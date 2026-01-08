'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng
GĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP vừa làm rõ vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Rửa tiền", đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Đức Giang (SN 1986, trú thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội "Rửa tiền".
Theo điều tra, tháng 9/2025, cơ quan công an tiếp nhận đơn tố giác của ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Ông H cho biết, đầu tháng 6/2025, ông được các đối tượng tiếp cận, dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính trực tuyến. Ban đầu, các đối tượng cung cấp cho ông một tài khoản trên nền tảng https://app.ultimamarketsvn.com với số tiền ảo để "trải nghiệm" và làm quen các thao tác giao dịch. Trong quá trình đầu tư thử nghiệm, ông H liên tục được hướng dẫn mua bán và thu về khoản lợi nhuận tương đối lớn. Tin tưởng đây là kênh đầu tư uy tín, các đối tượng tiếp tục yêu cầu ông lập tài khoản riêng để tham gia đầu tư thật bằng tiền cá nhân.
Ở giai đoạn đầu, ông H được yêu cầu nạp tiền thật để đầu tư và vẫn có lãi. Sau đó, các đối tượng viện dẫn lý do tài khoản phải đạt điều kiện trên 100.000 USD mới đủ tiêu chuẩn tham gia "nhóm đầu tư quốc tế", từ đó yêu cầu ông H nạp thêm tiền để nâng hạn mức tài khoản.
Khi ông H đã nạp số tiền lớn, các giao dịch bắt đầu thua lỗ. Các đối tượng tiếp tục dựng lên kịch bản mới, hướng dẫn ông H liên hệ với các đối tượng giả danh bộ phận chăm sóc khách hàng để được "hỗ trợ vay tiền" nhằm đóng phí, với cam kết sau khi rút tiền sẽ hoàn trả.
Tuy nhiên, khi ông H thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống liên tục đưa ra thông báo yêu cầu hoàn trả khoản vay và đóng thêm các loại phí khác. Từ ngày 23-26/9/2025, ông H đã nộp đủ số tiền theo yêu cầu nhưng vẫn không thể rút tiền, hệ thống tiếp tục thông báo "tài khoản không hợp lệ" do "thông tin không đúng người sở hữu".
Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, ông H mới biết mình đã rơi vào bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng nên làm đơn trình báo cơ quan Công an.
Tiếp nhận tin tố giác, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Quá trình xác minh xác định một trong các tài khoản trung chuyển dòng tiền là tài khoản đứng tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang làm Giám đốc.
Phòng CSHS đã triệu tập Trần Đức Giang để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận khoảng tháng 5/2025 quen biết qua mạng xã hội với người có biệt danh "68". Người này đề nghị Giang đứng tên thành lập doanh nghiệp và mở tài khoản ngân hàng để phục vụ việc nhận, chuyển tiền.
Giang đứng tên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Meden Luimier, đồng thời đứng tên Kế toán trưởng Công ty Next Data VN nhưng không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp này. Ngoài ra, Giang còn mở 12 tài khoản ngân hàng cá nhân tại nhiều ngân hàng khác nhau và giao toàn bộ thông tin đăng nhập cho đối tượng "68", mỗi tài khoản được trả 1 triệu đồng.
Đầu tháng 7/2025, Giang tiếp tục bị lôi kéo sang Campuchia để làm việc cho một công ty với mức lương 30 triệu đồng/tháng. Tại đây, Giang sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp đứng tên mình nhằm nhận tiền chuyển đến và thực hiện chuyển tiền đi theo chỉ đạo.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9/2025, Giang là người trực tiếp luân chuyển dòng tiền do ông M.T.H chuyển vào tài khoản Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier sang nhiều tài khoản khác.
Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 7 đến tháng 10/2025, Trần Đức Giang đã thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
