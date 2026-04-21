Loại quả đang bán rẻ đầy chợ Việt, người suy thận nên hay không nên ăn: Tùy từng giai đoạn bệnh
GĐXH - Xoài là loại trái cây giàu vitamin, chất chống oxy hóa nhưng cũng chứa đường và kali, đây là yếu tố cần được cân nhắc kỹ ở người bệnh suy thận.
Xoài là loại trái cây quen thuộc, giá rẻ và dễ mua tại các chợ Việt Nam, đặc biệt vào mùa. Tuy nhiên, với người mắc bệnh thận, việc lựa chọn thực phẩm không chỉ dựa vào độ ngon mà còn phải cân nhắc kỹ về thành phần dinh dưỡng. Vậy người suy thận có ăn được xoài không?
Xoài chứa gì và ảnh hưởng ra sao đến thận?
Trong một cốc xoài cắt miếng (khoảng 165g) có chứa khoảng 277 mg kali. Đây là khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ tim và cơ bắp hoạt động. So với nhu cầu kali khuyến nghị mỗi ngày của người trưởng thành (khoảng 4.700 mg), lượng kali trong xoài chiếm khoảng 6%.
Bên cạnh đó, xoài cung cấp khoảng 99 kcal, rất ít chất béo, không chứa cholesterol, đồng thời giàu vitamin C (khoảng 60 mg, tương đương 67% nhu cầu/ngày), chất xơ và các chất chống oxy hóa. Những thành phần này có lợi cho hệ miễn dịch, tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: người suy thận thường gặp khó khăn trong việc đào thải kali ra khỏi cơ thể. Nếu lượng kali tích tụ quá mức có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, xoài dù bổ dưỡng vẫn cần được cân nhắc khi đưa vào khẩu phần ăn.
Người suy thận ăn xoài được không? Tùy từng giai đoạn bệnh
Với người suy thận giai đoạn sớm, khi chức năng thận chưa suy giảm quá nhiều và chỉ số kali máu vẫn trong giới hạn an toàn, có thể ăn xoài nhưng với lượng nhỏ. Mỗi lần chỉ nên ăn vài miếng, không ăn thường xuyên và cần cân đối với các thực phẩm khác trong ngày để tránh nạp quá nhiều kali.
Ngược lại, ở người suy thận giai đoạn nặng hoặc đang chạy thận nhân tạo, nguy cơ tăng kali máu cao hơn. Trong trường hợp này, xoài không phải là lựa chọn phù hợp và nên hạn chế hoặc tránh hoàn toàn, trừ khi có hướng dẫn cụ thể từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.
Người bệnh suy thận ăn xoài thế nào an toàn nhất?
Nhiều người cho rằng xoài xanh sẽ “ít nguy cơ” hơn xoài chín, nhưng thực tế không hẳn vậy. Xoài chín chứa nhiều đường và kali hơn, trong khi xoài xanh dù ít đường nhưng vẫn cung cấp lượng kali đáng kể, đồng thời có vị chua dễ gây kích ứng dạ dày. Vì thế, cả hai loại đều không phải lựa chọn lý tưởng nếu người bệnh cần kiểm soát chặt chế độ ăn.
Nhìn chúng, xoài không phải là thực phẩm “cấm tuyệt đối”, nhưng cũng không nên ăn tùy ý. Điều quan trọng là người bệnh cần hiểu rõ tình trạng của mình, đặc biệt là chỉ số kali máu và mức độ suy giảm chức năng thận. Trước khi đưa xoài hoặc bất kỳ thực phẩm giàu kali nào vào khẩu phần, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.
Lưu ý quan trọng trong chế độ ăn của người suy thận
Người bệnh suy thận cũng cần chú ý xây dựng chế độ ăn uống hợp lý để bảo vệ chức năng thận.
Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế lượng muối trong khẩu phần ăn hằng ngày, bởi muối có thể làm tăng huyết áp và khiến thận phải làm việc nhiều hơn. Việc bổ sung nước cũng cần cân đối theo nhu cầu cơ thể, tránh uống quá ít hoặc quá nhiều.
Ngoài ra, lượng protein trong bữa ăn cần được điều chỉnh tùy theo mức độ suy thận. Nếu nồng độ ure máu cao, người bệnh thường chỉ nên tiêu thụ khoảng 0,6–0,8g protein/kg cân nặng mỗi ngày.
Phương pháp chế biến cũng đóng vai trò quan trọng. Các món luộc, hấp hoặc nấu chín được khuyến khích vì có thể giúp giảm bớt lượng kali trong rau củ, đồng thời hạn chế dầu mỡ không cần thiết.
Việc xây dựng chế độ ăn khoa học, kết hợp theo dõi sức khỏe định kỳ và tuân thủ hướng dẫn điều trị sẽ giúp người mắc suy thận kiểm soát bệnh tốt hơn và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.
