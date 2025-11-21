Bệnh nhân 19 tuổi ở Vũng Tàu 3 lần nguy kịch vì sốt xuất huyết, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Người bệnh sốc sốt xuất huyết liên tục có tiền sử béo phì (BMI 28) – yếu tố được ghi nhận làm tăng nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân sốt xuất huyết.
3 lần sốc sốt xuất huyết nặng có tiền sử béo phì
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết vừa xử trí thành công một trường hợp sốt xuất huyết nặng với diễn tiến đặc biệt nguy kịch, khi bệnh nhân liên tiếp rơi vào ba lần tái sốc trong vòng hơn 24 giờ.
Bệnh nhân N.N.V.A (19 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM) nhập viện ngày 2/11 trong tình trạng sốt ngày thứ 4, mệt nhiều, đau bụng và nôn ói liên tục.
Trước nhập viện một ngày, bệnh nhân đã được chẩn đoán sốt xuất huyết. Người bệnh có tiền sử béo phì (BMI 28) – yếu tố được ghi nhận làm tăng nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân sốt xuất huyết.
Theo ghi nhận tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng tụt huyết áp được xác định sốc sốt xuất huyết ngày thứ 4. Sau khi được hồi sức ban đầu tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (HSTC-CĐ) để tiếp tục điều trị
Dù được điều trị theo phác đồ Bộ Y tế, bệnh nhân liên tục rơi vào tình trạng tái sốc: lần một sau 8 tiếng điều trị, lần thứ hai lúc 11h30 ngày 3/11 và lần thứ ba lúc 1h30 ngày 4/11. Các đợt tái sốc khiến người bệnh xuất hiện hàng loạt biến chứng nặng gồm tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi phải lượng nhiều gây xẹp phổi, hạ albumin và hạ canxi máu nặng.
Trước diễn tiến bệnh phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn khẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM để thống nhất hướng xử trí. Người bệnh được hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, bù canxi, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi huyết động liên tục.
Nhờ can thiệp tích cực và kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện.
Dấu hiệu nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết
BS.CKI Văn Viết Thắng, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết, sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng rất nhanh, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 của bệnh và ở những người có yếu tố nguy cơ.
“Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như nôn nhiều, đau bụng, lừ đừ, khó thở, tay chân lạnh hoặc sốt kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ sốc và tái sốc,” bác sĩ Thắng nhấn mạnh.
