Người đàn ông tát tài xế xe tải trong sân trường mầm non ở Bắc Ninh
GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc nhường lối đi, một người đàn ông đã thiếu kiềm chế, dùng bạo lực với tài xế xe tải ngay tại sân trường mầm non thị trấn Thắng (tỉnh Bắc Ninh). Hành vi phản cảm diễn ra trong môi trường giáo dục này đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng vào cuộc xử lý sau khi đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.
Ngày 4/5, mạng xã hội xôn xao trước một đoạn video ghi lại cảnh xô xát tại sân trường mầm non thị trấn Thắng. Theo đó, một người đàn ông trung niên đã có hành vi hung hăng, dùng tay tát mạnh vào mặt một tài xế xe tải trước sự chứng kiến của nhiều người. Sự việc nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận phẫn nộ về văn hóa ứng xử nơi công cộng, đặc biệt là trong môi trường sư phạm.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh) đã khẩn trương xác minh và triệu tập đối tượng có hành vi đánh người là N.V.G (SN 1983, trú tại địa phương). Nạn nhân bị tấn công là anh T.Đ.Đ (SN 1997, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh).
Theo cơ quan Công an, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày (4/5) trong lúc anh Đ. điều khiển xe tải chở thực phẩm vào cung cấp cho bếp ăn của Trường mầm non thị trấn Thắng thì bị xe của ông G. đỗ chắn lối đi.
Khi anh Đ. yêu cầu ông G. di chuyển phương tiện để lấy đường vào khu vực bếp, hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm, ông G. đã thiếu kiềm chế, dùng tay phải tát vào vùng má trái của anh Đ.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.G đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, người đàn ông này đã nhận thức được sự nóng nảy nhất thời của bản thân là vi phạm quy định và gửi lời xin lỗi trực tiếp đến anh T.Đ.Đ cùng gia đình.
Hiện Công an xã Hiệp Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
