Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người đàn ông 32 tuổi phát hiện ung thư phổi hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Thứ năm, 14:00 23/04/2026 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ho kéo dài nhiều năm, điều trị nhiều nơi không dứt điểm, nam thanh niên bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến nang – thể ung thư hiếm gặp ở đường thở.

Ho dai dẳng tưởng viêm phế quản, ai ngờ mắc ung thư hiếm gặp

Từ năm 2024, anh N.S.T. (32 tuổi, ở Thanh Hóa) bắt đầu xuất hiện tình trạng ho kéo dài, rõ rệt hơn vào ban đêm. Ban đầu, người bệnh tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không cải thiện. Sau hơn một năm, triệu chứng tiến triển nặng hơn với ho nhiều, khạc đờm, khó thở khi gắng sức, thở khò khè.

Người bệnh từng thăm khám tại một số cơ sở y tế và được chẩn đoán theo hướng nhiễm trùng hô hấp, sử dụng kháng sinh và có cải thiện tạm thời, song không dứt điểm. Nhận thấy tình trạng kéo dài bất thường, anh T. quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec để kiểm tra chuyên sâu.

Tại đây, bệnh nhân được PGS.TS.BS Hoàng Thị Phượng trực tiếp thăm khám và chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng.

Nội soi phế quản phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ung thư

Người đàn ông 32 tuổi phát hiệu ung thư đường thở hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Hình ảnh nội soi phế quản: U sùi thâm nhiễm gây hẹp 1/3 dưới khí quản. Ảnh: BVCC

Kết quả nội soi phế quản ban đầu ghi nhận niêm mạc khí – phế quản sung huyết, xuất hiện tổn thương dạng sùi, tăng sinh mạch và gây hẹp lòng khí quản đoạn 1/3 dưới cùng hệ thống phế quản phải. Đây là dấu hiệu gợi ý tổn thương u trong lòng đường thở.

Tuy nhiên, do lo ngại nguy cơ chảy máu, bệnh nhân và gia đình chưa đồng ý sinh thiết, khiến việc chẩn đoán xác định bị trì hoãn. Các xét nghiệm vi sinh sau đó đều âm tính, không tìm thấy nguyên nhân nhiễm trùng đặc hiệu.

Ở lần nội soi tiếp theo, tổn thương tiến triển rõ rệt hơn, khối u chít hẹp hoàn toàn phế quản gốc phải, kèm dịch mủ. Xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Haemophilus influenzae, bệnh nhân được điều trị kháng sinh 2 tuần, giúp giảm ho khoảng 60–70%, nhưng tình trạng khó thở vẫn tồn tại.

Kiên trì thuyết phục sinh thiết, làm rõ bản chất khối u

Trước diễn biến bất thường, bác sĩ nhận định nguy cơ ung thư đường thở cao và tiếp tục chỉ định nội soi phế quản lần nữa. Lúc này, khối u đã bít tắc hoàn toàn phế quản gốc phải và lan lên khí quản.

Việc sinh thiết được xác định là bắt buộc để chẩn đoán. Sau khi được giải thích rõ ràng, gia đình đồng ý thực hiện thủ thuật.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy mô u có cấu trúc đặc trưng với hai thành phần tế bào, sắp xếp dạng ống và dạng mắt sàng. Nhuộm hóa mô miễn dịch ghi nhận các dấu ấn phù hợp, từ đó xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô dạng tuyến nang (Adenoid cystic carcinoma).

Người đàn ông 32 tuổi phát hiệu ung thư đường thở hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.

Hình ảnh vi thể xét nghiệm mô bệnh học của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ung thư biểu mô dạng tuyến nang: Dễ bị nhầm với bệnh hô hấp thông thường

Ung thư biểu mô dạng tuyến nang là thể ung thư hiếm của đường thở, tiến triển chậm nhưng âm thầm. Triệu chứng ban đầu như ho kéo dài, khò khè, khó thở rất dễ bị nhầm với viêm phế quản hoặc nhiễm trùng hô hấp, khiến nhiều bệnh nhân điều trị sai hướng trong thời gian dài.

Khi khối u phát triển lớn, tình trạng tắc nghẽn đường thở trở nên rõ rệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng hô hấp và tiên lượng bệnh.

Trường hợp này cho thấy tầm quan trọng của việc không chủ quan với triệu chứng ho kéo dài. Khi điều trị thông thường không hiệu quả, người bệnh cần được thăm khám chuyên sâu, đặc biệt là nội soi phế quản và sinh thiết, để phát hiện sớm các tổn thương ác tính tiềm ẩn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top