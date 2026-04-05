5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngày
Dù chỉ có một trong số 5 thói quen có thể gây hại cơ thể, ảnh hưởng đến gan dưới đây, bạn cũng nên thay đổi ngay!
Gan và thận vốn được ví như "cặp bài trùng" mẫn cán nhất, đảm nhận vai trò thanh lọc và đào thải độc tố cho toàn bộ cơ thể. Thế nhưng, trong nhịp sống hối hả hiện nay, nhiều người đang vô tình duy trì những sở thích buổi tối cực kỳ tai hại. Những thói quen tưởng chừng như là cách để thư giãn sau một ngày làm việc lại chính là tác nhân "phá gan" từ bên trong, khiến thận suy kiệt nhanh chóng.
Bác sĩ Zhang Xin tại Bệnh viện trực thuộc của Đại học Xi'an Jiaotong (Trung Quốc) nhắc nhở, dù ở tuổi nào cũng cần từ bỏ ngay 5 thói quen sau để bảo vệ gan và thận:
Thức khuya
Khoảng thời gian từ 23h đến 1h sáng được coi là "thời gian vàng" để gan thực hiện chức năng lọc máu và sửa chữa các tế bào bị tổn thương. Khi chúng ta ngủ sâu, lưu lượng máu đổ về gan tăng vọt, giúp cơ quan này chuyển hóa độc tố hiệu quả nhất.
Việc thức khuya để làm việc hay giải trí sẽ trực tiếp phá gan, khiến chất độc tích tụ và làm suy giảm khả năng miễn dịch. Khi gan không thể giải độc, thận sẽ phải gánh thêm phần việc nặng nề này, dẫn đến tình trạng quá tải và suy giảm chức năng lọc máu toàn diện.
Uống rượu bia để ngủ ngon hơn
Nhiều người có thói quen nhâm nhi vài ly rượu hoặc lon bia buổi tối với hy vọng dễ đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, ethanol trong rượu khi vào cơ thể sẽ được gan chuyển hóa thành acetaldehyde - một chất cực độc và là tác nhân gây ung thư hàng đầu. Việc nạp cồn vào ban đêm không chỉ gây mất ngủ thực sự mà còn âm thầm phá gan, dẫn đến viêm gan cấp tính và gan nhiễm mỡ. Đồng thời, rượu bia làm mất nước trầm trọng, buộc thận phải làm việc vất vả để cân bằng điện giải, dễ gây tổn thương các cầu thận và dẫn đến sỏi thận.
Ăn tối nhiều dầu mỡ, ăn tối muộn hoặc ăn khuya
Đây là sai lầm phổ biến nhất vào buổi tối của giới trẻ và dân văn phòng hiện nay. Việc ăn tối muộn hoặc ăn khuya với các thực phẩm giàu chất béo như đồ chiên rán, mì tôm, đồ nướng sẽ trực tiếp tạo ra một cuộc "tổng tấn công" phá gan. Buổi tối là lúc quá trình trao đổi chất chậm lại, lượng dầu mỡ nạp vào không được tiêu thụ sẽ chuyển hóa thành mỡ thừa tích tụ ngay trong tế bào gan, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.
Hơn nữa, ăn tối quá muộn khiến thận không kịp đào thải các sản phẩm phụ của quá trình tiêu hóa đạm và muối, làm tăng nguy cơ sỏi thận và gây áp lực lớn lên hệ thống mạch máu thận.
Nhịn tiểu đêm
Nhịn tiểu dù vào thời điểm nào cũng hại, nhưng ban đêm tình trạng nhịn tiểu thường diễn ra nhiều hơn. Lý do là ban đêm nhiều người không muốn gây tiếng ồn khi thức dậy hoặc ngại ra khỏi giường, nhất là vào mùa đông.
Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm cho hệ tiết niệu. Nước tiểu ứ đọng lâu ngày trong bàng quang là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển ngược dòng lên niệu quản và đài bể thận, gây viêm nhiễm nghiêm trọng. Áp lực nước tiểu tích tụ lâu ngày không chỉ làm suy yếu bàng quang mà còn phá gan gián tiếp. Vì khi thận bị tổn thương, các độc tố không được bài tiết sẽ quay ngược lại gây độc cho gan, khiến cả hai cơ quan cùng rơi vào trạng thái suy kiệt.
