Dự báo tử vi con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những bất ngờ đầu tháng 5/2026

3 con giáp đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuần sau nghỉ lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp này sẽ đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ trong các phương diện.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi 12 con giáp từ 4/5/2026 đến 10/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý trong tuần này vướng nhiều thị phi. Dù tài lộc có dấu hiệu khởi sắc ngay từ những ngày đầu tuần, nhưng Tý càn lưu ý trong chi tiêu. Càng về cuối tuần, năng lượng tích cực suy yếu.

Trong công việc, bạn cần chú ý nhiều hơn vì có thể đối mặt với những rắc rối vụn vặt và sự gián đoạn ngoài ý muốn. Bạn dễ có tâm lý ức chế, nên cần phải bình tĩnh trong việc xử lý các vấn đề.

Tài lộc của Tý khởi sắc ngay từ đầu tuần

Trong chuyện tình cảm, người độc thân dù khao khát yêu đương rất lớn nhưng lại thiếu can đảm để chủ động bày tỏ. Đối với người đã có đôi, sự nghi ngờ vô căn cứ và những biến động cảm xúc thất thường đang âm thầm làm xói mòn niềm tin lẫn nhau. Sự thiếu hụt trong giao tiếp có thể dẫn đến những hiểu lầm không đáng có, đòi hỏi cả hai phải thật sự bình tĩnh để ngồi lại chia sẻ cùng nhau.

2. Con giáp Sửu

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 4/5- 10/5/2026 dự báo, con giáp Sửu có một tuần may mắn. Sửu có nhân duyên cực tốt và sự hỗ trợ đắc lực từ phái nữ. Tuần này, con giáp Sửu nên tận dụng năng lượng mềm mỏng của Thái Âm để hóa giải các xung đột và giữ cho tâm trí luôn sáng suốt trước các cạm bẫy cạnh tranh.

Trong chuyện tình cảm, Sửu cũng dễ có được niềm vui. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tác tâm đầu ý hợp thông qua sự mai mối của gia đình hoặc bạn bè, mối quan hệ tiến triển nhanh chóng và tự nhiên. Các cặp đôi có những giây phút lãng mạn, cùng nhau là điểm tựa vững chắc.

Dù tình duyên thuận lợi, nhưng trong công việc Sửu lại dễ bị tiểu nhân ghen ghét với thành công. Bởi vậy khi làm việc với các vấn đề liên quan đến văn bản, hợp đồng, bạn cần chú ý và cũng cần chú ý đến cả lời nói của mình.

Điểm sáng nhất trong tuần với con giáp Sửu là nguồn thu tài chính. Dòng tiền chảy về túi của con giáp Sửu đều đặn từ cả nguồn thu chính lẫn phụ. Các khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, giúp cho Sửu có nguồn tài chính tốt hơn để nâng cao chất lượng sống của mình.

3. Con giáp Dần

Tuần này, con giáp Dần vô cùng năng động. Dần hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, tích cực tiếp thu những ý tưởng mới để nâng cao vị thế của mình. Vận trình sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, bạn cũng nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh. Trong tuần, con giáp này cần giữ vững lập trường, vạch sẵn kế hoạch và nên biết lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp thì chắc chắn có được những thành tựu.

Về tài chính cũng khởi sắc, bạn có thêm những khoản thưởng xứng đáng dù không lớn. Điều đáng mừng là con giáp Dần biết kiểm soát dòng tiền và tích lũy hiệu quả.

Về tình cảm của người tuổi Dần trong tuần này vô cùng thăng hoa. Người độc thân có khả năng gặp được người bạn đời lý tưởng, tạo dựng một mối quan hệ dựa trên sự chân thành và thấu hiểu ngay từ những lần gặp đầu tiên. Các cặp đôi nên tận dụng thời gian này để bàn bạc về những kế hoạch dài hạn.

4. Con giáp Thìn

Bước vào tuần từ 4/5/2026 đến 10/5/2026, con giáp Thìn bị ảnh hưởng bởi Thái Tuế nên gặp đôi chút khó khăn. Bạn cần giữ tâm thế bình tĩnh, học cách buông bỏ những kỳ vọng quá cao và tập trung vào việc quản trị rủi ro.

Sự nghiệp của Thìn có phần suy yếu khi khối lượng công việc tăng đột biến nhưng sự hỗ trợ từ đồng nghiệp lại hạn chế. Con giáp này dễ rơi vào tình cảnh làm nhiều hưởng ít, gây ra tâm lý chán nản và muốn bỏ cuộc giữa chừng. Lời khuyên cho người tuổi Thìn lúc này thay vì ôm đồm tất cả chỉ tập trung vào phạm vi trách nhiệm của mình.

Trong công việc tuần này của Thìn không được thuận lợi

Tuần này tài chính của Thìn áp lực khi có nhiều khoản phải chi. Dòng tiền có dấu hiệu eo hẹp, đòi hỏi bạn phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng và trì hoãn các kế hoạch đầu tư rủi ro.

Người độc thân có xu hướng khép kín lòng mình vì sợ bị tổn thương, khiến những cơ hội nhân duyên tốt trôi qua một cách đáng tiếc. Những người có đôi có thể gặp mâu thuẫn vì áp lực kinh tế, quan điểm sống.

5. Con giáp Ngọ

Vận trình tuần này của con giáp Ngọ có dấu hiệu chững lại. Mọi việc dường như không diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu khiến bạn dễ nảy sinh tâm lý nóng nảy.

Trong công việc, Ngọ dễ rơi vào trạng thái quá tải khi các kế hoạch liên tục bị sửa đổi và tiến độ dự án bị cản trở vì những yếu tố khách quan. Điều này làm gián đoạn nhịp làm việc, đòi hỏi bạn phải có sự linh hoạt và kiên nhẫn cực lớn.

