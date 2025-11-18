Mới nhất
5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

Thứ ba, 19:00 18/11/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Ăn nhiều trái cây giàu chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp giảm bớt tác hại của vi nhựa lên cơ thể.

1 loại đồ uống chứa nhiều hạt vi nhựa gấp nhiều lần, nhưng giới trẻ Việt lại thích mê1 loại đồ uống chứa nhiều hạt vi nhựa gấp nhiều lần, nhưng giới trẻ Việt lại thích mê

GĐXH - Một trong những nguồn hạt vi nhựa chúng ta có thể phòng tránh được đó là từ đồ nhựa.

Cơ thể bị ảnh hưởng thế nào khi tiếp xúc với hạt vi nhựa?

Hạt vi nhựa là những mảnh vỡ có kích thước nhỏ, để so sánh hạt vi nhựa kích thước dưới 5 mm đến 1 nm, trong khi sợi tóc người có đường kính khoảng 80.000 nm. Vì vậy, bằng mắt thường sẽ không nhìn thấy. 

Vi nhựa có thể chứa tới 16.000 loại hóa chất, nhiều trong số đó có độc tính, bao gồm BPA, phthalates và PFAS - còn được gọi là "hóa chất vĩnh cửu" vì chúng tồn tại rất lâu trong môi trường.

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vi nhựa còn có khả năng hấp thụ hóa chất độc hại từ môi trường xung quanh, sau đó xâm nhập cơ thể con người qua đường tiêu hóa, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng vi nhựa có thể làm rối loạn chức năng hormone ở con người, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe sinh sản như giảm khả năng sinh sản, suy giảm chất lượng tinh trùng và mất cân bằng nội tiết.

Trong hệ sinh sản, vi nhựa đã được phát hiện trong tinh hoàn và tinh dịch ở nam giới. Ở nữ giới, chúng xuất hiện trong nhau thai, sữa mẹ và cả bào thai.

Nghiên cứu mới: Trái cây có thể giảm tác hại của hạt vi nhựa

Tuổi trẻ đưa tin, các nhà nghiên cứu thuộc Mạng lưới Thực phẩm và Sức khỏe Phần Lan - Trung Quốc đã công bố phát hiện của họ về cách anthocyanin, một loại flavonoid có đặc tính chống oxy hóa, có thể chống lại tình trạng stress oxy hóa do các hạt vi nhựa gây ra.

Anthocyanin là sắc tố tạo nên màu đỏ, tím và xanh dương của nhiều loại trái cây và rau củ. Chúng có mặt trong thực phẩm như việt quất, mâm xôi và cà tím. Những hợp chất này đã được chứng minh có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện chuột đực tiếp xúc với vi nhựa nhưng được điều trị bằng anthocyanin có sự gia tăng về số lượng và khả năng di động của tinh trùng.

Ở chuột cái, anthocyanin giúp bảo vệ các thụ thể hormone khỏi tác động của hóa chất, đồng thời duy trì mức estrogen và các hormone khác ở trạng thái cân bằng.

Mặc dù cần thêm các nghiên cứu trên người, các nhà khoa học cho rằng phát hiện này rất hứa hẹn trong nỗ lực tìm kiếm biện pháp chống lại tác động của vi nhựa.

Trong thời gian chờ đợi, việc ăn nhiều trái cây, hạt và rau củ là một cách tốt để bảo vệ cơ thể trước những tổn thương do vi nhựa gây ra.

5 loại quả nên ăn để hạn chế tác hại của hạt vi nhựa

Mặc dù không có loại trái cây nào có thể loại bỏ hoàn toàn vi nhựa khỏi cơ thể, nhưng một số loại trái cây dưới đây có thể giảm thiểu tác hại của chúng:

Các loại quả mọng 

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi) chứa nhiều chất chống ôxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra bởi vi nhựa.

Anthocyanin có thể chống lại tình trạng stress ôxy hóa do các hạt vi nhựa gây ra. Ngoài ra, chất xơ giúp tăng cường hệ tiêu hóa và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Quả táo

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Táo chứa nhiều chất xơ hòa tan pectin, giúp gắn kết với các chất độc hại trong ruột và loại bỏ chúng. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng pectin có thể giúp giảm cholesterol và cải thiện chức năng gan, cơ quan quan trọng trong quá trình giải độc.

Tuy nhiên, cần lưu ý là táo cũng là loại quả có nguy cơ chứa nhiều vi nhựa, vì vậy cần rửa sạch và gọt vỏ trước khi ăn.

Quả lê

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Tương tự như táo, lê cũng chứa nhiều pectin và chất xơ, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và đào thải độc tố. Ngoài ra, lê cũng chứa nhiều vitamin C, một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Quả bơ

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn - Ảnh 7.

Ảnh minh họa.

Bơ chứa nhiều chất xơ và chất béo không bão hòa đơn, giúp cải thiện chức năng gan và tăng cường khả năng đào thải độc tố của cơ thể. Ngoài ra, bơ cũng chứa nhiều vitamin E, một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Các loại quả có múi

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn - Ảnh 8.

Ảnh minh họa.

Các loại trái cây họ cam quýt, bưởi giàu vitamin C và chất chống ôxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của vi nhựa. Chất xơ trong cam, quýt, bưởi cũng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và đào thải độc tố.

Làm sao để bảo vệ cơ thể trước ô nhiễm hạt vi nhựa?

- Để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với vi nhựa, nên chọn trái cây tươi, hữu cơ và rửa sạch kỹ lưỡng trước khi ăn.

- Kết hợp việc ăn trái cây với chế độ ăn uống cân bằng, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, cùng với lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên.

- Hạn chế đồ nhựa nhiều nhất có thể. Bạn có thể sử dụng bình uống nước bằng thủy tinh, inox, hộp đựng thức ăn bằng thủy tinh, sứ,... thay vì cốc giấy, cốc nhựa hoặc hộp nhựa.

Khi đi chợ mua đồ, mọi người có thể đem theo hộp và túi vải để đựng đồ ăn thay vì dùng hộp nhựa 1 lần hoặc túi nilon.

Bất ngờ với 6 vật dụng tiềm ẩn hạt vi nhựa trong sinh hoạt hằng ngày, cái thứ 4 nhiều người Việt hay dùngBất ngờ với 6 vật dụng tiềm ẩn hạt vi nhựa trong sinh hoạt hằng ngày, cái thứ 4 nhiều người Việt hay dùng

GĐXH - Nguy cơ phơi nhiễm hạt vi nhựa không đến từ các nguồn nguy hiểm hiếm gặp, mà từ chính những vật dụng tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hằng ngày.

Nguyễn Vũ (th)
Tags:

Top