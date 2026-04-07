Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Suy giảm chức năng thận vì chủ quan với rối loạn tiểu tiện

Lê Hùng (35 tuổi) xuất hiện tình trạng đau tức hố thận trái kèm tiểu buốt trong nhiều tháng nhưng cho rằng chỉ là rối loạn tiểu tiện thông thường. Chỉ đến khi xuất hiện cơn đau quặn dữ dội vùng thắt lưng trái, anh mới đi khám và phát hiện sỏi niệu quản gây tắc nghẽn, khiến thận giãn.

Khoảng 4 tháng trước, anh bắt đầu có cảm giác tiểu buốt kèm đau âm ỉ vùng thắt lưng trái. Một vài lần, nước tiểu lẫn máu nhưng tự hết sau một đến hai ngày nên anh không đi khám. Nghĩ nguyên nhân do uống ít nước, ăn uống thất thường và công việc căng thẳng, anh chủ quan bỏ qua.

Một tuần trước khi nhập viện, cơn đau quặn xuất hiện với mức độ tăng dần kèm tiểu máu, buộc anh phải ngừng công việc và đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội kiểm tra.

Ảnh minh họa.

Suy giảm chức năng thận vì sỏi niệu quản

Theo ThS.BS Trần Văn Quý, khoa Tiết niệu – Nam học, kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân có sỏi niệu quản trái đoạn 1/3 dưới, kích thước 5×7 mm. Viên sỏi nằm sát bàng quang, gây cản trở dòng chảy nước tiểu, dẫn đến giãn thận trái độ II.

Niệu quản là ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Khi sỏi mắc kẹt, nước tiểu bị ứ lại, gây giãn đài thận và niệu quản. Nếu tình trạng này kéo dài, chức năng thận có thể suy giảm, thậm chí mất chức năng.

Đáng lo ngại, nhiều trường hợp triệu chứng diễn tiến âm thầm, chỉ được phát hiện khi thận đã giãn to, mất chức năng và buộc phải cắt bỏ.

Điều trị sỏi niệu quản: Ít xâm lấn, hồi phục nhanh

Bác sĩ cho biết, các dấu hiệu như tiểu đêm nhiều lần, tiểu buốt nhẹ, nước tiểu sẫm màu hoặc tiểu máu thoáng qua rất dễ bị nhầm với viêm đường tiết niệu nhẹ. Không ít người tự mua thuốc hoặc chờ triệu chứng tự hết, khiến bệnh tiến triển âm thầm và gây biến chứng.

Với trường hợp của anh Hùng, các bác sĩ chỉ định nội soi tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser. Phương pháp này sử dụng ống nội soi đưa qua đường tiểu tự nhiên, tiếp cận viên sỏi dưới quan sát trực tiếp.

Năng lượng laser được dùng để tán nhỏ sỏi và lấy sạch các mảnh vụn, giải phóng điểm tắc nghẽn. Can thiệp không cần mổ, thời gian thực hiện khoảng 15 phút. Sau 48 giờ, bệnh nhân được rút ống thông và xuất viện.

Ảnh minh họa.

Làm gì để bảo vệ chức năng thận

Sỏi niệu quản là bệnh lý phổ biến, có thể gặp ở nhiều độ tuổi, đặc biệt ở người uống ít nước, ăn mặn, tiêu thụ nhiều đạm động vật hoặc có rối loạn chuyển hóa.

Bệnh thường biểu hiện bằng cơn đau quặn thận, tiểu buốt, tiểu máu. Nếu phát hiện sớm, đa số trường hợp có thể điều trị bằng phương pháp ít xâm lấn. Ngược lại, tắc nghẽn kéo dài có thể dẫn đến nhiễm trùng tiết niệu, suy giảm chức năng thận, thậm chí mất thận.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như tiểu máu dù chỉ xuất hiện một lần hoặc đau âm ỉ vùng thắt lưng kéo dài. Thăm khám sớm giúp phát hiện nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, duy trì thói quen uống đủ nước, giảm muối, kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa sỏi tiết niệu.

Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân thế nào để tốt nhất? GĐXH - Hạnh nhân giàu dinh dưỡng, tốt cho tim mạch nhưng với người suy thận, loại hạt này có thể tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng không đúng cách.







