Người đàn ông 53 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ nguy kịch sau khi ăn cá nhiễm phải độc tố

Bệnh thường gặp
GĐXH - Khoảng 1 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân ăn cá nóc (ăn một mình), sau đó xuất hiện nôn, co giật, rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân B.V.Đ (53 tuổi, ở Cửa Ông, Quảng Ninh) trong tình trạng hôn mê sâu, gọi hỏi không đáp ứng, đồng tử giãn 5 mm, liệt mềm tứ chi, cơ lực 0/5, phản xạ gân xương giảm, mạch 93 lần/phút, huyết áp 115/80 mmHg.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 1 giờ trước nhập viện, bệnh nhân ăn cá nóc (ăn một mình), sau đó xuất hiện nôn, co giật, rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Người đàn ông 53 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ nguy kịch sau khi ăn cá nhiễm phải độc tố - Ảnh 1.

Ảnh BVCC

Nhận định đây là ca ngộ độc cá nóc - ngộ độc tetrodotoxin cực kỳ nặng, các bác sĩ đã ngay lập tức triển khai quy trình cấp cứu tối khẩn: Đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, hồi sức tích cực; và chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán là ngộ độc tetrodotoxin do ăn cá nóc và được điều trị tích cực: Hồi sức tuần hoàn, hồi sức hô hấp, thở máy, rửa dạ dày, than hoạt, sorbitol, cân bằng nước điện giải, nuôi dưỡng tĩnh mạch, dự phòng huyết khối, dự phòng nhiễm trùng….

Sau 3 ngày, bệnh nhân B.V.Đ đã hồi phục ngoạn mục, tỉnh táo, ngừng thở máy, cơ lực phục hồi 5/5, vận động bình thường.

Dấu hiệu ngộ độc do ăn cá nóc, tuyệt đối không chủ quan

Độc tố Tetrodotoxin được tìm thấy trong một số loại hải sản khác như: cá nóc, so biển, bạch tuộc đốm vòng xanh,…

Độc tố Tetrodotoxin hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, do đó các dấu hiệu xuất hiện rất nhanh sau khi ăn (thường 10-45 phút, có thể tới sớm chỉ sau ăn 5 phút), người bệnh xuất hiện các triệu chứng như: Tê bì quanh miệng, có thể lan rộng ra chân tay…; có thể buồn nôn, tăng tiết nước bọt, tiêu chảy; yếu tay chân - đi lại khó; khó nói, khó thở…; nặng hơn có thể dẫn đến liệt cơ hô hấp, khó thở, tụt huyết áp, hôn mê, tử vong.

- Ngay khi có dấu hiệu sớm nhất của ngộ độc ăn cá nóc biển (như: tê môi, tê tay…) và người bệnh vẫn còn tỉnh, có thể nuốt và ho khạc tốt: Gây nôn ở tư thế nghiêng, đầu thấp.

- Khi người bệnh có khó thở, thở yếu hoặc ngừng thở, tím: Hô hấp nhân tạo theo điều kiện hiện có tại chỗ.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn cá nóc. Khi có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất. Không được tự điều trị tại nhà.

Người đàn ông 53 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ nguy kịch sau khi ăn cá nhiễm phải độc tố - Ảnh 2.Ăn cá nóc suýt tử vong, bệnh nhân hồi sinh sau 6 giờ lọc máu hấp phụ

Theo thông tin từ gia đình, bà M. tự chế biến và ăn cá nóc tại nhà, sau ăn bệnh nhân bị ngộ độc.


M.H (th)
Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng

Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

Đi khám vì đau ngực, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ phát hiện tràn dịch màng phổi

Đi khám vì đau ngực, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ phát hiện tràn dịch màng phổi

Người đàn ông 58 tuổi phát hiện ung thư mũi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 58 tuổi phát hiện ung thư mũi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ nhanh tay vắt chanh vào miệng 'cầu may'

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ nhanh tay vắt chanh vào miệng 'cầu may'

Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín'

Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín'

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết bệnh nhân đau họng vì mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans.

Bệnh nhân 19 tuổi ở Vũng Tàu 3 lần nguy kịch vì sốt xuất huyết, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân nhiều người Việt mắc phải

Bệnh nhân 19 tuổi ở Vũng Tàu 3 lần nguy kịch vì sốt xuất huyết, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người bệnh sốc sốt xuất huyết liên tục có tiền sử béo phì (BMI 28) – yếu tố được ghi nhận làm tăng nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân sốt xuất huyết.

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao cho biết đã bốc thuốc nam uống để trị bệnh đau đầu.

Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng

Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Huyết áp tăng cao khi trời lạnh có nhiều nguy cơ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu não, suy tim cấp, suy thận cấp, tăng men gan cấp...

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Ăn nhiều trái cây giàu chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp giảm bớt tác hại của vi nhựa lên cơ thể.

Đi khám vì đau ngực, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ phát hiện tràn dịch màng phổi

Đi khám vì đau ngực, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ phát hiện tràn dịch màng phổi

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Bất ngờ đau ngực dữ dội, người đàn ông đi khám phát hiện tràn màng dịch phổi do biến chứng viêm phổi.

Người đàn ông 58 tuổi phát hiện ung thư mũi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 58 tuổi phát hiện ung thư mũi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 5 ngày trước

GĐXH - Nghẹt mũi hơn 1 năm, ông Lăng, 58 tuổi đi khám từng được chẩn đoán có khối u nhỏ trong mũi, nay đi khám phát hiện ung thư mũi.

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ nhanh tay vắt chanh vào miệng 'cầu may'

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ nhanh tay vắt chanh vào miệng 'cầu may'

Bệnh thường gặp - 5 ngày trước

Trong lúc đặt ống nội khí quản với người đàn ông đột quỵ, các bác sĩ đã hút ra khá nhiều nước cốt chanh và cả cặn thuốc còn đọng trong họng do người nhà cho dùng trước đó.

Sau 40 tuổi mà vẫn ăn sáng kiểu này thì xác định vòng eo 'phản chủ': 5 sai lầm nhiều người đang mắc phải

Sau 40 tuổi mà vẫn ăn sáng kiểu này thì xác định vòng eo ‘phản chủ’: 5 sai lầm nhiều người đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 6 ngày trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn sáng đều là 'auto khỏe, auto giữ dáng'. Nhưng sự thật hơi 'phũ': có 5 thói quen buổi sáng đang âm thầm phá dáng sau tuổi 40, khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hề hay biết. Chuyên gia cảnh báo: sửa ngay trước khi quá muộn.

Giảm mãi không xuống ký: Những 'thủ phạm vô hình' phá tan mọi nỗ lực của bạn

Giảm mãi không xuống ký: Những 'thủ phạm vô hình' phá tan mọi nỗ lực của bạn

Bệnh thường gặp - 1 tuần trước

GĐXH - Bạn không ăn sai, cũng chẳng tập sai — nhưng cân nặng vẫn lì như đá? Rất có thể bạn đang rơi vào 4 "bẫy" khiến việc giảm cân thất bại mà nhiều người không hề nhận ra.

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Bệnh thường gặp

GĐXH - Có 3 cách hạn chế hạt vi nhựa người Việt nên áp dụng, đó là: Hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần; lựa chọn thực phẩm, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ.

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Bệnh thường gặp
10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quả

10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quả

Bệnh thường gặp

