Va chạm với ô tô khách, 3 thanh niên đi trên xe máy bị thương nặng
GĐXH - Xe máy va chạm với xe khách đang quay đầu khi lưu thông trên QL 1A, 3 người trên xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.
Ngày 8/1, lãnh đạo UBND xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn khiến 3 người bị thương nặng.
Khoảng 11h15 cùng ngày, V.H.A.D. (SN 2009), Đ.A.D. (SN 2010) và V.N.H. (SN 2007, cùng trú tại xã Quảng Trạch) cùng di chuyển bằng một xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn thuộc địa phận thôn Tú Loan, xã Quảng Trạch xảy ra va chạm với ô tô khách mang BKS 73B-010.xx đang quay đầu.
Va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy ngã văng xuống đường, chấn thương nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Được biết, các nạn nhân đều bị đa chấn thương, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.
Hé lộ lý do nam thanh niên Hải Phòng ra cầu Khuể định tự tử trong đêmXã hội - 53 phút trước
GĐXH - Cơ quan Công an xác định, nam thanh niên có tiền sử rối loạn tâm thần, từng điều trị nhiều lần tại Bệnh viện Đông Khê. Do tâm lý buồn chán và cho rằng gia đình thiếu quan tâm, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên anh N. nảy sinh ý định tự tử.
Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nướcPháp luật - 54 phút trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành viPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, một thanh niên ở huyện Quỳ Châu đã lén đột nhập chính nhà mình, lấy trộm gần 10 chỉ vàng rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng.
Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sảnPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong tại bệnh viện, tổng cộng 3 người thiệt mạngThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Chiều 8/1, tin dữ tiếp tục ập đến trong vụ hỏa hoạn tại phố Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Người đàn ông liều mình nhảy từ tầng 6 xuống mái nhà hàng xóm để thoát thân đã tử vong tại bệnh viện.
Đâm vào phía sau ô tô đầu kéo, nam thanh niên 24 tuổi tử vongXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên tuyến đường nội bộ N1 (thuộc Khu công nghiệp Đông Mai), phương tiện do anh M.T.T điều khiển bất ngờ xảy ra va chạm với phần đuôi xe ô tô đầu kéo đang đỗ ven đường khiến nam thanh niên không qua khỏi.
Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹtThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Đến 13h chiều nay, đám cháy tại ngôi nhà 7 tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã được khống chế. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra với những người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân xấu số.
'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
5 nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 2026Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo quy định tại Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, từ 1/1/2026 nhiều đối tượng bảo trợ xã hội như người cao tuổi thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật… sẽ được nhận trợ giúp xã hội của TP Hà Nội.
Thông tin mới vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ LongPháp luật - 5 giờ trước
Liên quan vụ vận chuyển hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện có đưa vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, khởi tố 9 bị can.
Top con giáp có cuộc sống đủ đầy nhất năm 2026: Công danh, hạnh phúc đều thăng hoaĐời sống
GĐXH - Trong năm 2026, có những con giáp âm thầm nỗ lực, dùng sự tinh tế và trí tuệ cảm xúc để tạo dựng sự nghiệp vững vàng, đồng thời sở hữu một mái ấm hạnh phúc trọn vẹn.