Tự ý dùng thuốc giảm đau, thực phẩm chức năng
Cuối ngày là thời điểm nhiều người chủ động dùng thuốc bổ, thực phẩm chức năng, hoặc lạm dụng các loại thuốc giảm đau, thuốc cảm không kê đơn sau một ngày mệt mỏi. Thói quen này vào thời điểm nào cũng phá gan và hại thận. Nhưng sẽ càng nghiêm trọng vào buổi tối khi cơ thể chuyển hoá chậm lại, gần thời gian phục hồi của các cơ quan. Lâu dần sẽ dẫn đến tình trạng tổn thương gan do thuốc và viêm cầu thận cấp. Các hóa chất nếu không được thanh lọc kịp thời sẽ lắng đọng, gây tổn thương cấu trúc tế bào của cả gan lẫn thận.
Nguồn và ảnh: Popular Health, QQ, China Health
Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân thế nào để tốt nhất?Sống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Hạnh nhân giàu dinh dưỡng, tốt cho tim mạch nhưng với người suy thận, loại hạt này có thể tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng không đúng cách.
Nhóm máu có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất: Ai có dấu hiệu này cần cảnh giác để phòng bệnhSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Dù có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn, nhưng người mang nhóm máu B hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bệnh thông qua thay đổi lối sống.
Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu biaSống khỏe - 17 giờ trước
Nhiều người vẫn nghĩ nguy cơ đột quỵ thường gắn với rượu bia, thuốc lá hay các bệnh lý tim mạch rõ rệt.
Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dânY tế - 19 giờ trước
Sáng 5/4, tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất (Hà Nội), đã diễn ra Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Trong khuôn khổ buổi lễ, đông đảo người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.
Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Người dân hào hứng khám, trải nghiệm tại các gian hàng y tếY tế - 19 giờ trước
Khu vực khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ Mít tinh phát động Ngày sức khỏe toàn dân 7/4 thu hút nhiều người dân đến trải nghiệm. Năm nay, nhiều bệnh viện đã mang các thiết bị y tế hiện đại đến thăm khám chuyên sâu cho người dân.
Loại cá rẻ tiền cung cấp omega-3, vitamin D, canxi, choline cực kỳ có lợi cho sức khỏeSống khỏe - 20 giờ trước
Cá mòi là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên giàu acid béo omega-3 nhất, với hai loại thiết yếu là EPA (eicosapentaenoic acid) và DHA (docosahexaenoic acid).
Ăn phải giá đỗ chứa hóa chất độc hại nguy hiểm ra sao? Cách chọn giá sạch ai cũng nên biếtSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo, việc tiêu thụ giá đỗ chứa hóa chất độc hại trong thời gian dài có thể gây rối loạn tiêu hóa và làm tăng nguy cơ ung thư.
Điều gì xảy ra với gan khi uống cà phê mỗi ngày?Sống khỏe - 23 giờ trước
Cà phê không chỉ là một thói quen buổi sáng mà còn có thể là một trong những loại đồ uống có lợi cho gan nhất.
Người phụ nữ 62 tuổi đột quỵ do tăng huyết áp, thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một người phụ nữ 62 tuổi bị đột quỵ do chủ quan với bệnh tăng huyết áp. Đây là lời cảnh báo cho nhiều người đang “sống chung” với bệnh nhưng không điều trị đúng cách.
Bác sĩ cảnh báo 6 thói quen âm thầm “nuôi lớn” tế bào ung thư, nhiều người vẫn vô tình làm mỗi ngàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải tất cả các ca ung thư đều do yếu tố di truyền. Thực tế, khoảng 1/3 trường hợp có liên quan trực tiếp đến lối sống – những điều hoàn toàn có thể thay đổi nếu nhận ra sớm.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?Dân số và phát triển
GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.