Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu bia

Tuy nhiên, một loại đồ uống là món khoái khẩu của nhiều người, cũng đang được các chuyên gia cảnh báo vì có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ nếu dùng thường xuyên. Đó là các loại nước ngọt có ga, bao gồm cả loại ăn kiêng (diet soda).

Vì sao tiêu thụ nhiều nước ngọt có ga có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Theo thông tin từ EatingWell, một nghiên cứu thu thập dữ liệu từ gần 27.000 người trên toàn thế giới cho thấy, những người thường xuyên uống nước ngọt có ga có nguy cơ đột quỵ cao hơn 22%. Đáng chú ý, nguy cơ này còn tăng mạnh hơn ở nhóm dùng từ 2 lon trở lên mỗi ngày. Vậy, vì sao tiêu thụ nhiều nước ngọt có ga lại làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Đường bổ sung

Nước ngọt có ga thường chứa nhiều đường, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ nếu tiêu thụ quá nhiều.

Một trong những nguyên nhân được nhắc tới nhiều nhất là lượng đường bổ sung quá lớn. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Stacey Woodson cho biết việc tiêu thụ đồ uống nhiều đường trong thời gian dài có thể kéo theo hàng loạt vấn đề chuyển hóa bất lợi.

“Việc nạp quá nhiều đường bổ sung có liên quan tới nguy cơ tăng hội chứng chuyển hóa, béo phì, tăng huyết áp và đái tháo đường. Những tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ”, chuyên gia Woodson cho hay.

Không chỉ vậy, theo chuyên gia này, đồ uống nhiều đường thậm chí còn có thể làm nguy cơ đột quỵ tăng rõ hơn so với một số nguồn đường bổ sung khác như món tráng miệng.

Chuyên gia dinh dưỡng Patricia Kolesa (Mỹ) nói: “Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị lượng đường bổ sung chỉ nên chiếm tối đa 6% tổng năng lượng mỗi ngày. Tính ra, mức này tương đương khoảng 6 thìa cà phê với phụ nữ và 9 thìa cà phê với nam giới”.

Điều đáng chú ý là một lon nước ngọt có ga thông thường có thể chứa khoảng 10 thìa cà phê đường bổ sung. Điều đó có nghĩa là, chỉ một lon thôi cũng có thể vượt quá ngưỡng khuyến nghị tiêu thụ đường trong ngày.

Nhiều người vì thế chuyển sang nước ngọt không đường với suy nghĩ đây là lựa chọn “an toàn hơn”. Tuy nhiên, theo Eating Well, loại đồ uống này có thể chứa chất tạo ngọt nhân tạo. Một số dữ liệu còn cho thấy việc dùng chất tạo ngọt nhân tạo trong thời gian dài có thể liên quan tới nguy cơ béo phì tăng lên.

Caffeine

Nước ngọt có ga có thể chứa caffeine.

Ngoài đường, caffeine cũng là yếu tố cần lưu ý. Không ít người uống nước ngọt có ga thay cà phê vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để lấy lại tỉnh táo. Với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng caffeine tối đa 400 mg mỗi ngày thường được xem là ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều, nguy cơ ảnh hưởng bất lợi đến hệ tim mạch và mạch máu có thể tăng lên, đặc biệt ở người đã có tăng huyết áp.

Bên cạnh đó, nước ngọt có ga còn dễ dẫn tới tăng cân. Mỗi khẩu phần thường cung cấp từ 140 calo trở lên, trong khi calo từ đồ uống lại không tạo cảm giác no như thức ăn. Khi lượng calo lỏng này được nạp đều đặn mỗi ngày, nguy cơ thừa cân và béo phì sẽ tăng theo thời gian. Đây cũng là một mắt xích quan trọng, bởi thừa cân và béo phì vốn đều có liên quan tới nguy cơ đột quỵ cao hơn.