Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín'
GĐXH - Bác sĩ cho biết bệnh nhân đau họng vì mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans.
Đau họng do Chlamydia trachomatis sau 1 tuần quan hệ đồng giới
Sau 1 tuần quan hệ tình dục không an toàn với bạn trai mới, V.Đ.T. (22 tuổi, Hà Nội) xuất hiện tình trạng đau họng, kèm ho khan nên đi khám tại một cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội.
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm họng cấp, kê thuốc kháng sinh uống 7 ngày (không nhớ loại). Tuy nhiên sau khi sử dụng, anh T. thấy có đỡ nhưng không hết hẳn nên tới Medlatec kiểm tra lại.
Tại đây, bác sĩ tiến hành chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán. Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy hình ảnh viêm họng xung huyết, viêm amidan quá phát, quá sản lympho vòm.
Đáng chú ý, kết quả PCR dịch hầu họng và PCR dịch niệu đạo đều cho kết quả dương tính với Chlamydia trachomatis và Candida albicans.
Chẩn đoán xác định, bệnh nhân mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans. Sau khi xác định được chính xác tác nhân gây bệnh, bác sĩ kê đơn điều trị ngoại trú và hẹn tái khám sau 1 tháng.
Đau họng do Chlamydia trachomatis là gì?
ThS.BS. Nguyễn Huy Vinh - Trưởng Phòng Vi sinh, Trung tâm Xét nghiệm của bệnh viện cho biết: "Viêm họng do Chlamydia trachomatis hiếm gặp nhưng có thể xuất hiện trong cộng đồng LGBT hoặc quan hệ tình dục đường miệng.
Cùng với đó, sự xuất hiện của nấm Candida albicans khiến tình trạng viêm họng của bệnh nhân kéo dài, khó đáp ứng với các thuốc kháng sinh thông thường. Đây là lý do khiến nhiều bệnh nhân chủ quan nghĩ mình chỉ bị viêm họng do lạnh hoặc do nhiễm khuẩn thông thường, dẫn đến điều trị không đúng hướng, bệnh diễn tiến dai dẳng.
Ngoài ra, bệnh nhân cần được sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, HBV, giang mai...".
Phòng bệnh đau họng và các bệnh truyền nhiễm do quan hệ tình dục không an toàn
Từ trường hợp bệnh nhân nêu trên, bác sĩ Vinh đưa ra khuyến cáo như sau:
Sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ, bao gồm cả quan hệ bằng đường miệng. Bao cao su hoặc màng chắn miệng giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm STI;
Khám và xét nghiệm định kỳ các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt khi có quan hệ với bạn tình mới hoặc có nhiều bạn tình;
Không tự ý dùng thuốc, nhất là kháng sinh. Điều trị không phù hợp có thể che lấp triệu chứng nhưng không chữa khỏi bệnh;
Theo dõi triệu chứng bất thường như đau họng kéo dài, loét miệng, tiết dịch bất thường… và đi khám chuyên khoa sớm để được hướng dẫn điều trị đúng;
Cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là các xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục.
