Đâm vào phía sau ô tô đầu kéo, nam thanh niên 24 tuổi tử vong

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đại diện UBND phường Đông Mai (Quảng Ninh) cho biết, vào sáng nay (8/1) trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô đầu kéo khiến nam thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h5 cùng ngày, anh M.T.T (SN 2002, trú tại tổ 6, khu 5B, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe máy BKS 14AA - 579.xx lưu thông trên tuyến đường nội bộ N1 thuộc Khu công nghiệp Đông Mai (phường Đông Mai) thì bất ngờ xảy ra va chạm với phần đuôi xe ô tô đầu kéo BKS 15C - 055.xx kéo theo rơ moóc BKS 15R - 016.xx

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo do anh Đ.V.M. (SN 1979, trú tại An Khánh, TP Hải Phòng) điều khiển đang đỗ ven đường N1 trong Khu công nghiệp Đông Mai.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Cú va chạm mạnh khiến anh T. bị thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu bệnh viện, nhưng do vết thương nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Đông Mai nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nam thanh niên xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.