Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Nghiên cứu chỉ ra rằng sau tuổi 55, tốc độ mất cơ tăng nhanh đột ngột. Nếu không can thiệp bằng dinh dưỡng, cơ thể sẽ sớm trở nên yếu ớt. Dưới đây là 5 loại thực phẩm "cứu cánh" giúp bạn lấy lại phong độ.

5 thực phẩm giúp cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55

1. Trứng: "Tiêu chuẩn vàng" của Protein

Trứng là thực phẩm rẻ tiền nhưng cực kỳ quý giá. Protein trong trứng có cấu trúc axit amin hoàn chỉnh, giúp cơ thể hấp thụ tối ưu.

Điểm đặc biệt: Chất Leucine trong trứng kích thích trực tiếp quá trình tổng hợp cơ.

Lời khuyên: Người trung niên duy trì ăn 1-2 quả trứng/ngày có tốc độ mất cơ thấp hơn hẳn người không ăn.

2. Cá biển: Kháng viêm và bảo vệ sợi cơ

Cá không chỉ cung cấp đạm dễ tiêu mà còn giàu Omega-3. Đây là "vũ khí" giúp giảm viêm mãn tính – một trong những nguyên nhân khiến cơ bắp bị phá hủy nhanh hơn ở người già.

Lợi ích: Omega-3 giúp cải thiện kết quả các bài kiểm tra sức mạnh cơ bắp. Hãy ưu tiên cá hồi, cá thu hoặc cá ngừ 2-3 lần/tuần.

3. Đồ đậu (Đậu nành, đậu phụ): Đạm thực vật lý tưởng

Nếu bạn ngại ăn quá nhiều thịt, các sản phẩm từ đậu là sự thay thế tuyệt vời. Đậu nành chứa đạm thực vật chất lượng cao cùng các khoáng chất thiết yếu.

Gợi ý: Một cốc sữa đậu nành hoặc vài miếng đậu phụ trong bữa ăn giúp cân bằng cấu trúc dinh dưỡng và hỗ trợ duy trì cơ bắp bền bỉ.

4. Thịt nạc (Gà, bò): "Nhiên liệu" cho chuyển hóa

Nhiều người quan niệm già rồi nên "ăn thanh đạm" và cắt hoàn toàn thịt. Đây là sai lầm khiến cơ bắp tiêu biến nhanh hơn.

Lưu ý: Hãy chọn ức gà hoặc thịt bò nạc (ít mỡ). Những thực phẩm này giúp duy trì mức trao đổi chất cơ bản, cung cấp nguyên liệu trực tiếp để xây dựng tế bào cơ mới.

5. Sữa và sữa chua: Sự kết hợp hoàn hảo cho cơ và xương

Sữa không chỉ có đạm mà còn giàu Canxi và Vitamin D. Đây là bộ ba hoàn hảo giúp cơ bắp bám chắc vào khung xương, tăng độ ổn định cho cơ thể.

Mẹo nhỏ: Nếu bị đầy bụng khi uống sữa tươi, hãy chuyển sang sữa chua để dễ tiêu hóa hơn mà vẫn đảm bảo dưỡng chất.





3 Nguyên tắc "vàng" khi nạp protein sau tuổi 55

Chia nhỏ liều lượng: Thay vì ăn dồn vào một bữa, hãy chia đều protein vào 3 bữa sáng - trưa - tối để cơ thể hấp thụ tối đa.

Đừng chỉ ăn rau: Ăn thanh đạm không có nghĩa là chỉ ăn rau. Cơ thể cần hỗ trợ, không cần sự hạn chế cực đoan.

Dinh dưỡng phải đi đôi với vận động: Protein là "nguyên liệu", còn vận động (đi bộ, tập tạ nhẹ) là "người thợ xây". Không có vận động, protein không thể chuyển hóa thành cơ bắp.

Tập luyện và ăn uống khoa học để có cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55.

Sự thay đổi của cơ bắp là một quá trình âm thầm. Chỉ cần một chút thay đổi trong thực đơn và duy trì vận động nhẹ nhàng, bạn hoàn toàn có thể làm chủ sức khỏe của mình. Đừng để tuổi tác lấy đi sự năng động của bạn!

Số liệu đáng suy ngẫm: Những người nạp đủ lượng protein tiêu chuẩn có tốc độ suy giảm cơ bắp thấp hơn 30% so với người ăn thiếu chất. Con số này chính là khoảng cách giữa một tuổi già dẻo dai và một tuổi già mệt mỏi.

Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, vui lòng đến gặp bác sĩ chuyên khoa.

