5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngày

Gan và thận vốn được ví như "cặp bài trùng" mẫn cán nhất, đảm nhận vai trò thanh lọc và đào thải độc tố cho toàn bộ cơ thể. Thế nhưng, trong nhịp sống hối hả hiện nay, nhiều người đang vô tình duy trì những sở thích buổi tối cực kỳ tai hại. Những thói quen tưởng chừng như là cách để thư giãn sau một ngày làm việc lại chính là tác nhân "phá gan" từ bên trong, khiến thận suy kiệt nhanh chóng.

Bác sĩ Zhang Xin tại Bệnh viện trực thuộc của Đại học Xi'an Jiaotong (Trung Quốc) nhắc nhở, dù ở tuổi nào cũng cần từ bỏ ngay 5 thói quen sau để bảo vệ gan và thận:

Thức khuya

Khoảng thời gian từ 23h đến 1h sáng được coi là "thời gian vàng" để gan thực hiện chức năng lọc máu và sửa chữa các tế bào bị tổn thương. Khi chúng ta ngủ sâu, lưu lượng máu đổ về gan tăng vọt, giúp cơ quan này chuyển hóa độc tố hiệu quả nhất.

Việc thức khuya để làm việc hay giải trí sẽ trực tiếp phá gan, khiến chất độc tích tụ và làm suy giảm khả năng miễn dịch. Khi gan không thể giải độc, thận sẽ phải gánh thêm phần việc nặng nề này, dẫn đến tình trạng quá tải và suy giảm chức năng lọc máu toàn diện.

Uống rượu bia để ngủ ngon hơn

Nhiều người có thói quen nhâm nhi vài ly rượu hoặc lon bia buổi tối với hy vọng dễ đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, ethanol trong rượu khi vào cơ thể sẽ được gan chuyển hóa thành acetaldehyde - một chất cực độc và là tác nhân gây ung thư hàng đầu. Việc nạp cồn vào ban đêm không chỉ gây mất ngủ thực sự mà còn âm thầm phá gan, dẫn đến viêm gan cấp tính và gan nhiễm mỡ. Đồng thời, rượu bia làm mất nước trầm trọng, buộc thận phải làm việc vất vả để cân bằng điện giải, dễ gây tổn thương các cầu thận và dẫn đến sỏi thận.

Ăn tối nhiều dầu mỡ, ăn tối muộn hoặc ăn khuya

Đây là sai lầm phổ biến nhất vào buổi tối của giới trẻ và dân văn phòng hiện nay. Việc ăn tối muộn hoặc ăn khuya với các thực phẩm giàu chất béo như đồ chiên rán, mì tôm, đồ nướng sẽ trực tiếp tạo ra một cuộc "tổng tấn công" phá gan. Buổi tối là lúc quá trình trao đổi chất chậm lại, lượng dầu mỡ nạp vào không được tiêu thụ sẽ chuyển hóa thành mỡ thừa tích tụ ngay trong tế bào gan, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Hơn nữa, ăn tối quá muộn khiến thận không kịp đào thải các sản phẩm phụ của quá trình tiêu hóa đạm và muối, làm tăng nguy cơ sỏi thận và gây áp lực lớn lên hệ thống mạch máu thận.

Nhịn tiểu đêm

Nhịn tiểu dù vào thời điểm nào cũng hại, nhưng ban đêm tình trạng nhịn tiểu thường diễn ra nhiều hơn. Lý do là ban đêm nhiều người không muốn gây tiếng ồn khi thức dậy hoặc ngại ra khỏi giường, nhất là vào mùa đông.

Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm cho hệ tiết niệu. Nước tiểu ứ đọng lâu ngày trong bàng quang là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển ngược dòng lên niệu quản và đài bể thận, gây viêm nhiễm nghiêm trọng. Áp lực nước tiểu tích tụ lâu ngày không chỉ làm suy yếu bàng quang mà còn phá gan gián tiếp. Vì khi thận bị tổn thương, các độc tố không được bài tiết sẽ quay ngược lại gây độc cho gan, khiến cả hai cơ quan cùng rơi vào trạng thái suy kiệt.

Tự ý dùng thuốc giảm đau, thực phẩm chức năng

Cuối ngày là thời điểm nhiều người chủ động dùng thuốc bổ, thực phẩm chức năng, hoặc lạm dụng các loại thuốc giảm đau, thuốc cảm không kê đơn sau một ngày mệt mỏi. Thói quen này vào thời điểm nào cũng phá gan và hại thận. Nhưng sẽ càng nghiêm trọng vào buổi tối khi cơ thể chuyển hoá chậm lại, gần thời gian phục hồi của các cơ quan. Lâu dần sẽ dẫn đến tình trạng tổn thương gan do thuốc và viêm cầu thận cấp. Các hóa chất nếu không được thanh lọc kịp thời sẽ lắng đọng, gây tổn thương cấu trúc tế bào của cả gan lẫn thận.

Nguồn và ảnh: Popular Health, QQ, China Health