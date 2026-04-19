Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí

Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, vừa phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khám sàng lọc ung thư miễn phí tại Trạm Y tế Hòa Hiếu (phường Thái Hòa). Hơn 450 người dân được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở, góp phần phát hiện sớm nhiều trường hợp nghi ngờ bệnh.

Chương trình do Bệnh viện Ung bướu Nghệ An triển khai với sự tham gia của hơn 30 y bác sĩ, do TS.BS Phạm Vĩnh Hùng, Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn. Hệ thống thiết bị như máy siêu âm, máy soi cổ tử cung được vận chuyển, lắp đặt trực tiếp tại trạm y tế, đảm bảo thực hiện đầy đủ các kỹ thuật chuyên môn.

Người dân được khám lâm sàng, siêu âm tuyến giáp, tuyến vú, ổ bụng, tuyến tiền liệt và soi cổ tử cung. Đồng thời, các bác sĩ tư vấn sức khỏe, hướng dẫn theo dõi, tái khám. Qua sàng lọc, một số trường hợp có dấu hiệu bất thường đã được phát hiện và tư vấn chuyển tuyến kịp thời.

Ghi nhận tại điểm khám, nhiều người dân đánh giá cao hoạt động khi được tiếp cận dịch vụ chất lượng mà không phải di chuyển xa, giảm chi phí và thời gian.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức người dân về tầm soát ung thư định kỳ, qua đó phát hiện sớm, điều trị hiệu quả, giảm gánh nặng bệnh tật.

Chương trình cũng cho thấy hiệu quả của việc đưa kỹ thuật chuyên sâu về tuyến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.