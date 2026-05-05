Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, dự báo nền nhiệt nơi nào cao nhất?

Thứ ba, 15:33 05/05/2026 | Đời sống
L.Vũ
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hầu khắp cả nước đều có nắng nóng, mức nhiệt cao nhất có nơi đến 34 độ. Dự báo về chiều tối nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông kèm thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, sau chuỗi ngày mưa dông kéo dài nhiều nơi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng mạnh, bầu không khí ấm nóng lên nhanh.

Thời tiết Hà Nội hôm nay ít mây, có nắng. Mức nhiệt cao nhất 30 độ.

Dự báo đợt nắng này duy trì đến thứ Sáu (8/5), mức nhiệt cao nhất 30-34 độ.

Đến thứ Bảy, Chủ nhật (9-10/5) trời lại chuyển mưa dông do đợt không khí lạnh yếu tràn về, nhiệt độ giảm còn khoảng 29 độ.

Tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào Hà Tĩnh mưa rào và dông chỉ còn xảy ra một vài nơi, không còn kéo dài như những ngày trước. Đến trưa chiều mây giảm dần, nắng xuất hiện trở lại. Mức nhiệt cao nhất từ 27-30 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan có thể quay trở lại trong những cơn dông.

Khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Huế cũng như Duyên hải Nam Trung Bộ, trời có nắng, mức nhiệt từ 30-33 độ. Về chiều tối và đêm mưa rào và dông có thể xuất hiện trở lại trong thời gian ngắn, cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh có thể đi kèm.

Tại TPHCM và khu vực Nam Bộ, ban ngày trời nắng nóng, chiều tối tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mức nhiệt cao nhất ở mức 30-34 độ.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, sau chuỗi ngày mưa dông kéo dài nhiều nơi khu vực Bắc Bộ có nắng nóng. Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

Thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

