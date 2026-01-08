Thông tin mới vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, mới đây cơ quan chức năng TP Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng đã thu gom được hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (TP Hải Phòng), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này đều đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.

Liên quan đến sự việc trên, Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin về vụ vận chuyển, mua bán hơn 120 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được tuồn vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, trong đó hơn 2 tấn đã được chế biến thành thịt hộp. Ảnh: Minh Hùng

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng).

Thời điểm phát hiện, những đối tượng này đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm các mẫu phẩm thịt lợn thu được từ xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho thấy, các mẫu phẩm có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, hơn 120 tấn thịt lợn đông lạnh. Đến ngày 12/9/2025, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Cơ quan công an.

Đến ngày 24/12/2025, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố đối với 9 bị can cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Danh tính các bị can bao gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú tại phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên, TP. Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, trú tại TDP Tiên Xá 2, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại thôn Đồng Vị, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, trú tại thôn Quang Trung, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, trú tại thôn Trần Phú, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, thôn Kim Ngọc 3, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên); Trịnh Hà Việt (SN 1991, thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng).

HIện vụ án đang được cơ quan chức năng TP Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ.