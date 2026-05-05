Vỉa hè Thủ đô Hà Nội thay đổi như thế nào sau nhiều đợt lập lại trật tự đô thị?

Không thể phủ nhận rằng, quá trình chuyển đổi để vỉa hè trung tâm Hà Nội có một diện mạo mới sẽ đi kèm không ít khó khăn, đặc biệt đối với những hộ kinh doanh nhỏ, diện tích hạn chế. Đây là một bài toán đặt ra cho chính quyền cơ sở và các cá nhân phải tìm cách để cân đối lợi ích của người kinh doanh và cộng đồng, làm sao vừa để lập lại trật tự đô thị, vừa để đảm bảo phát triển kinh tế.