Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng

Thứ tư, 14:00 19/11/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Huyết áp tăng cao khi trời lạnh có nhiều nguy cơ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu não, suy tim cấp, suy thận cấp, tăng men gan cấp...

Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm nàyBác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

GĐXH - Bác sĩ nhấn mạnh, người tăng huyết áp cần uống thuốc theo hướng dẫn khi đi khám để kiểm soát huyết áp và phòng đột quỵ.

Trời trở lạnh yếu tố rất bất lợi đối với người mắc bệnh tăng huyết áp. Do nhiệt độ thấp khiến các mao mạch co lại, huyết áp đột ngột tăng cao, dễ gây các biến chứng, đặc biệt là tai biến mạch máu não, đột quỵ...

Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tăng huyết áp đột ngột là gì?

Theo các chuyên gia y tế, chỉ số huyết áp ở người khỏe mạnh thường: Huyết áp tâm thu: < 130 mmHg. Huyết áp tâm trương: < 85 mmHg.

Cơn tăng huyết áp được chia làm 2 loại dựa theo tình trạng có hay không có tổn thương cơ quan đích. Cụ thể:

- Cơn tăng huyết áp khẩn cấp: Chỉ số huyết áp tăng cao (>180/120) nhưng không tổn thương cơ quan đích.

- Cơn tăng huyết áp cấp cứu: Huyết áp tăng cao và có tổn thương cơ quan đích. Người bệnh có nguy cơ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu não, bệnh não do tăng huyết áp, xuất huyết nội sọ hoặc dưới nhện, phù phổi cấp, suy tim cấp, hội chứng mạch vành cấp, suy thận cấp, tăng men gan cấp, sản giật, phù gai thị,... 

Tại sao mùa lạnh, người bệnh tăng huyết áp dễ gặp nguy hiểm?

Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Theo các nghiên cứu thì chỉ có khoảng 1/3 trong số bệnh nhân tăng huyết áp được điều trị và trong số những người được điều trị cũng chỉ có 1/3 kiểm soát bằng thuốc được huyết áp.

Thời tiết lạnh, huyết áp rất khó khống chế nên có thể gây ra biến chứng. Do nhiệt độ ngoài môi trường thấp, cơ thể để duy trì thân nhiệt ổn định nên sẽ giảm sự toả nhiệt, các mao mạch máu sẽ co lại khiến lực cản huyết quản điều tiết bên ngoài tăng lên.

Đồng thời, nhiệt độ thấp nên việc mồ hôi ra ít, khiến dung lượng máu tăng lên, gây nên chứng tăng huyết áp.

Cần làm gì khi có dấu hiệu tăng huyết áp

Khi có dấu hiệu huyết áp tăng cao đột ngột, người bệnh cần:

- Nằm nghỉ ngơi và hít sâu, thở đều. Nên nghỉ ngơi trong không gian thoáng, yên tĩnh và cần tránh ánh sáng quá mạnh.

- Kiểm tra lại huyết áp: Nếu huyết áp tâm thu trên 160mmHg và vẫn đang có biểu hiện tăng cao thì người bệnh có thể dùng thuốc hạ huyết áp theo chỉ định của bác sĩ. 

- Nếu huyết áp không hạ sau khi dùng thuốc, người nhà cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị.

Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Cách phòng tăng huyết áp đột ngột

- Bạn nên duy trì lối sống khoa học, tuân thủ theo phác đồ điều trị bệnh của bác sĩ và thường xuyên theo dõi huyết áp để xử trí phù hợp và kịp thời.

- Duy trì chế độ ăn uống khoa học, hạn chế sử dụng các loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe như bia rượu, cà phê, thuốc lá và đồ ăn chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ.

- Nên ăn nhạt hơn, tăng cường thêm các loại rau củ quả.

- Thường xuyên tập thể dục để phòng tránh các bệnh lý về tim mạch, điều hòa huyết áp... từ đó có thể phòng ngừa tình trạng huyết áp tăng cao đột ngột.

Thanh niên 16 tuổi bị tăng huyết áp kéo dài, bác sĩ tìm ra nguyên nhân bất ngờThanh niên 16 tuổi bị tăng huyết áp kéo dài, bác sĩ tìm ra nguyên nhân bất ngờ

GĐXH - Hình ảnh khối u tuyến thượng thận trái cấu trúc không đồng nhất, được xác định là nguyên nhân gây tăng huyết áp kéo dài.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thanh niên 16 tuổi bị tăng huyết áp kéo dài, bác sĩ tìm ra nguyên nhân bất ngờ

Thanh niên 16 tuổi bị tăng huyết áp kéo dài, bác sĩ tìm ra nguyên nhân bất ngờ

Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

Bác sĩ nhắc nhở: Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp vẫn đang giữ thói quen nguy hiểm này

