Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín'

Chủ nhật, 07:22 23/11/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Bác sĩ cho biết bệnh nhân đau họng vì mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans.

Đau họng do Chlamydia trachomatis sau 1 tuần quan hệ đồng giới

Sau 1 tuần quan hệ tình dục không an toàn với bạn trai mới, V.Đ.T. (22 tuổi, Hà Nội) xuất hiện tình trạng đau họng, kèm ho khan nên đi khám tại một cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm họng cấp, kê thuốc kháng sinh uống 7 ngày (không nhớ loại). Tuy nhiên sau khi sử dụng, anh T. thấy có đỡ nhưng không hết hẳn nên tới Medlatec kiểm tra lại.

Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín' - Ảnh 1.

Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy hình ảnh viêm họng xung huyết. Ảnh: BVCC

Tại đây, bác sĩ tiến hành chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán. Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy hình ảnh viêm họng xung huyết, viêm amidan quá phát, quá sản lympho vòm.

Đáng chú ý, kết quả PCR dịch hầu họng và PCR dịch niệu đạo đều cho kết quả dương tính với Chlamydia trachomatis và Candida albicans.

Chẩn đoán xác định, bệnh nhân mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans. Sau khi xác định được chính xác tác nhân gây bệnh, bác sĩ kê đơn điều trị ngoại trú và hẹn tái khám sau 1 tháng.

Đau họng do Chlamydia trachomatis là gì?

ThS.BS. Nguyễn Huy Vinh - Trưởng Phòng Vi sinh, Trung tâm Xét nghiệm của bệnh viện cho biết: "Viêm họng do Chlamydia trachomatis hiếm gặp nhưng có thể xuất hiện trong cộng đồng LGBT hoặc quan hệ tình dục đường miệng. 

Cùng với đó, sự xuất hiện của nấm Candida albicans khiến tình trạng viêm họng của bệnh nhân kéo dài, khó đáp ứng với các thuốc kháng sinh thông thường. Đây là lý do khiến nhiều bệnh nhân chủ quan nghĩ mình chỉ bị viêm họng do lạnh hoặc do nhiễm khuẩn thông thường, dẫn đến điều trị không đúng hướng, bệnh diễn tiến dai dẳng. 

Ngoài ra, bệnh nhân cần được sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, HBV, giang mai...".

Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín' - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Phòng bệnh đau họng và các bệnh truyền nhiễm do quan hệ tình dục không an toàn

Từ trường hợp bệnh nhân nêu trên, bác sĩ Vinh đưa ra khuyến cáo như sau:

Sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ, bao gồm cả quan hệ bằng đường miệng. Bao cao su hoặc màng chắn miệng giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm STI;

Khám và xét nghiệm định kỳ các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt khi có quan hệ với bạn tình mới hoặc có nhiều bạn tình;

Không tự ý dùng thuốc, nhất là kháng sinh. Điều trị không phù hợp có thể che lấp triệu chứng nhưng không chữa khỏi bệnh;

Theo dõi triệu chứng bất thường như đau họng kéo dài, loét miệng, tiết dịch bất thường… và đi khám chuyên khoa sớm để được hướng dẫn điều trị đúng;

Cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là các xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín' - Ảnh 3.Viêm họng khi nào cần khám bác sĩ: Cảnh giác với biến chứng khó lường của bệnh viêm họng

GĐXH - Trong trường hợp viêm họng đã điều trị kéo dài hơn một tuần nhưng không khỏi, kèm sốt cao kéo dài hoặc lặp lại... cần được khám bác sĩ để tìm nguyên nhân và điều trị dứt điểm.

M.H (th)
Cùng chuyên mục

Bệnh nhân 19 tuổi ở Vũng Tàu 3 lần nguy kịch vì sốt xuất huyết, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân nhiều người Việt mắc phải

Bệnh nhân 19 tuổi ở Vũng Tàu 3 lần nguy kịch vì sốt xuất huyết, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người bệnh sốc sốt xuất huyết liên tục có tiền sử béo phì (BMI 28) – yếu tố được ghi nhận làm tăng nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân sốt xuất huyết.

Người đàn ông 53 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ nguy kịch sau khi ăn cá nhiễm phải độc tố

Người đàn ông 53 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ nguy kịch sau khi ăn cá nhiễm phải độc tố

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Khoảng 1 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân ăn cá nóc (ăn một mình), sau đó xuất hiện nôn, co giật, rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao cho biết đã bốc thuốc nam uống để trị bệnh đau đầu.

Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng

Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứng

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Huyết áp tăng cao khi trời lạnh có nhiều nguy cơ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu não, suy tim cấp, suy thận cấp, tăng men gan cấp...

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Ăn nhiều trái cây giàu chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp giảm bớt tác hại của vi nhựa lên cơ thể.

Đi khám vì đau ngực, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ phát hiện tràn dịch màng phổi

Đi khám vì đau ngực, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ phát hiện tràn dịch màng phổi

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Bất ngờ đau ngực dữ dội, người đàn ông đi khám phát hiện tràn màng dịch phổi do biến chứng viêm phổi.

Người đàn ông 58 tuổi phát hiện ung thư mũi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 58 tuổi phát hiện ung thư mũi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 5 ngày trước

GĐXH - Nghẹt mũi hơn 1 năm, ông Lăng, 58 tuổi đi khám từng được chẩn đoán có khối u nhỏ trong mũi, nay đi khám phát hiện ung thư mũi.

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ nhanh tay vắt chanh vào miệng 'cầu may'

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ nhanh tay vắt chanh vào miệng 'cầu may'

Bệnh thường gặp - 5 ngày trước

Trong lúc đặt ống nội khí quản với người đàn ông đột quỵ, các bác sĩ đã hút ra khá nhiều nước cốt chanh và cả cặn thuốc còn đọng trong họng do người nhà cho dùng trước đó.

Sau 40 tuổi mà vẫn ăn sáng kiểu này thì xác định vòng eo ‘phản chủ’: 5 sai lầm nhiều người đang mắc phải

Sau 40 tuổi mà vẫn ăn sáng kiểu này thì xác định vòng eo ‘phản chủ’: 5 sai lầm nhiều người đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 6 ngày trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn sáng đều là 'auto khỏe, auto giữ dáng'. Nhưng sự thật hơi ‘phũ’: có 5 thói quen buổi sáng đang âm thầm phá dáng sau tuổi 40, khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hề hay biết. Chuyên gia cảnh báo: sửa ngay trước khi quá muộn.

Giảm mãi không xuống ký: Những 'thủ phạm vô hình' phá tan mọi nỗ lực của bạn

Giảm mãi không xuống ký: Những 'thủ phạm vô hình' phá tan mọi nỗ lực của bạn

Bệnh thường gặp - 1 tuần trước

GĐXH - Bạn không ăn sai, cũng chẳng tập sai — nhưng cân nặng vẫn lì như đá? Rất có thể bạn đang rơi vào 4 “bẫy” khiến việc giảm cân thất bại mà nhiều người không hề nhận ra.

