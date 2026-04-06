Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Người đàn ông 68 tuổi, khàn tiếng suốt 10 ngày, không đau họng, không khó thở, đi khám phát hiện ung thư phổi di căn, gây liệt dây thanh.
Phát hiện ung thư phổi sau 10 ngày khàn tiếng, không đau họng hay khó thở
Ông Lĩnh (68 tuổi) xuất hiện tình trạng khàn tiếng kéo dài suốt 10 ngày – một dấu hiệu có thể liên quan đến các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư – nhưng không kèm đau họng hay khó thở. Nghĩ là viêm họng thông thường, ông tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng triệu chứng không cải thiện.
Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá nhiều năm và từng mắc lao phổi. Khi đến khám tại cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng, kết quả nội soi thanh quản cho thấy dây thanh trái bị liệt, hai dây thanh phù nề, sụn phễu sung huyết.
Theo bác sĩ, liệt dây thanh thường liên quan đến phẫu thuật vùng cổ, chấn thương hoặc can thiệp y khoa. Tuy nhiên, trường hợp này không có các yếu tố trên nên được chỉ định chụp CT vùng cổ ngực để tìm nguyên nhân sâu hơn.
Ung thư phổi di căn gây liệt dây thanh
Kết quả chụp CT cho thấy khối u lớn ở phổi trái, lan vào trung thất và rốn phổi, gây tắc phế quản và làm xẹp gần như toàn bộ phổi trái. Đồng thời, khối u đã di căn đến tuyến thượng thận và nhiều hạch ổ bụng.
Đáng chú ý, khối u chèn ép dây thần kinh quặt ngược thanh quản – dây thần kinh điều khiển vận động dây thanh – khiến người bệnh bị liệt dây thanh và dẫn đến khàn tiếng kéo dài.
Sinh thiết xác định ông Lĩnh mắc ung thư biểu mô tế bào lớn của phổi. Xét nghiệm chuyên sâu cũng ghi nhận đột biến gen TP53 – một trong những đột biến phổ biến liên quan đến nhiều loại ung thư.
Khàn tiếng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm
Các bác sĩ cho biết, khàn tiếng là triệu chứng phổ biến, thường gặp trong viêm họng, viêm thanh quản hoặc trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng như tổn thương dây thanh, ung thư thanh quản hoặc ung thư phổi.
Đặc biệt, khi khối u phát triển và xâm lấn, có thể chèn ép dây thần kinh thanh quản quặt ngược, gây liệt dây thanh – một biến chứng nặng thường gặp ở ung thư giai đoạn tiến triển.
Trường hợp của ông Lĩnh khá điển hình khi khàn tiếng là triệu chứng duy nhất, không kèm khó thở hay đau ngực, khiến người bệnh dễ chủ quan.
Cảnh giác với ung thư phổi: Dấu hiệu cần khám sớm
Theo khuyến cáo, nếu tình trạng khàn tiếng kéo dài trên 1–2 tuần và không đáp ứng với điều trị thông thường, người bệnh nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi và chẩn đoán chính xác.
Việc phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, đặc biệt là ung thư, có ý nghĩa quan trọng trong điều trị và cải thiện tiên lượng sống.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá lâu năm, tiền sử bệnh phổi hoặc tuổi cao cần đặc biệt cảnh giác với những thay đổi bất thường của cơ thể, dù là triệu chứng nhỏ nhất.
3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm đượcSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Có 3 hành vi quyết định trực tiếp đến tuổi thọ, được ví như kiềng ba chân giữ cho ngọn lửa sự sống luôn bền bỉ. Bạn đã thực hiện được bao nhiêu điều trong số đó?
Cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư hạch từ dấu hiệu tưởng vô hại, nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Cô gái được phát hiện mắc ung thư hạch sau khi sờ thấy khối bất thường ở vùng cổ. Đây là những dấu hiệu nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ bệnh lý ác tính.
5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngàySống khỏe - 21 giờ trước
Dù chỉ có một trong số 5 thói quen có thể gây hại cơ thể, ảnh hưởng đến gan dưới đây, bạn cũng nên thay đổi ngay!
Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân thế nào để tốt nhất?Sống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Hạnh nhân giàu dinh dưỡng, tốt cho tim mạch nhưng với người suy thận, loại hạt này có thể tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng không đúng cách.
Nhóm máu có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất: Ai có dấu hiệu này cần cảnh giác để phòng bệnhSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Dù có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn, nhưng người mang nhóm máu B hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bệnh thông qua thay đổi lối sống.
Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu biaSống khỏe - 1 ngày trước
Nhiều người vẫn nghĩ nguy cơ đột quỵ thường gắn với rượu bia, thuốc lá hay các bệnh lý tim mạch rõ rệt.
Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dânY tế - 1 ngày trước
Sáng 5/4, tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất (Hà Nội), đã diễn ra Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Trong khuôn khổ buổi lễ, đông đảo người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.
Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Người dân hào hứng khám, trải nghiệm tại các gian hàng y tếY tế - 1 ngày trước
Khu vực khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ Mít tinh phát động Ngày sức khỏe toàn dân 7/4 thu hút nhiều người dân đến trải nghiệm. Năm nay, nhiều bệnh viện đã mang các thiết bị y tế hiện đại đến thăm khám chuyên sâu cho người dân.
Loại cá rẻ tiền cung cấp omega-3, vitamin D, canxi, choline cực kỳ có lợi cho sức khỏeSống khỏe - 1 ngày trước
Cá mòi là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên giàu acid béo omega-3 nhất, với hai loại thiết yếu là EPA (eicosapentaenoic acid) và DHA (docosahexaenoic acid).
Ăn phải giá đỗ chứa hóa chất độc hại nguy hiểm ra sao? Cách chọn giá sạch ai cũng nên biếtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo, việc tiêu thụ giá đỗ chứa hóa chất độc hại trong thời gian dài có thể gây rối loạn tiêu hóa và làm tăng nguy cơ ung thư.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?Dân số và phát triển
GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.