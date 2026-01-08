Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ kéo dài những ngày tới

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc tiếp tục rét hanh do không khí lạnh

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh Hà Nội và khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm rét cóng, ngày nắng hanh kéo dài đến hết tuần.

Gió Đông Bắc khô của không khí lạnh vẫn chi phối Bắc Bộ. Trên mực 5000m xuất hiện thêm đới gió Tây Bắc có bản chất khô khiến trời quang mây hơn.

Đêm qua và sáng sớm nay mặt đất phát xạ nhiệt mạnh, nhiệt độ giảm nhanh chóng. Nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng từ 8-11 độ; vùng núi và trung du từ 6-9 độ, trời rét cóng.

Trên vùng núi cao như Sìn Hồ, Phia Oắc, Đồng Văn, Mèo Vạc, Fansipan, Mẫu Sơn mức nhiệt độ thấp dưới 3 độ. Cảnh báo xuất hiện băng giá và sương muối.

Đến trưa chiều nền nhiệt tăng nhanh do nắng hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Tại Hà Nội mức chênh nhiệt lên đến 12 độ, các nơi khác chênh lệch cũng đến 10 độ. Mức nhiệt cao nhất từ 19-22 độ.

Thời tiết hôm nay khu vực Trung Bộ từ Quảng Trị trở vào phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ phường Tĩnh Gia tới phường Hải Châu trời rét mức nhiệt từ 18-21 độ. Các phường từ Cẩm Thành vào đến phường Phan Thiết nền nhiệt 23-28 độ.

Cao Nguyên Trung Bộ ban ngày trời nắng, mức nhiệt từ 23-26 độ.

Khu vực Nam Bộ thời tiết hôm nay có nắng từ sáng tới chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đêm rét cóng, ngày nắng hanh. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 7-10 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ; vùng núi có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 9-12 độ; phía Nam 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.

