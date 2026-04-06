Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện ung thư phổi sau 10 ngày khàn tiếng, không đau họng hay khó thở

Ông Lĩnh (68 tuổi) xuất hiện tình trạng khàn tiếng kéo dài suốt 10 ngày – một dấu hiệu có thể liên quan đến các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư – nhưng không kèm đau họng hay khó thở. Nghĩ là viêm họng thông thường, ông tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng triệu chứng không cải thiện.

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá nhiều năm và từng mắc lao phổi. Khi đến khám tại cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng, kết quả nội soi thanh quản cho thấy dây thanh trái bị liệt, hai dây thanh phù nề, sụn phễu sung huyết.

Theo bác sĩ, liệt dây thanh thường liên quan đến phẫu thuật vùng cổ, chấn thương hoặc can thiệp y khoa. Tuy nhiên, trường hợp này không có các yếu tố trên nên được chỉ định chụp CT vùng cổ ngực để tìm nguyên nhân sâu hơn.

Bác sĩ Phát đang khám tư vấn điều trị cho ông Lĩnh. Ảnh: BVCC

Ung thư phổi di căn gây liệt dây thanh

Kết quả chụp CT cho thấy khối u lớn ở phổi trái, lan vào trung thất và rốn phổi, gây tắc phế quản và làm xẹp gần như toàn bộ phổi trái. Đồng thời, khối u đã di căn đến tuyến thượng thận và nhiều hạch ổ bụng.

Đáng chú ý, khối u chèn ép dây thần kinh quặt ngược thanh quản – dây thần kinh điều khiển vận động dây thanh – khiến người bệnh bị liệt dây thanh và dẫn đến khàn tiếng kéo dài.

Sinh thiết xác định ông Lĩnh mắc ung thư biểu mô tế bào lớn của phổi. Xét nghiệm chuyên sâu cũng ghi nhận đột biến gen TP53 – một trong những đột biến phổ biến liên quan đến nhiều loại ung thư.

Khàn tiếng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm

Các bác sĩ cho biết, khàn tiếng là triệu chứng phổ biến, thường gặp trong viêm họng, viêm thanh quản hoặc trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng như tổn thương dây thanh, ung thư thanh quản hoặc ung thư phổi.

Đặc biệt, khi khối u phát triển và xâm lấn, có thể chèn ép dây thần kinh thanh quản quặt ngược, gây liệt dây thanh – một biến chứng nặng thường gặp ở ung thư giai đoạn tiến triển.

Trường hợp của ông Lĩnh khá điển hình khi khàn tiếng là triệu chứng duy nhất, không kèm khó thở hay đau ngực, khiến người bệnh dễ chủ quan.

Cảnh giác với ung thư phổi: Dấu hiệu cần khám sớm

Theo khuyến cáo, nếu tình trạng khàn tiếng kéo dài trên 1–2 tuần và không đáp ứng với điều trị thông thường, người bệnh nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi và chẩn đoán chính xác.

Việc phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, đặc biệt là ung thư, có ý nghĩa quan trọng trong điều trị và cải thiện tiên lượng sống.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá lâu năm, tiền sử bệnh phổi hoặc tuổi cao cần đặc biệt cảnh giác với những thay đổi bất thường của cơ thể, dù là triệu chứng nhỏ nhất.