Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Người phụ nữ bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao cho biết đã bốc thuốc nam uống để trị bệnh đau đầu.
Suy gan cấp sau 10 ngày dùng thuốc nam trị đau đầu
Trước khi vào viện khoảng 20 ngày, chị H., 40 tuổi, trú tại xã Phú Khê (Phú Thọ) bắt đầu bốc thuốc nam về uống để điều trị triệu chứng đau đầu.
Chị dùng liên tục khoảng 10 ngày rồi tạm ngừng, sau đó 3 ngày gần đây tiếp tục uống theo liệu trình. Càng uống chị càng cảm thấy mệt, tình trạng vàng da tăng dần nên đã đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, Phú Thọ thăm khám.
Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao (GOT 820 U/L, GPT 980 U/L), thời gian đông máu kéo dài.
Chị H. cho biết nhiều người trong khu vực chị sinh sống cũng đang sử dụng loại thuốc nam không rõ thành phần tương tự để chữa nhiều bệnh lý khác nhau. Họ đều xuất hiện tình trạng mệt mỏi, vàng da, nhưng chị là người có biểu hiện nặng nhất nên mới đi khám.
Sau khi biết nguyên nhân gây bệnh cho mình, chị đã gọi cho gia đình tiêu hủy toàn bộ số thuốc còn lại. Lo lắng cho sức khỏe và cũng để cảnh tỉnh những người xung quanh, chị xin chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị.
Điều cần biết khi dùng thuốc nam trị bệnh
Nói về việc sử dụng thuốc nam, Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng khoa Cấp cứu cho biết: Thuốc nam có những giá trị nhất định trong điều trị một số bệnh lý, điều này đã được khoa học chứng minh. Việc kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong chăm sóc, điều trị và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng là chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước và ngành Y tế.
Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh rằng người dân cần lựa chọn các bài thuốc đã được cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép; đồng thời tìm đến những thầy thuốc, lương y có uy tín để điều trị đúng cách, tránh những hệ lụy nguy hiểm có thể xảy ra đối với sức khỏe.
Dấu hiệu suy gan, suy thận do dùng thuốc sai cách
Khi sử dụng thuốc nam hay bất cứ loại thuốc điều trị nào, người dân cần ngừng thuốc ngay và đến cơ sở y tế để khám khi có các biểu hiện:
- Các triệu chứng của phản vệ: ngứa, phù quink, sốc…
- Các triệu chứng suy gan, suy thận: mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, chán ăn, vàng da, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu…
Những dấu hiệu trên có thể là cảnh báo sớm của các biến chứng nghiêm trọng. Việc thăm khám kịp thời giúp bác sĩ đánh giá chức năng gan, thận và xử trí sớm, tránh nguy hiểm cho sức khỏe.
