Người đàn ông 53 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ nguy kịch sau khi ăn cá nhiễm phải độc tố

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân B.V.Đ (53 tuổi, ở Cửa Ông, Quảng Ninh) trong tình trạng hôn mê sâu, gọi hỏi không đáp ứng, đồng tử giãn 5 mm, liệt mềm tứ chi, cơ lực 0/5, phản xạ gân xương giảm, mạch 93 lần/phút, huyết áp 115/80 mmHg.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 1 giờ trước nhập viện, bệnh nhân ăn cá nóc (ăn một mình), sau đó xuất hiện nôn, co giật, rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Ảnh BVCC

Nhận định đây là ca ngộ độc cá nóc - ngộ độc tetrodotoxin cực kỳ nặng, các bác sĩ đã ngay lập tức triển khai quy trình cấp cứu tối khẩn: Đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, hồi sức tích cực; và chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán là ngộ độc tetrodotoxin do ăn cá nóc và được điều trị tích cực: Hồi sức tuần hoàn, hồi sức hô hấp, thở máy, rửa dạ dày, than hoạt, sorbitol, cân bằng nước điện giải, nuôi dưỡng tĩnh mạch, dự phòng huyết khối, dự phòng nhiễm trùng….

Sau 3 ngày, bệnh nhân B.V.Đ đã hồi phục ngoạn mục, tỉnh táo, ngừng thở máy, cơ lực phục hồi 5/5, vận động bình thường.

Dấu hiệu ngộ độc do ăn cá nóc, tuyệt đối không chủ quan

Độc tố Tetrodotoxin được tìm thấy trong một số loại hải sản khác như: cá nóc, so biển, bạch tuộc đốm vòng xanh,…

Độc tố Tetrodotoxin hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, do đó các dấu hiệu xuất hiện rất nhanh sau khi ăn (thường 10-45 phút, có thể tới sớm chỉ sau ăn 5 phút), người bệnh xuất hiện các triệu chứng như: Tê bì quanh miệng, có thể lan rộng ra chân tay…; có thể buồn nôn, tăng tiết nước bọt, tiêu chảy; yếu tay chân - đi lại khó; khó nói, khó thở…; nặng hơn có thể dẫn đến liệt cơ hô hấp, khó thở, tụt huyết áp, hôn mê, tử vong.

- Ngay khi có dấu hiệu sớm nhất của ngộ độc ăn cá nóc biển (như: tê môi, tê tay…) và người bệnh vẫn còn tỉnh, có thể nuốt và ho khạc tốt: Gây nôn ở tư thế nghiêng, đầu thấp.

- Khi người bệnh có khó thở, thở yếu hoặc ngừng thở, tím: Hô hấp nhân tạo theo điều kiện hiện có tại chỗ.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn cá nóc. Khi có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất. Không được tự điều trị tại nhà.

Ăn cá nóc suýt tử vong, bệnh nhân hồi sinh sau 6 giờ lọc máu hấp phụ Theo thông tin từ gia đình, bà M. tự chế biến và ăn cá nóc tại nhà, sau ăn bệnh nhân bị ngộ độc.



