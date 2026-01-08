Thông tin mới vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long
Liên quan vụ vận chuyển hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện có đưa vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, khởi tố 9 bị can.
Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, mới đây cơ quan chức năng TP Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng đã thu gom được hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (TP Hải Phòng), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này đều đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.
Liên quan đến sự việc trên, Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin về vụ vận chuyển, mua bán hơn 120 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng).
Thời điểm phát hiện, những đối tượng này đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.
Kết quả xét nghiệm các mẫu phẩm thịt lợn thu được từ xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho thấy, các mẫu phẩm có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, hơn 120 tấn thịt lợn đông lạnh. Đến ngày 12/9/2025, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Đến ngày 24/12/2025, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố đối với 9 bị can cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Danh tính các bị can bao gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú tại phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên, TP. Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, trú tại TDP Tiên Xá 2, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại thôn Đồng Vị, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, trú tại thôn Quang Trung, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, trú tại thôn Trần Phú, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, thôn Kim Ngọc 3, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên); Trịnh Hà Việt (SN 1991, thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng).
HIện vụ án đang được cơ quan chức năng TP Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ.
'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1Pháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 6/1 - 7/1, hệ thống Camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.
Phát hiện lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc giá trị hơn 1 tỷ đồngPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh phát hiện gần 130 điện thoại iPhone cũ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.
Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồngPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học, Võ Duy Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Hà Nội: Bắt giam Admin trang 'Phó Thường Dân' chuyên quay video cắt ghép để 'tống tiền' cán bộPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng quyền tự do dân chủ, Công "hàu" cùng đồng bọn thường xuyên xông vào trụ sở cơ quan nhà nước hoặc các chốt làm nhiệm vụ để quay phim. Sau đó, chúng cắt ghép video sai sự thật, dùng sức ép dư luận để đe dọa, tống tiền cán bộ.
Vụ đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central: Bị cáo Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cho rằng vợ mình bị hàng xóm xúc phạm trong lúc cãi vã, Đặng Chí Thành đã hành hung dã man một người phụ nữ ngay tại sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội). Bị cáo bị TAND Khu vực 2 tuyên phạt 6 tháng tù và buộc bồi thường 51 triệu đồng.
Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AIPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.
Bắt nhiều đối tượng trong đường dây ‘tín dụng đen’, lãi suất hơn 600%/nămPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng xây dựng website 1gold.biz như một “sổ cái online”, phân quyền quản trị chặt chẽ, tìm người cho vay với lãi suất cắt cổ từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch tới 350 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm giao thông 'lọt' vào ống kính Camera AI ngày 6/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 5/1 - 6/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 48 trường hợp vi phạm, trong đó vẫn chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, "quên" đội mũ bảo hiểm.
Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính không hoá đơnPháp luật
GĐXH - Hơn 1 nghìn điện thoại di động, máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu tội buôn lậu được chuyển cho công an để xử lý.