Vỉa hè Thủ đô Hà Nội thay đổi như thế nào sau nhiều đợt lập lại trật tự đô thị?

Thứ ba, 11:43 05/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng thời gian qua, vỉa hè Hà Nội đang có những chuyển biến rõ rệt khi nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng, không còn cảnh hàng quán bày bán tràn lan. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại một số đường, phố, đẩy người đi bộ vào cảnh chật vật tìm lối đi.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các tuyến phố lớn như Hai Bà Trưng (phường Cửa Nam), Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng (phường Đống Đa)…, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã từng bước được cải thiện.

Cụ thể, dọc phố Thái Hà (phường Đống Đa), xe máy đã được xếp gọn gàng theo vạch kẻ giới hạn.

Vỉa hè từng bị lấn chiếm, trở thành chỗ để xe máy, nay gọn gàng, trật tự, thể hiện sự văn minh đô thị.

Quang cảnh thông thoáng, vỉa hè gọn gàng ngăn nắp trên phố Trần Hưng Đạo.

Nhiều tuyến phố như Đinh Lễ (phường Hoàn Kiếm), Hàng Bài, Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam)…, hàng quán bố trí chỗ ngồi sát phía trong, không lấn chiếm vỉa hè.

Anh Trần Minh Hiếu (khách du lịch) phấn khởi chia sẻ: “Tôi khá ngạc nhiên khi lần này trở lại Thủ đô Hà Nội, vỉa hè đã không còn “ám ảnh” tôi như trước nữa vì đã thông thoáng hơn rất nhiều. Mong là trong tương lai, vỉa hè Hà Nội vẫn duy trì được sự gọn gàng như bây giờ”.

Vỉa hè các tuyến phố như Hàng Ngang, Hàng Cân, Hàng Đào, Lương Văn Can thuộc địa phận phường Hoàn Kiếm đã rộng rãi hơn, không còn cảnh bày các đồ trang trí ra bán trên vỉa hè, người đi bộ dễ dàng di chuyển.

Dù nhiều nơi đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên thực tế vẫn tồn tại tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nhất là khi vắng bóng sự giám sát của lực lượng chức năng.

Ghi nhận tại một đường, phố ở khu vực phường Cửa Nam, Đống Đa, người dân không chỉ lạm dụng vỉa hè làm chỗ đỗ xe mà các hàng quán còn lấn chiếm vỉa hè cho mục đích kinh doanh cá nhân như rửa bát. Điều này không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường khi nước thải ứ đọng, bốc mùi.

Ngoài ra, tình trạng xe máy xếp lộn xộn, chiếm trọn một đoạn vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường vẫn còn tiếp diễn. Ghi nhận của phóng viên, vỉa hè bị lấn chiếm là khu vực kinh doanh của một số quán ăn.

“Bình thường thì có thể chấp nhận, nhưng giờ cao điểm, người già như tôi phải đi lại dưới lòng đường sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm vì đoạn phố Tây Sơn (phường Đống Đa) này có lượng phương tiện đi lại rất đông”, bà Nguyễn Thị Hạnh (60 tuổi) chia sẻ.

Xe cộ của một cơ sở kinh doanh đỗ tràn lan trên vỉa hè, "đẩy" người đi bộ xuống lòng đường.

Hàng hóa của một cửa hàng đồ chơi được bày bán lấn chiếm diện tích vỉa hè.

Đợt ra quân xử lý vi phạm vỉa hè lần này của cơ quan chức năng thành phố Hà Nội nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Nhiều tuyến phố đã được chỉnh trang, thông thoáng, gọn gàng hơn; song tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ phương tiện trái phép vẫn còn tồn tại.

Không thể phủ nhận rằng, quá trình chuyển đổi để vỉa hè trung tâm Hà Nội có một diện mạo mới sẽ đi kèm không ít khó khăn, đặc biệt đối với những hộ kinh doanh nhỏ, diện tích hạn chế. Đây là một bài toán đặt ra cho chính quyền cơ sở và các cá nhân phải tìm cách để cân đối lợi ích của người kinh doanh và cộng đồng, làm sao vừa để lập lại trật tự đô thị, vừa để đảm bảo phát triển kinh tế.

Hà Nội: Nhiều cán bộ công an phường bị xem xét trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè

GĐXH - Tại phường Cửa Nam (TP Hà Nội), Ban Chỉ huy Công an phường cùng 14 cán bộ cảnh sát trật tự phụ trách địa bàn đã bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” trong tháng 3/2026 do để xảy ra vi phạm trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Hà Nội: Nhiều cán bộ công an phường bị xem xét trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Kinh hãi hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè ở khu đô thị rồi chết la liệt

Vì sao 'xiên bẩn' vỉa hè vẫn là món ăn khoái khẩu của giới trẻ?

Nghiên cứu lắp camera xử phạt vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở TP.HCM

Hai năm tới trúng vận lớn: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, vận đỏ như son

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Trong hai năm tới, một số con giáp sẽ đón nhận vận may rực rỡ, sự nghiệp bứt phá và tài chính dồi dào.

Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượng

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang lại nguồn năng lượng dồi dào, giúp con người không dễ chùn bước trước khó khăn.

Từ 1/7, các trường hợp này phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026, trong đó quy định các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Đó là những trường hợp nào?

Người đàn ông tát tài xế xe tải trong sân trường mầm non ở Bắc Ninh

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc nhường lối đi, một người đàn ông đã thiếu kiềm chế, dùng bạo lực với tài xế xe tải ngay tại sân trường mầm non thị trấn Thắng (tỉnh Bắc Ninh). Hành vi phản cảm diễn ra trong môi trường giáo dục này đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng vào cuộc xử lý sau khi đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe buýt

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra sáng 4/5 tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), cơ quan chức năng xác định, lái xe buýt đã không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.

Ninh Bình 'hút' triệu khách dịp lễ, nhưng mức độ an toàn và chất lượng dịch vụ còn nhiều bất cập?

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ kéo dài năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của du lịch Ninh Bình khi lượng khách tăng vọt, doanh thu lập kỷ lục. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng ấy là hàng loạt bất cập về an toàn, chất lượng dịch vụ.

Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên đánh võng trên Quốc lộ 1

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô, lập hồ sơ quản lý, giáo dục các học sinh vi phạm.

Chỉ còn 14 ngày nữa, vợ hay chồng vi phạm điều này bị phạt đến 10 triệu đồng

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 5 ngày?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ dài 5 ngày?

Hà Nội: Người dân hợp sức nâng xe buýt cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt sau va chạm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, mắc kẹt.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