Tăng huyết áp - 'kẻ sát nhân' thầm lặng, bác sĩ chỉ ra cách phòng ngừa bệnh

Tăng huyết áp - 'kẻ sát nhân' thầm lặng, bác sĩ chỉ ra cách phòng ngừa bệnh

Người phụ nữ bị tăng huyết áp kéo dài và hạ kali máu: Đi khám, bất ngờ phát hiện nguyên nhân

Người phụ nữ bị tăng huyết áp kéo dài và hạ kali máu: Đi khám, bất ngờ phát hiện nguyên nhân

Người phụ nữ bị tăng huyết áp mất kiểm soát dù đã dùng thuốc, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Người phụ nữ bị tăng huyết áp mất kiểm soát dù đã dùng thuốc, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Cùng chuyên mục

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Ăn nhiều trái cây giàu chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp giảm bớt tác hại của vi nhựa lên cơ thể.

Đi khám vì đau ngực, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ phát hiện tràn dịch màng phổi

Đi khám vì đau ngực, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ phát hiện tràn dịch màng phổi

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Bất ngờ đau ngực dữ dội, người đàn ông đi khám phát hiện tràn màng dịch phổi do biến chứng viêm phổi.

Người đàn ông 58 tuổi phát hiện ung thư mũi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 58 tuổi phát hiện ung thư mũi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nghẹt mũi hơn 1 năm, ông Lăng, 58 tuổi đi khám từng được chẩn đoán có khối u nhỏ trong mũi, nay đi khám phát hiện ung thư mũi.

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ nhanh tay vắt chanh vào miệng 'cầu may'

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ nhanh tay vắt chanh vào miệng 'cầu may'

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trong lúc đặt ống nội khí quản với người đàn ông đột quỵ, các bác sĩ đã hút ra khá nhiều nước cốt chanh và cả cặn thuốc còn đọng trong họng do người nhà cho dùng trước đó.

Sau 40 tuổi mà vẫn ăn sáng kiểu này thì xác định vòng eo ‘phản chủ’: 5 sai lầm nhiều người đang mắc phải

Sau 40 tuổi mà vẫn ăn sáng kiểu này thì xác định vòng eo ‘phản chủ’: 5 sai lầm nhiều người đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn sáng đều là 'auto khỏe, auto giữ dáng'. Nhưng sự thật hơi ‘phũ’: có 5 thói quen buổi sáng đang âm thầm phá dáng sau tuổi 40, khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hề hay biết. Chuyên gia cảnh báo: sửa ngay trước khi quá muộn.

Giảm mãi không xuống ký: Những 'thủ phạm vô hình' phá tan mọi nỗ lực của bạn

Giảm mãi không xuống ký: Những 'thủ phạm vô hình' phá tan mọi nỗ lực của bạn

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Bạn không ăn sai, cũng chẳng tập sai — nhưng cân nặng vẫn lì như đá? Rất có thể bạn đang rơi vào 4 “bẫy” khiến việc giảm cân thất bại mà nhiều người không hề nhận ra.

Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Bệnh thường gặp - 5 ngày trước

GĐXH - Vô tình nuốt hạt táo đỏ khi ăn yến chưng táo đỏ, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, được người nhà đưa đi cấp cứu.

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Bệnh thường gặp - 6 ngày trước

GĐXH - Có 3 cách hạn chế hạt vi nhựa người Việt nên áp dụng, đó là: Hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần; lựa chọn thực phẩm, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ.

10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quả

10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quả

Bệnh thường gặp - 6 ngày trước

GĐXH - Mỡ bụng không chỉ khiến vóc dáng kém săn chắc mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe ở nam giới. Thay vì nhịn ăn hay ép cân cực đoan, bạn có thể áp dụng 10 mẹo ăn uống thông minh để giảm mỡ bụng hiệu quả, duy trì năng lượng và cải thiện sức khỏe toàn diện từ chính bàn ăn hàng ngày.

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

Bệnh thường gặp - 6 ngày trước

GĐXH - Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng vóc dáng mà còn cảnh báo sức khỏe. Tin vui là bạn không cần ép cân cực đoan hay tập gym quá sức: chỉ cần 7 thói quen hàng ngày đơn giản nhưng kiên trì, cơ thể sẽ tự nhiên đốt mỡ bụng, vóc dáng thon gọn hơn và năng lượng tràn đầy mỗi ngày.

Xem nhiều

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Bệnh thường gặp

GĐXH - Có 3 cách hạn chế hạt vi nhựa người Việt nên áp dụng, đó là: Hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần; lựa chọn thực phẩm, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ.

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

Bệnh thường gặp
Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm này

Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm này

Bệnh thường gặp
Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Bệnh thường gặp
10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quả

10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quả

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top