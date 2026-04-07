Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Từ đau lưng đến phình mạch máu não - nguy cơ đột quỵ

Bà S.V (52 tuổi, An Giang) đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám do đau lưng kéo dài. Trong quá trình khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết thêm về tình trạng đau đầu âm ỉ kéo dài hơn 6 tháng – dấu hiệu có thể liên quan đến nguy cơ đột quỵ nhưng dễ bị bỏ qua.

Dù đây là triệu chứng tưởng chừng không liên quan đến bệnh lý cột sống, nhưng lại khiến bác sĩ nghi ngờ có bất thường tiềm ẩn. Vì vậy, ngoài chụp MRI cột sống, bệnh nhân được chỉ định chụp thêm MRI sọ não và CT mạch máu.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L4–L5. Đáng chú ý, bác sĩ phát hiện thêm túi phình động mạch cảnh trong bên trái kích thước khoảng 7 × 7 mm, tiềm ẩn nguy cơ vỡ cao.

Túi phình mạch máu não – "quả bom nổ chậm" nguy hiểm

Túi phình mạch máu não là tình trạng một đoạn thành mạch bị yếu, phồng lên như một túi nhỏ. Khi túi phình vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết não, đột quỵ, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Điều đáng lo ngại là bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng cho đến khi xảy ra biến chứng. Ở trường hợp này, nguy cơ càng cao do người bệnh có tăng huyết áp – yếu tố làm tăng áp lực lên thành mạch và dễ gây vỡ túi phình.

Trước tình huống này, bác sĩ quyết định ưu tiên xử lý túi phình mạch máu não trước nhằm loại bỏ nguy cơ nguy hiểm cấp tính, sau đó mới tiếp tục điều trị thoát vị đĩa đệm.

Hình ảnh túi phình mạch máu não trước can thiệp. Ảnh: BVCC

Can thiệp phình mạch máu não: giải pháp ít xâm lấn

Do vị trí túi phình không thuận lợi cho phẫu thuật mở, các bác sĩ lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch bằng coil (vòng xoắn kim loại).

Phương pháp này sử dụng ống thông luồn từ mạch máu ngoại vi lên não, sau đó đưa các vòng xoắn kim loại siêu nhỏ vào trong túi phình để ngăn dòng máu chảy vào. Nhờ đó, túi phình được "bịt kín", giảm nguy cơ vỡ mà vẫn bảo tồn mạch máu.

Đây là kỹ thuật hiện đại với nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, không cần mở hộp sọ, thời gian hồi phục nhanh, hạn chế biến chứng và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Theo bác sĩ điều trị, ca can thiệp gặp nhiều khó khăn do túi phình kích thước lớn, cổ rộng và nằm ở vị trí phức tạp. Tuy nhiên, ê kíp đã thực hiện thành công, loại bỏ hoàn toàn túi phình mà không để lại biến chứng thần kinh.

Phòng ngừa đột quỵ: Đừng chủ quan với đau đầu kéo dài

Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, triệu chứng đau đầu biến mất. Người bệnh đã xuất viện và sẽ tiếp tục điều trị thoát vị đĩa đệm, đồng thời kiểm soát tốt huyết áp để phòng ngừa tái phát.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng như đau đầu âm ỉ kéo dài. Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có túi phình mạch máu não.

Việc thăm khám và tầm soát sớm giúp phát hiện bệnh kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nặng nề như đột quỵ hoặc tử vong.