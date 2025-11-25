Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biết

Vì sao thức uống lại khiến bạn tăng cân nhanh hơn cơm trắng?

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng một số thức uống tăng cân có lượng calo cao hơn cả cơm trắng. Lý do nằm ở "calo lỏng" dạng năng lượng cơ thể hấp thu cực nhanh nhưng lại không tạo cảm giác no. Khi uống các loại đồ ngọt, trà sữa, nước tăng lực hoặc nước trái cây đóng chai, cơ thể nạp vào hàng trăm kcal chỉ trong vài phút mà không hề kiểm soát. Đây chính là nguyên nhân khiến tình trạng tăng cân nhanh diễn ra âm thầm.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

