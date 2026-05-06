Người dân hưởng hàng loạt tiện ích khi ra đường chỉ với một đồ vật thiết yếu không thể thiếu trong đời sống

Hiện nay xu hướng "ra đường không ví" đã trở nên phổ biến tại Việt Nam nhờ sự đồng bộ mạnh mẽ giữa hạ tầng số và các quy định pháp luật mới. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, có thể giải quyết hầu hết nhu cầu từ hành chính, di chuyển đến mua sắm.

Dưới đây là những tiện ích từ điện thoại thông minh mang lại

"Ví giấy tờ" điện tử thay thế hoàn toàn bản cứng

Từ tháng 6/2026, dữ liệu điện tử của hầu hết các loại giấy tờ quan trọng đã được tích hợp trên VNeID và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy:

- Căn cước công dân (CCCD): Dùng để làm thủ tục tại sân bay, ngân hàng hoặc cơ quan hành chính.

- Giấy phép lái xe và đăng ký xe: Có thể xuất trình trực tiếp trên ứng dụng khi tham gia giao thông mà không lo bị xử phạt vì thiếu giấy tờ.

- Tích hợp hồ sơ sức khỏe: Quét mã QR trên điện thoại để khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

- Thông tin về thuế: Ứng dụng eTaxMobile liên kết với VNeID hỗ trợ người dân tra cứu thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh.

Hiện nay dữ liệu điện tử của hầu hết các loại giấy tờ quan trọng đã được tích hợp trên VNeID.

Hệ sinh thái thanh toán "không tiền mặt" toàn diện

Năm 2026, việc cầm tiền mặt ra đường được hạn chế, internet banking lên ngôi. Người dân mua bất kỳ sản phẩm gì từ ngoài chợ đến các trung tâm thương mại lớn đều có thể sử dụng quét mã QR (VietQR).

Có thể dùng ứng dụng ngân hàng Việt Nam để quét mã QR thanh toán khi đi du lịch tại Thái Lan, Lào, Campuchia hay Trung Quốc rất dễ dàng.

Đăng ký thủ tục hành chính tại chỗ

Có thể đăng ký cư trú, cấp đổi hộ chiếu, hay đăng ký xe qua cổng dịch vụ công.

Các kết quả giải quyết thủ tục được trả thẳng về ứng dụng VNeID hoặc email, có chữ ký số đảm bảo tính pháp lý.

Các khoản quà tặng lễ Tết hay trợ cấp chính sách được chi trả trực tiếp qua số định danh/số điện thoại liên kết.

Tiện ích thông minh

Gọi xe công nghệ, mua vé tàu, vé xe buýt điện đều thực hiện qua app.

Từ năm 2025-2026, đơn thuốc từ bệnh viện được liên thông và hiển thị trên VNeID, giúp mua thuốc tại các nhà thuốc mà không cần đơn thuốc trực tiếp của bác sĩ.

Việc thanh toán trực tuyến giúp dễ dàng kiểm soát chi tiêu và có bằng chứng giao dịch (hóa đơn điện tử), tránh được các rủi ro mất cắp hay nhầm lẫn tiền.

- Tra cứu các tiện ích khác như: Facebook, google map, địa chỉ các quán ăn, khu du lịch…

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, khi ra đường bạn có thể giải quyết hầu hết nhu cầu từ hành chính, di chuyển đến mua sắm.

Tra cứu, nộp phạt vi phạm giao thông online

Hiện nay, người dân tra cứu vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic. Nếu vi phạm giao thông, người dân có thể nộp phạt trên VNeID qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Các cổng dịch vụ công hiện nay liên kết với hầu hết các ngân hàng và ví điện tử phổ biến (như MoMo, VNPay…). Sử dụng hình thức này, người dân sẽ tiết kiệm thời gian và công sức thay vì phải di chuyển nhiều lần đến các cơ sở như:

Đến trụ sở CSGT để nhận quyết định xử phạt.

Đến kho bạc hoặc ngân hàng được ủy nhiệm để nộp tiền.

Quay lại trụ sở CSGT để nhận lại giấy tờ bị tạm giữ.

Người dân có thể hoàn tất quy trình ngay tại nhà hoặc bất cứ nơi nào có kết nối internet chỉ với vài thao tác.

Làm việc và học tập từ xa

Điện thoại thông minh được trang bị những tính năng cơ bản như một chiếc laptop giúp bạn có thể học tập và làm việc từ xa như soạn thảo văn bản, tra từ điển, call video học online hay họp, tìm kiếm thông tin trên internet...

Có thể tải các ứng dụng như từ điển, phần mềm văn phòng, chỉnh sửa hình ảnh, tìm việc làm... hỗ trợ công việc và học tập hiệu quả hơn. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng smartphone cho nhiều mục đích khác nhau thì các ứng dụng đã được cải tiến và nâng cấp rất nhiều.