Về tài chính, Ngọ cũng gặp phải áp lực khi các khoản chi tiêu ngoài kế hoạch và tổn thất tài chính bất ngờ đang hiện hữu ngay trước mắt. Ngọ cần chú ý đến các kế hoạch đầu tư lớn, kiểm soát chi tiêu để tránh rơi vào tình trạng thâm hụt tài chính.

Trong chuyện tình cảm, Ngọ gặp phải những rào cản tâm lý đáng kể, dễ nảy sinh bất đồng trong các tương tác hàng ngày. Người độc thân dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng dường như đối phương vẫn tỏ ra thờ ơ, gây ra cảm giác thất vọng và hụt hẫng. Những người đang trong mối quan hệ cần tránh suy nghĩ quá nhiều và tính toán thiệt hơn.

6. Con giáp Thân

Tuần này, con giáp Thân cần chú ý cả công việc và những tương tác cuộc sống vì tác động từ hung tinh Bạch Hổ. Dù bạn đã đầu tư rất nhiều thời gian và tâm huyết cho công việc nhưng dường như kết quả vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Thời điểm này, con giáp Thân cần tận dụng sức mạnh tập thể và biết cách phân quyền hợp lý. Làm việc nhóm giúp cho con giáp Thân dễ dàng giải quyết được các nút thắt trong công việc, thay vì loay hoay một mình xử lý.

Về tài chính tương đối yếu, Thân phải chi nhiều khoản phát sinh bất ngờ. Áp lực tiền bạc âm thầm gia tăng khiến cho con giáp Thân dễ rơi vào trạng thái lo âu, thiếu quyết đoán trong các kế hoạch đầu tư.

Trong chuyện tình cảm của Thân tuần này không có nhiều biến động, chủ yếu tập trung vào việc tự nhìn nhận lại bản thân. Người độc thân thường giữ thái độ dè dặt, thụ động trong các cuộc gặp gỡ khiến tiến triển tình cảm diễn ra khá chậm chạp. Với các cặp đôi, sự cứng nhắc, cái tôi cao dễ dẫn đến tranh cãi nên cần để ý hơn.

7. Con giáp Dậu

Tuần này, con giáp Dậu có sự trợ giúp của cát tinh Tử Vi, hứa hẹn một giai đoạn vô cùng thuận lợi để giải quyết các vấn đề tồn đọng về tài chính. Vận trình của bạn mang sắc thái của sự vững chãi, thích ứng tuyệt với trước mọi biến động.

Sự nghiệp tiến triển một cách ổn định. Dậu có bản lĩnh vững vàng, khả năng ứng biến linh hoạt nên dễ dàng vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu đề ra.

Tài chính với tuổi Dậu trong tuần đầu tháng 5/2026 đầy may mắn

Về tài chính, đây là tuần lễ rực rỡ với con giáp tuổi Dậu. Dòng tiền luân chuyển vô cùng thông suốt và dồi dào giúp Dậu thuận lợi trong xử lý nhiều việc.

Chuyện yêu đương có phần trầm lắng hơn khi bạn dành quá nhiều thời gian và tâm trí cho công việc. Người độc thân dường như thiếu đi sự hào hứng trong việc tìm kiếm nhân duyên mới. Các cặp đôi cần chú ý dành thời gian cho nhau nhiều hơn, đừng để cái mác bận rộn làm phai nhạt tình cảm.

8. Con giáp Tuất

Tuần này, Tuất cần tỉnh táo trong quản lý tiền bạc và kiềm chế cảm xúc cá nhân. Bạn có thể có nhiều biến động, cần thận trọng trong mọi giao dịch tài chính, học cách kiểm soát sự nóng nảy của bản thân.

Sự nghiệp của bạn gặp chút sóng gió khi các dự án đang triển khai có thể bị gián đoạn bất ngờ. Tuy vậy, càng cuối tuần Tuất càng tốt hơn khi có quý nhân trợ giúp. Bạn cũng mở rộng thêm được mạng lưới quan hệ.

Tài chính tuần này có sự hao hụt đáng kể với con giáp Tuất. Bạn sẽ phải chi những khoản tiền lớn cho các nghĩa vụ xã hội, quà tặng hoặc sửa chữa.

Về tình cảm lại là tuần có nhiều màu sắc với con giáp Tuất. Bạn có cơ hội gặp lại những người quen cũ, bạn học cũ hoặc tham gia các buổi họp lớp, mang lại cảm giác vui vẻ và sự trao đổi thông tin bổ ích. Gia đạo an vui và gặp nhiều may mắn với những người tuổi Tuất.

9. Con giáp Hợi

Tuần này áp lực không nhỏ với con giáp Hợi. Sự xuất hiện của Kiếp Tài vào cuối tuần là lời cảnh báo về việc cần thận trọng với các khoản đầu tư rủi ro hoặc những lời mời gọi hùn hạp kinh doanh chưa rõ ràng.

Hợi sẽ cảm thấy khá bận rộn trong tuần này, gây ra áp lực tinh thần lớn nên cần phải tập trung cao độ. Sự kiên trì của con giáp Hợi sẽ giúp bạn được đền đáp xứng đáng vào cuối tuần khi những vấn đề nan giải dần được giải quyết ổn thỏa. Đây là thời điểm tốt để thiết lập các mối quan hệ đối tác mới hoặc tìm kiếm những cơ hội công việc tiềm năng.

Về tình cảm, bạn cần chú ý hơn trong việc gắn kết với các thành viên. Bạn cần học cách chia sẻ khéo léo hơn để nhận được sự đồng cảm từ người bạn đời, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với những người thân có tính cách hay đòi hỏi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

