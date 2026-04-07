Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Đi khám vì đau lưng kéo dài, người phụ nữ được phát hiện túi phình mạch máu não, có thể gây đột quỵ, xuất huyết não và đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.
Từ đau lưng đến phình mạch máu não - nguy cơ đột quỵ
Bà S.V (52 tuổi, An Giang) đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám do đau lưng kéo dài. Trong quá trình khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết thêm về tình trạng đau đầu âm ỉ kéo dài hơn 6 tháng – dấu hiệu có thể liên quan đến nguy cơ đột quỵ nhưng dễ bị bỏ qua.
Dù đây là triệu chứng tưởng chừng không liên quan đến bệnh lý cột sống, nhưng lại khiến bác sĩ nghi ngờ có bất thường tiềm ẩn. Vì vậy, ngoài chụp MRI cột sống, bệnh nhân được chỉ định chụp thêm MRI sọ não và CT mạch máu.
Kết quả cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L4–L5. Đáng chú ý, bác sĩ phát hiện thêm túi phình động mạch cảnh trong bên trái kích thước khoảng 7 × 7 mm, tiềm ẩn nguy cơ vỡ cao.
Túi phình mạch máu não – "quả bom nổ chậm" nguy hiểm
Túi phình mạch máu não là tình trạng một đoạn thành mạch bị yếu, phồng lên như một túi nhỏ. Khi túi phình vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết não, đột quỵ, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.
Điều đáng lo ngại là bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng cho đến khi xảy ra biến chứng. Ở trường hợp này, nguy cơ càng cao do người bệnh có tăng huyết áp – yếu tố làm tăng áp lực lên thành mạch và dễ gây vỡ túi phình.
Trước tình huống này, bác sĩ quyết định ưu tiên xử lý túi phình mạch máu não trước nhằm loại bỏ nguy cơ nguy hiểm cấp tính, sau đó mới tiếp tục điều trị thoát vị đĩa đệm.
Can thiệp phình mạch máu não: giải pháp ít xâm lấn
Do vị trí túi phình không thuận lợi cho phẫu thuật mở, các bác sĩ lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch bằng coil (vòng xoắn kim loại).
Phương pháp này sử dụng ống thông luồn từ mạch máu ngoại vi lên não, sau đó đưa các vòng xoắn kim loại siêu nhỏ vào trong túi phình để ngăn dòng máu chảy vào. Nhờ đó, túi phình được "bịt kín", giảm nguy cơ vỡ mà vẫn bảo tồn mạch máu.
Đây là kỹ thuật hiện đại với nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, không cần mở hộp sọ, thời gian hồi phục nhanh, hạn chế biến chứng và đảm bảo tính thẩm mỹ.
Theo bác sĩ điều trị, ca can thiệp gặp nhiều khó khăn do túi phình kích thước lớn, cổ rộng và nằm ở vị trí phức tạp. Tuy nhiên, ê kíp đã thực hiện thành công, loại bỏ hoàn toàn túi phình mà không để lại biến chứng thần kinh.
Phòng ngừa đột quỵ: Đừng chủ quan với đau đầu kéo dài
Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, triệu chứng đau đầu biến mất. Người bệnh đã xuất viện và sẽ tiếp tục điều trị thoát vị đĩa đệm, đồng thời kiểm soát tốt huyết áp để phòng ngừa tái phát.
Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng như đau đầu âm ỉ kéo dài. Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có túi phình mạch máu não.
Việc thăm khám và tầm soát sớm giúp phát hiện bệnh kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nặng nề như đột quỵ hoặc tử vong.
Tại sao viêm thanh quản thường gặp ở người 'nói nhiều' và cách hỗ trợ cải thiện hiệu quảSống khỏe - 10 phút trước
Viêm thanh quản là tình trạng phổ biến, đặc biệt ở những người thường xuyên phải sử dụng giọng nói trong công việc.
Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Những người sống lâu, sống khỏe thường không ăn theo cảm hứng, mà duy trì 3 nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng.
Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Nhiều người sau tuổi 55 bắt đầu nhận thấy mình đi chậm hơn, xách đồ nặng thấy run tay, hay nhanh mệt khi đứng lâu. Đây không phải là "bệnh", mà là dấu hiệu của việc suy giảm khối lượng cơ bắp.
5 thói quen phụ nữ tuổi 40 cần loại bỏ ngay: Điều thứ 2 khiến bạn già nhanh hơnSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Phụ nữ tuổi 40 nên loại bỏ những thói quen như thiếu ngủ, lười vận động hay ăn uống thiếu lành mạnh nếu không muốn sức khỏe và nhan sắc xuống dốc nhanh chóng.
Elken Việt Nam: Hành trình hơn một thập kỷ và khát vọng bứt phá năm 2026Sống khỏe - 17 giờ trước
Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2012, Elken Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy tự hào để trở thành biểu tượng của sự tin cậy trong ngành chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.
Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông 68 tuổi, khàn tiếng suốt 10 ngày, không đau họng, không khó thở, đi khám phát hiện ung thư phổi di căn, gây liệt dây thanh.
3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm đượcSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Có 3 hành vi quyết định trực tiếp đến tuổi thọ, được ví như kiềng ba chân giữ cho ngọn lửa sự sống luôn bền bỉ. Bạn đã thực hiện được bao nhiêu điều trong số đó?
Cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư hạch từ dấu hiệu tưởng vô hại, nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Cô gái được phát hiện mắc ung thư hạch sau khi sờ thấy khối bất thường ở vùng cổ. Đây là những dấu hiệu nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ bệnh lý ác tính.
5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngàySống khỏe - 1 ngày trước
Dù chỉ có một trong số 5 thói quen có thể gây hại cơ thể, ảnh hưởng đến gan dưới đây, bạn cũng nên thay đổi ngay!
Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân thế nào để tốt nhất?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Hạnh nhân giàu dinh dưỡng, tốt cho tim mạch nhưng với người suy thận, loại hạt này có thể tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng không đúng cách.
