Người phụ nữ 62 tuổi ở Nghệ An bị suy thận vì mắc sai lầm này khi bị viêm đường tiết niệu

Suy thận vì mắc sai lầm khi bị viêm đường tiết niệu

Suốt 3 năm nay, cô T.T.A. (62 tuổi, Nghệ An) "chung sống" với các đợt tiểu buốt, tiểu rắt (tần suất khoảng 3-4 đợt/năm). Cô A. tự điều trị bằng cách dùng các loại nước dân gian truyền miệng. Khi triệu chứng không đỡ, cô tiếp tục tự ý đi mua thuốc điều trị. Sau khi uống thuốc, các triệu chứng có hết nhưng không dứt điểm, tái đi tái lại trong thời gian dài.

Gần đây, cô A. tiểu rắt nhiều nên đến một phòng khám gần nhà và được kê đơn thuốc điều trị. Sau điều trị, cô hết triệu chứng, nhưng không tái khám.

Đợt gần nhất, tình trạng kéo dài hơn 1 tuần khiến con gái cô A. quyết định đặt lịch lấy mẫu xét nghiệm tại nhà của Medlatec. Kết quả khiến gia đình vô cùng lo lắng: nước tiểu có bạch cầu niệu, Nitrit dương tính, Microalbumin niệu > 300 mg/L, cùng Ure và Creatinin máu tăng cao. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tổn thương thận đã hình thành, không còn đơn thuần là viêm bàng quang nên đã tiến hành thăm khám chuyên sâu.

Ảnh minh họa.

Tại đây, kết quả nuôi cấy và định danh vi khuẩn ghi nhận E. coli, tác nhân hàng đầu gây nhiễm khuẩn tiết niệu. Từ các chỉ số xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đã bước sang suy thận mạn giai đoạn 3, nhiều khả năng do viêm bàng quang tái phát lâu năm không được điều trị đúng cách.

Sau khi xác định nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, trong đó ưu tiên sử dụng kháng sinh đặc hiệu theo kết quả kháng sinh đồ, kết hợp thuốc hỗ trợ giảm triệu chứng. Đồng thời, bác sĩ tư vấn chế độ sinh hoạt cũng như cách phòng tránh để hạn chế nguy cơ tái phát trong tương lai.

Cô A. được theo dõi sát sao trong quá trình điều trị. Sau vài ngày dùng thuốc đúng chỉ định, các triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt giảm rõ rệt. Bác sĩ đồng thời nhấn mạnh việc tuân thủ điều trị đủ liều, tái khám đúng hẹn và thực hiện kiểm tra nước tiểu định kỳ nhằm đánh giá hiệu quả điều trị cũng như ngăn ngừa bệnh tiến triển

Viêm bàng quang tái phát - nguyên nhân thầm lặng dẫn đến suy thận mạn

Viêm bàng quang là tình trạng nhiễm khuẩn tại bàng quang, biểu hiện bằng các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu máu hoặc tiểu mủ cuối bãi; một số trường hợp có tiểu gấp, tiểu khó, đau tức vùng trên xương mu.

Ở giai đoạn viêm khu trú, người bệnh thường không có sốt hoặc ớn lạnh, trừ khi nhiễm khuẩn đã lan lên thận. Viêm bàng quang tái phát là khi người bệnh gặp ít nhất 3 đợt/năm, hoặc 2 đợt trong vòng 6 tháng. Đây không chỉ là tình trạng gây phiền toái mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiến triển thành bệnh thận mạn, thậm chí suy thận giai đoạn cuối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lớn tuổi.

BS. Võ Thị Lê - Chuyên Khoa Nội cho biết: "Trong số các tác nhân gây bệnh, Escherichia coli (E. coli) chiếm khoảng 70-80%, ngoài ra còn gặp Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterococci, Pseudomonas aeruginosa… Do đó, việc cấy nước tiểu để tìm vi khuẩn và làm kháng sinh đồcó ý nghĩa quan trọng nhằm lựa chọn thuốc điều trị chính xác".

Ảnh minh họa

Nguyên nhân gây viêm bàng quang tái phát

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, trường hợp của cô A. là lời cảnh báo cho nhiều người còn chủ quan, tự ý dùng thuốc hoặc điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng khi có dấu hiệu nhiễm trùng tiểu, khiến tình trạng bệnh tái diễn dai dẳng.

Đặc biệt, phụ nữ sau mãn kinh như cô A. có nhiều yếu tố nguy cơ khiến bệnh dễ tái phát, bao gồm: viêm teo âm đạo do thiếu estrogen, tiểu không tự chủ, sa bàng quang, tồn dư nước tiểu lớn sau khi đi tiểu, tiền sử nhiễm khuẩn đường tiểu trước mãn kinh hoặc các can thiệp như đặt ống thông tiểu. Một số trường hợp tái phát nhiều lần là do chủng vi khuẩn cũ vẫn tồn tại âm thầm trong biểu mô bàng quang, tạo thành "ổ mầm bệnh".

Phòng bệnh viêm bàng quang tái phát

Bác sĩ Lê đưa ra khuyến cáo, viêm bàng quang tái phát là bệnh lý cần được quan tâm đúng mức, đặc biệt ở phụ nữ lớn tuổi, bởi nếu điều trị không triệt để có thể dẫn đến các biến chứng nặng như viêm thận - bể thận, hoặc suy thận mạn.

Người bệnh tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hay điều trị theo kinh nghiệm dân gian khi xuất hiện tiểu buốt, tiểu rắt. Thay vào đó, cần thăm khám sớm để được xét nghiệm tìm đúng tác nhân gây bệnh, điều trị đủ liều và theo dõi định kỳ. Đồng thời, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, kết hợp các biện pháp dự phòng phù hợp sẽ giúp giảm nguy cơ tái phát và bảo vệ chức năng thận về lâu dài.