Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1

Thứ năm, 11:35 08/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 6/1 - 7/1, hệ thống Camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 6/1 đến 12h00 ngày 7/1/2026), hệ thống Camera AI đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 43 trường hợp (mô tô, xe gắn máy) vượt đèn đỏ. Số người không đội mũ bảo hiểm là 13 trường hợp và không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều.

Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1 - Ảnh 1.

Trường hợp xe ô tô con vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI tiếp tục ghi nhận 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện duy trì ở mức ổn định với 8.309 lượt xe, tốc độ trung bình đạt 74 km/h.

Hệ thống phát hiện 1 trường hợp chạy quá tốc độ và 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu của các trường hợp phạm đã được chuyển tự động về Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) để thiết lập hồ sơ phạt nguội.

Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần xây dựng ý thức tự giác chấp hành đèn tín hiệu, không nên để tâm lý chủ quan, tranh thủ "vượt một giây" để rồi phải nhận biên bản phạt tiền triệu.

Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện "dính" phạt nguội qua Camera AIHà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AI

GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
16/1/26 10:25Chạy sai làn đườngÔ tô con51G35877Trắng
26/1/26 20:05Không thắt dây đai an toànÔ tô con29E39318Vàng
36/1/26 19:50Không thắt dây đai an toànÔ tô tảiHD4326Đỏ
46/1/26 12:07Vượt đèn đỏXe mô tô29V718507Trắng
56/1/26 12:16Vượt đèn đỏXe mô tô29D204474Trắng
66/1/26 12:18Vượt đèn đỏXe mô tô18M14386Trắng
76/1/26 12:22Vượt đèn đỏXe mô tô35N140602Trắng
86/1/26 12:25Vượt đèn đỏXe mô tô30X62329Trắng
96/1/26 12:29Vượt đèn đỏXe mô tô29E213536Trắng
106/1/26 12:31Vượt đèn đỏXe mô tô36B822559Trắng
116/1/26 12:39Vượt đèn đỏXe mô tô29S19420Trắng
126/1/26 12:41Vượt đèn đỏXe mô tô25B189922Trắng
136/1/26 12:50Vượt đèn đỏXe mô tô29X150596Trắng
146/1/26 13:12Vượt đèn đỏXe mô tô17B301818Trắng
156/1/26 13:24Vượt đèn đỏXe mô tô55Y70555Trắng
166/1/26 14:00Vượt đèn đỏXe mô tô29D113400Trắng
176/1/26 14:47Vượt đèn đỏXe mô tô59T174577Trắng
186/1/26 14:51Vượt đèn đỏXe mô tô26L110275Trắng
196/1/26 14:54Vượt đèn đỏXe mô tô29D264390Trắng
206/1/26 15:04Vượt đèn đỏXe mô tô29AA47878Trắng
216/1/26 15:06Vượt đèn đỏXe mô tô18B224035Trắng
226/1/26 15:15Vượt đèn đỏXe mô tô34F109115Trắng
236/1/26 15:32Vượt đèn đỏXe mô tô29T120226Trắng
246/1/26 15:39Vượt đèn đỏXe mô tô20B256609Trắng
256/1/26 15:43Vượt đèn đỏXe mô tô30L13351Trắng
266/1/26 16:06Vượt đèn đỏXe mô tô98AK07209Trắng
276/1/26 16:07Vượt đèn đỏXe mô tô29AA55462Trắng
286/1/26 16:08Vượt đèn đỏXe mô tô36B822170Trắng
296/1/26 16:40Vượt đèn đỏXe mô tô14U112107Trắng
307/1/26 0:04Vượt đèn đỏÔ tô con30A73093Trắng
317/1/26 6:31Vượt đèn đỏXe mô tô29H174929Trắng
327/1/26 6:50Vượt đèn đỏXe mô tô29C198114Trắng
336/1/26 8:58Không đội mũXe mô tô29H162269Trắng
346/1/26 9:00Không đội mũXe mô tô29MD174435Trắng
356/1/26 9:32Không đội mũXe mô tô30X30804Trắng
366/1/26 9:41Không đội mũXe mô tô34M107530Trắng
376/1/26 13:05Không đội mũXe mô tô37AS06161Trắng
386/1/26 14:13Không đội mũXe mô tô37B328274Trắng
396/1/26 14:22Không đội mũXe mô tô35B158122Trắng
406/1/26 14:32Không đội mũXe mô tô36B156274Trắng
416/1/26 14:56Không đội mũXe mô tô29T11559Trắng
426/1/26 15:02Không đội mũXe mô tô29D227188Trắng
436/1/26 16:08Không đội mũXe mô tô29L136953Trắng
446/1/26 16:10Không đội mũXe mô tô17AF00695Trắng
456/1/26 17:11Không đội mũXe mô tô29E220368Trắng
