Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân thế nào để tốt nhất?

Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân có tốt không?

Câu trả lời cho vấn đề suy thận ăn hạnh nhân là: có thể ăn nhưng phải rất hạn chế và cần có chỉ định của bác sĩ.

Hạt hạnh nhân giàu đạm, chất béo tốt và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, thường được khuyến khích trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, với người bệnh suy thận ăn hạnh nhân cần kiểm soát vì mặc dù hạnh nhân giàu chất béo tốt, đạm và chất chống oxy hóa, nhưng lại chứa nhiều kali, phốt pho và oxalat – những yếu tố có thể gây bất lợi cho người bệnh thận.

Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải các khoáng chất này bị hạn chế, khiến chúng dễ tích tụ trong máu, làm tăng nguy cơ rối loạn điện giải và ảnh hưởng đến tim mạch, xương khớp.

Đặc biệt, lượng oxalat cao trong hạnh nhân có thể kết hợp với canxi tạo thành tinh thể, làm tăng nguy cơ sỏi thận, nhất là ở người có tiền sử sỏi hoặc tăng oxalat niệu.

Người suy thận ăn hạnh nhân bao nhiêu là đủ?

Với người khỏe mạnh, hạnh nhân là món ăn vặt tốt. Tuy nhiên, ở người suy thận, khẩu phần cần giảm đáng kể. Nếu được phép sử dụng, người bệnh chỉ nên ăn khoảng 6–8 hạt mỗi lần, không ăn thường xuyên và cần theo dõi chặt chẽ chỉ số kali, phốt pho trong máu.

Ở những trường hợp suy thận nặng hoặc có rối loạn điện giải, hạnh nhân thường không được khuyến khích sử dụng.

Ăn quá nhiều hạnh nhân có thể gây hại gì?

Không chỉ riêng người suy thận, việc ăn quá nhiều hạnh nhân cũng có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn.

Do chứa nhiều calo và chất béo, hạnh nhân có thể gây tăng cân nếu tiêu thụ quá mức. Ngoài ra, lượng vitamin E cao trong loại hạt này nếu nạp quá nhiều có thể gây đầy hơi, đau đầu, chóng mặt hoặc phát ban.

Một số trường hợp còn có thể gặp tương tác bất lợi với thuốc điều trị hoặc rối loạn tiêu hóa do dư thừa chất xơ và vi chất như mangan.

Nguyên tắc chung của chế độ ăn cho người suy thận

Hạn chế protein: Lượng protein cần thiết cho người suy thận sẽ tùy thuộc vào mức độ suy giảm chức năng thận. Bác sĩ sẽ tư vấn lượng protein phù hợp mỗi ngày.

Hạn chế phốt pho: Phốt pho là khoáng chất có nhiều trong thịt, gia cầm, cá, sữa và các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt. Quá nhiều phốt pho làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng tim mạch ở người suy thận.

Hạn chế kali: Kali là khoáng chất có nhiều trong trái cây, rau quả, đặc biệt là chuối, cam, khoai tây và cà chua. Quá nhiều kali gây rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Hạn chế natri: Natri là muối khoáng có nhiều trong muối ăn, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh. Quá nhiều natri gây ra tình trạng phù nề, tăng huyết áp và các vấn đề tim mạch khác.

Chia nhỏ bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để giảm bớt gánh nặng cho thận.

Nên nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt.

Theo dõi cân nặng thường xuyên và báo cho bác sĩ biết nếu bị tăng cân đột ngột.

