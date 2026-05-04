Người đàn ông tát tài xế xe tải trong sân trường mầm non ở Bắc Ninh

Thứ hai, 21:48 04/05/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc nhường lối đi, một người đàn ông đã thiếu kiềm chế, dùng bạo lực với tài xế xe tải ngay tại sân trường mầm non thị trấn Thắng (tỉnh Bắc Ninh). Hành vi phản cảm diễn ra trong môi trường giáo dục này đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng vào cuộc xử lý sau khi đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 4/5, mạng xã hội xôn xao trước một đoạn video ghi lại cảnh xô xát tại sân trường mầm non thị trấn Thắng. Theo đó, một người đàn ông trung niên đã có hành vi hung hăng, dùng tay tát mạnh vào mặt một tài xế xe tải trước sự chứng kiến của nhiều người. Sự việc nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận phẫn nộ về văn hóa ứng xử nơi công cộng, đặc biệt là trong môi trường sư phạm.

Khoảnh khắc tài xế xe tải bị hành hung trong khuôn viên trường mầm non. Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh) đã khẩn trương xác minh và triệu tập đối tượng có hành vi đánh người là N.V.G (SN 1983, trú tại địa phương). Nạn nhân bị tấn công là anh T.Đ.Đ (SN 1997, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh).

Theo cơ quan Công an, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày (4/5) trong lúc anh Đ. điều khiển xe tải chở thực phẩm vào cung cấp cho bếp ăn của Trường mầm non thị trấn Thắng thì bị xe của ông G. đỗ chắn lối đi.

Ông N.V.G tại cơ quan công an.

Khi anh Đ. yêu cầu ông G. di chuyển phương tiện để lấy đường vào khu vực bếp, hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm, ông G. đã thiếu kiềm chế, dùng tay phải tát vào vùng má trái của anh Đ.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.G đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, người đàn ông này đã nhận thức được sự nóng nảy nhất thời của bản thân là vi phạm quy định và gửi lời xin lỗi trực tiếp đến anh T.Đ.Đ cùng gia đình.

Hiện Công an xã Hiệp Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội tạm giữ đối tượng hành hung tài xế sau va chạm trên cầu vượt Trần Duy Hưng

GĐXH - Va chạm với một xe ô tô khác, Nguyễn Ngọc Ngân (trú tại Hà Nội) cho rằng xe kia không cho xe mình vượt, đối tượng đã hành hung lái xe. Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Ngân để xử lý theo quy định.


Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra sáng 4/5 tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), cơ quan chức năng xác định, lái xe buýt đã không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ kéo dài năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của du lịch Ninh Bình khi lượng khách tăng vọt, doanh thu lập kỷ lục. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng ấy là hàng loạt bất cập về an toàn, chất lượng dịch vụ.

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô, lập hồ sơ quản lý, giáo dục các học sinh vi phạm.

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ dài 5 ngày?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, mắc kẹt.

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Trong 2 kỳ nghỉ lễ, tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, mang về tổng doanh thu ấn tượng khoảng 4,33 nghìn tỷ đồng.

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mùa hè là thời điểm dương khí vượng nhất trong năm, kéo theo sự biến động mạnh mẽ về năng lượng và vận trình của 12 con giáp.

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuần sau nghỉ lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp này sẽ đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ trong các phương diện.

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những giờ sinh Âm lịch tuy không đại diện cho sự lanh lợi xuất chúng, nhưng lại gắn liền với tính cách kiên trì, thực tế và khả năng vươn lên đáng nể.

Đời sống

GĐXH - Năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ dài 5 ngày?

Đời sống
Đời sống
Đời sống
Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

