chân: Nếu không có thì xin chúc mừng!
Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng những thay đổi bất thường ở chân và bàn chân có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề tim mạch, bệnh lý gan hoặc thận.
Theo báo Anh Express, chân có thể cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe bất thường, đặc biệt là tình trạng sưng phù kéo dài ở chân.
Sưng phù ở chân có thể xảy ra khi mọi người phải đi lại nhiều, đứng lâu. Tình trạng sưng ở chân thường tự biến mất khi mọi người ngồi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng, tình trạng sưng phù ở chân kéo dài cũng có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Các chuyên gia tại trường Y Harvard (Mỹ) cho biết: “Phù nề kéo dài ở bàn chân và mắt cá chân có thể phản ánh những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, từ suy tim, huyết khối tĩnh mạch sâu đến bệnh thận hoặc xơ gan. Việc xác định nguyên nhân chính xác và điều trị kịp thời các bệnh lý này đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm”.
Huyết khối tĩnh mạch sâu có thể gây sưng phù chân
Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) xảy ra khi cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch, thường ở chân. Cục máu đông này cản trở dòng máu trở về tim, gây sưng và đau chân. Nếu không được điều trị, cục máu đông có thể di chuyển đến phổi gây thuyên tắc phổi hoặc gây đau tim, đột quỵ khi cục máu đông di chuyển đến tim, não bộ.
Trường Y Harvard cảnh báo rằng: “Cục máu đông thường xuất hiện ở một chân, do đó nếu thấy một bên chân bị sưng phù bất thường, mọi người nên đến bệnh viện để kiểm tra kịp thời”.
Sưng phù chân báo hiệu suy tim
Suy tim là bệnh lý khiến tim không còn bơm máu hiệu quả. Suy tim có thể dẫn đến tình trạng máu dồn lại ở tĩnh mạch chân và gây rò rỉ dịch xuống bàn chân hoặc mắt cá chân và dẫn đến sưng phù ở chân và bàn chân.
Theo Express, nếu tình trạng sưng phù ở chân xuất hiện kèm các triệu chứng như: khó thở, mệt mỏi, choáng váng, ho kéo dài, đầy hơi, nhịp tim nhanh,... mọi người lên đến bệnh viện để thăm khám sớm.
Sưng phù chân cảnh báo bệnh gan
Theo chuyên gia, nguyên nhân gây phù chân cũng có thể đến từ các vấn đề ở gan. Gan suy yếu có thể làm giảm nồng độ albumin - 1 loại protein được tạo ra ở gan. Nồng độ albumin thấp khiến chất lỏng trong máu đi vào các mô, gây sưng tấy chi dưới và các bộ phận khác trên cơ thể.
Thận suy yếu có thể gây sưng phù ở chân
Khi thận hoạt động kém hiệu quả, chức năng loại bỏ được nước dư thừa cũng bị suy giảm theo. Điều này có thể khiến dịch tích tụ trong các mô, gây sưng phù ở bàn chân và mắt cá chân. Ngoài ra, bệnh thận mạn tính, viêm thận,... cũng có thể dẫn đến tình trạng giữ natri, gây sưng ở bàn chân và mắt cá chân.
Các chuyên gia tại Trường Y Harvard nhấn mạnh: “Hãy đến bệnh viện để thăm khám sớm nếu bạn xuất hiện triệu chứng sưng phù chân đột ngột hoặc sưng phù kéo dài hơn vài ngày”.
