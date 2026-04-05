Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân thế nào để tốt nhất?
GĐXH - Hạnh nhân giàu dinh dưỡng, tốt cho tim mạch nhưng với người suy thận, loại hạt này có thể tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng không đúng cách.
Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân có tốt không?
Câu trả lời cho vấn đề suy thận ăn hạnh nhân là: có thể ăn nhưng phải rất hạn chế và cần có chỉ định của bác sĩ.
Hạt hạnh nhân giàu đạm, chất béo tốt và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, thường được khuyến khích trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, với người bệnh suy thận ăn hạnh nhân cần kiểm soát vì mặc dù hạnh nhân giàu chất béo tốt, đạm và chất chống oxy hóa, nhưng lại chứa nhiều kali, phốt pho và oxalat – những yếu tố có thể gây bất lợi cho người bệnh thận.
Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải các khoáng chất này bị hạn chế, khiến chúng dễ tích tụ trong máu, làm tăng nguy cơ rối loạn điện giải và ảnh hưởng đến tim mạch, xương khớp.
Đặc biệt, lượng oxalat cao trong hạnh nhân có thể kết hợp với canxi tạo thành tinh thể, làm tăng nguy cơ sỏi thận, nhất là ở người có tiền sử sỏi hoặc tăng oxalat niệu.
Người suy thận ăn hạnh nhân bao nhiêu là đủ?
Với người khỏe mạnh, hạnh nhân là món ăn vặt tốt. Tuy nhiên, ở người suy thận, khẩu phần cần giảm đáng kể. Nếu được phép sử dụng, người bệnh chỉ nên ăn khoảng 6–8 hạt mỗi lần, không ăn thường xuyên và cần theo dõi chặt chẽ chỉ số kali, phốt pho trong máu.
Ở những trường hợp suy thận nặng hoặc có rối loạn điện giải, hạnh nhân thường không được khuyến khích sử dụng.
Ăn quá nhiều hạnh nhân có thể gây hại gì?
Không chỉ riêng người suy thận, việc ăn quá nhiều hạnh nhân cũng có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn.
Do chứa nhiều calo và chất béo, hạnh nhân có thể gây tăng cân nếu tiêu thụ quá mức. Ngoài ra, lượng vitamin E cao trong loại hạt này nếu nạp quá nhiều có thể gây đầy hơi, đau đầu, chóng mặt hoặc phát ban.
Một số trường hợp còn có thể gặp tương tác bất lợi với thuốc điều trị hoặc rối loạn tiêu hóa do dư thừa chất xơ và vi chất như mangan.
Nguyên tắc chung của chế độ ăn cho người suy thận
Hạn chế protein: Lượng protein cần thiết cho người suy thận sẽ tùy thuộc vào mức độ suy giảm chức năng thận. Bác sĩ sẽ tư vấn lượng protein phù hợp mỗi ngày.
Hạn chế phốt pho: Phốt pho là khoáng chất có nhiều trong thịt, gia cầm, cá, sữa và các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt. Quá nhiều phốt pho làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng tim mạch ở người suy thận.
Hạn chế kali: Kali là khoáng chất có nhiều trong trái cây, rau quả, đặc biệt là chuối, cam, khoai tây và cà chua. Quá nhiều kali gây rối loạn nhịp tim nguy hiểm.
Hạn chế natri: Natri là muối khoáng có nhiều trong muối ăn, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh. Quá nhiều natri gây ra tình trạng phù nề, tăng huyết áp và các vấn đề tim mạch khác.
Chia nhỏ bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để giảm bớt gánh nặng cho thận.
Nên nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt.
Theo dõi cân nặng thường xuyên và báo cho bác sĩ biết nếu bị tăng cân đột ngột.
5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngàySống khỏe - 12 giờ trước
Dù chỉ có một trong số 5 thói quen có thể gây hại cơ thể, ảnh hưởng đến gan dưới đây, bạn cũng nên thay đổi ngay!
Nhóm máu có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất: Ai có dấu hiệu này cần cảnh giác để phòng bệnhSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Dù có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn, nhưng người mang nhóm máu B hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bệnh thông qua thay đổi lối sống.
Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu biaSống khỏe - 17 giờ trước
Nhiều người vẫn nghĩ nguy cơ đột quỵ thường gắn với rượu bia, thuốc lá hay các bệnh lý tim mạch rõ rệt.
Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dânY tế - 19 giờ trước
Sáng 5/4, tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất (Hà Nội), đã diễn ra Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Trong khuôn khổ buổi lễ, đông đảo người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.
Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Người dân hào hứng khám, trải nghiệm tại các gian hàng y tếY tế - 19 giờ trước
Khu vực khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ Mít tinh phát động Ngày sức khỏe toàn dân 7/4 thu hút nhiều người dân đến trải nghiệm. Năm nay, nhiều bệnh viện đã mang các thiết bị y tế hiện đại đến thăm khám chuyên sâu cho người dân.
Loại cá rẻ tiền cung cấp omega-3, vitamin D, canxi, choline cực kỳ có lợi cho sức khỏeSống khỏe - 20 giờ trước
Cá mòi là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên giàu acid béo omega-3 nhất, với hai loại thiết yếu là EPA (eicosapentaenoic acid) và DHA (docosahexaenoic acid).
Ăn phải giá đỗ chứa hóa chất độc hại nguy hiểm ra sao? Cách chọn giá sạch ai cũng nên biếtSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo, việc tiêu thụ giá đỗ chứa hóa chất độc hại trong thời gian dài có thể gây rối loạn tiêu hóa và làm tăng nguy cơ ung thư.
Điều gì xảy ra với gan khi uống cà phê mỗi ngày?Sống khỏe - 1 ngày trước
Cà phê không chỉ là một thói quen buổi sáng mà còn có thể là một trong những loại đồ uống có lợi cho gan nhất.
Người phụ nữ 62 tuổi đột quỵ do tăng huyết áp, thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một người phụ nữ 62 tuổi bị đột quỵ do chủ quan với bệnh tăng huyết áp. Đây là lời cảnh báo cho nhiều người đang “sống chung” với bệnh nhưng không điều trị đúng cách.
Bác sĩ cảnh báo 6 thói quen âm thầm “nuôi lớn” tế bào ung thư, nhiều người vẫn vô tình làm mỗi ngàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải tất cả các ca ung thư đều do yếu tố di truyền. Thực tế, khoảng 1/3 trường hợp có liên quan trực tiếp đến lối sống – những điều hoàn toàn có thể thay đổi nếu nhận ra sớm.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?Dân số và phát triển
GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.