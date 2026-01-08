Mới nhất
Va chạm với ô tô khách, 3 thanh niên đi trên xe máy bị thương nặng

Thứ năm, 18:06 08/01/2026 | Xã hội
Viễn Phương
Viễn Phương
GĐXH - Xe máy va chạm với xe khách đang quay đầu khi lưu thông trên QL 1A, 3 người trên xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Ngày 8/1, lãnh đạo UBND xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn khiến 3 người bị thương nặng.

Ba thanh niên di chuyển trên một xe máy thương nặng sau va chạm với xe khách - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 11h15 cùng ngày, V.H.A.D. (SN 2009), Đ.A.D. (SN 2010) và V.N.H. (SN 2007, cùng trú tại xã Quảng Trạch) cùng di chuyển bằng một xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn thuộc địa phận thôn Tú Loan, xã Quảng Trạch xảy ra va chạm với ô tô khách mang BKS 73B-010.xx đang quay đầu.

Va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy ngã văng xuống đường, chấn thương nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Được biết, các nạn nhân đều bị đa chấn thương, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Ba thanh niên di chuyển trên một xe máy thương nặng sau va chạm với xe khách - Ảnh 2.Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu

GĐXH - Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra tại xã Phình Hồ khiến nhiều người tử vong tại chỗ.

