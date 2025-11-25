Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biết

Thứ ba, 09:19 25/11/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.

Vì sao thức uống lại khiến bạn tăng cân nhanh hơn cơm trắng?

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng một số thức uống tăng cân có lượng calo cao hơn cả cơm trắng. Lý do nằm ở "calo lỏng" dạng năng lượng cơ thể hấp thu cực nhanh nhưng lại không tạo cảm giác no. Khi uống các loại đồ ngọt, trà sữa, nước tăng lực hoặc nước trái cây đóng chai, cơ thể nạp vào hàng trăm kcal chỉ trong vài phút mà không hề kiểm soát. Đây chính là nguyên nhân khiến tình trạng tăng cân nhanh diễn ra âm thầm.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Nhịn ăn không giúp giảm mỡ, đây mới là cách vừa được ăn ngon mà không sợ tăng cânNhịn ăn không giúp giảm mỡ, đây mới là cách vừa được ăn ngon mà không sợ tăng cân

GĐXH - Thức dậy buổi sáng mà vẫn băn khoăn không biết ăn gì vừa ngon vừa hỗ trợ giảm cân? Đừng lo! Dưới đây là những thực phẩm kết hợp giúp bạn tạo nên bữa sáng giàu dinh dưỡng, no lâu, nạp năng lượng cho ngày dài mà vẫn kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Uống cà phê buổi sáng mà vẫn tăng cân? Lý do đến từ những món "đi kèm" tưởng vô hại này!Uống cà phê buổi sáng mà vẫn tăng cân? Lý do đến từ những món 'đi kèm' tưởng vô hại này!

GĐXH - Cà phê giúp tỉnh táo nhưng nếu kết hợp sai thực phẩm, cân nặng của bạn có thể “leo thang” không phanh. Đây là những món tuyệt đối nên tránh!



Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sau 40 tuổi mà vẫn ăn sáng kiểu này thì xác định vòng eo ‘phản chủ’: 5 sai lầm nhiều người đang mắc phải

Sau 40 tuổi mà vẫn ăn sáng kiểu này thì xác định vòng eo ‘phản chủ’: 5 sai lầm nhiều người đang mắc phải

Giảm mãi không xuống ký: Những 'thủ phạm vô hình' phá tan mọi nỗ lực của bạn

Giảm mãi không xuống ký: Những 'thủ phạm vô hình' phá tan mọi nỗ lực của bạn

10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quả

10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quả

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quả

Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quả

Cùng chuyên mục

Báo động 'trẻ hóa' ung thư đại tràng, bác sĩ khuyến cáo 6 bệnh lý phổ biến

Báo động 'trẻ hóa' ung thư đại tràng, bác sĩ khuyến cáo 6 bệnh lý phổ biến

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Trước tình trạng ung thư đại tràng đang gia tăng, PGS.TS.BS Nguyễn Quang Duật - Khoa Tiêu hóa và Gan mật, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội nhấn mạnh: Việc tầm soát, thông qua nội soi là hành động thiết thực nhất, loại bỏ nguy cơ ngay từ đầu.

6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia khuyên không nên đợi đến khi khát mới uống nước vì khi cảm thấy khát, cơ thể đã bắt đầu mất nước.

Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín'

Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín'

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết bệnh nhân đau họng vì mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans.

Bệnh nhân 19 tuổi ở Vũng Tàu 3 lần nguy kịch vì sốt xuất huyết, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân nhiều người Việt mắc phải

Bệnh nhân 19 tuổi ở Vũng Tàu 3 lần nguy kịch vì sốt xuất huyết, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Người bệnh sốc sốt xuất huyết liên tục có tiền sử béo phì (BMI 28) – yếu tố được ghi nhận làm tăng nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân sốt xuất huyết.

Người đàn ông 53 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ nguy kịch sau khi ăn cá nhiễm phải độc tố

Người đàn ông 53 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ nguy kịch sau khi ăn cá nhiễm phải độc tố

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Khoảng 1 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân ăn cá nóc (ăn một mình), sau đó xuất hiện nôn, co giật, rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao cho biết đã bốc thuốc nam uống để trị bệnh đau đầu.

Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng

Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng

Bệnh thường gặp - 5 ngày trước

GĐXH - Huyết áp tăng cao khi trời lạnh có nhiều nguy cơ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu não, suy tim cấp, suy thận cấp, tăng men gan cấp...

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

Bệnh thường gặp - 6 ngày trước

GĐXH - Ăn nhiều trái cây giàu chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp giảm bớt tác hại của vi nhựa lên cơ thể.

Đi khám vì đau ngực, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ phát hiện tràn dịch màng phổi

Đi khám vì đau ngực, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ phát hiện tràn dịch màng phổi

Bệnh thường gặp - 6 ngày trước

GĐXH - Bất ngờ đau ngực dữ dội, người đàn ông đi khám phát hiện tràn màng dịch phổi do biến chứng viêm phổi.

Người đàn ông 58 tuổi phát hiện ung thư mũi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 58 tuổi phát hiện ung thư mũi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 6 ngày trước

GĐXH - Nghẹt mũi hơn 1 năm, ông Lăng, 58 tuổi đi khám từng được chẩn đoán có khối u nhỏ trong mũi, nay đi khám phát hiện ung thư mũi.

Xem nhiều

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp

GĐXH - Người phụ nữ bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao cho biết đã bốc thuốc nam uống để trị bệnh đau đầu.

Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Bệnh thường gặp
Giảm mãi không xuống ký: Những 'thủ phạm vô hình' phá tan mọi nỗ lực của bạn

Giảm mãi không xuống ký: Những 'thủ phạm vô hình' phá tan mọi nỗ lực của bạn

Bệnh thường gặp
Sau 40 tuổi mà vẫn ăn sáng kiểu này thì xác định vòng eo ‘phản chủ’: 5 sai lầm nhiều người đang mắc phải

Sau 40 tuổi mà vẫn ăn sáng kiểu này thì xác định vòng eo ‘phản chủ’: 5 sai lầm nhiều người đang mắc phải

Bệnh thường gặp
Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ nhanh tay vắt chanh vào miệng 'cầu may'

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ nhanh tay vắt chanh vào miệng 'cầu may'

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top