Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng

Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này GĐXH - Bác sĩ nhấn mạnh, người tăng huyết áp cần uống thuốc theo hướng dẫn khi đi khám để kiểm soát huyết áp và phòng đột quỵ.

Trời trở lạnh yếu tố rất bất lợi đối với người mắc bệnh tăng huyết áp. Do nhiệt độ thấp khiến các mao mạch co lại, huyết áp đột ngột tăng cao, dễ gây các biến chứng, đặc biệt là tai biến mạch máu não, đột quỵ...

Tăng huyết áp đột ngột là gì?

Theo các chuyên gia y tế, chỉ số huyết áp ở người khỏe mạnh thường: Huyết áp tâm thu: < 130 mmHg. Huyết áp tâm trương: < 85 mmHg.

Cơn tăng huyết áp được chia làm 2 loại dựa theo tình trạng có hay không có tổn thương cơ quan đích. Cụ thể:

- Cơn tăng huyết áp khẩn cấp: Chỉ số huyết áp tăng cao (>180/120) nhưng không tổn thương cơ quan đích.

- Cơn tăng huyết áp cấp cứu: Huyết áp tăng cao và có tổn thương cơ quan đích. Người bệnh có nguy cơ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu não, bệnh não do tăng huyết áp, xuất huyết nội sọ hoặc dưới nhện, phù phổi cấp, suy tim cấp, hội chứng mạch vành cấp, suy thận cấp, tăng men gan cấp, sản giật, phù gai thị,...

Tại sao mùa lạnh, người bệnh tăng huyết áp dễ gặp nguy hiểm?

Theo các nghiên cứu thì chỉ có khoảng 1/3 trong số bệnh nhân tăng huyết áp được điều trị và trong số những người được điều trị cũng chỉ có 1/3 kiểm soát bằng thuốc được huyết áp.

Thời tiết lạnh, huyết áp rất khó khống chế nên có thể gây ra biến chứng. Do nhiệt độ ngoài môi trường thấp, cơ thể để duy trì thân nhiệt ổn định nên sẽ giảm sự toả nhiệt, các mao mạch máu sẽ co lại khiến lực cản huyết quản điều tiết bên ngoài tăng lên.

Đồng thời, nhiệt độ thấp nên việc mồ hôi ra ít, khiến dung lượng máu tăng lên, gây nên chứng tăng huyết áp.

Cần làm gì khi có dấu hiệu tăng huyết áp

Khi có dấu hiệu huyết áp tăng cao đột ngột, người bệnh cần:

- Nằm nghỉ ngơi và hít sâu, thở đều. Nên nghỉ ngơi trong không gian thoáng, yên tĩnh và cần tránh ánh sáng quá mạnh.

- Kiểm tra lại huyết áp: Nếu huyết áp tâm thu trên 160mmHg và vẫn đang có biểu hiện tăng cao thì người bệnh có thể dùng thuốc hạ huyết áp theo chỉ định của bác sĩ.

- Nếu huyết áp không hạ sau khi dùng thuốc, người nhà cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị.

Cách phòng tăng huyết áp đột ngột

- Bạn nên duy trì lối sống khoa học, tuân thủ theo phác đồ điều trị bệnh của bác sĩ và thường xuyên theo dõi huyết áp để xử trí phù hợp và kịp thời.

- Duy trì chế độ ăn uống khoa học, hạn chế sử dụng các loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe như bia rượu, cà phê, thuốc lá và đồ ăn chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ.

- Nên ăn nhạt hơn, tăng cường thêm các loại rau củ quả.

- Thường xuyên tập thể dục để phòng tránh các bệnh lý về tim mạch, điều hòa huyết áp... từ đó có thể phòng ngừa tình trạng huyết áp tăng cao đột ngột.