Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Thứ hai, 19:00 06/04/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 55 bắt đầu nhận thấy mình đi chậm hơn, xách đồ nặng thấy run tay, hay nhanh mệt khi đứng lâu. Đây không phải là "bệnh", mà là dấu hiệu của việc suy giảm khối lượng cơ bắp.

Nghiên cứu chỉ ra rằng sau tuổi 55, tốc độ mất cơ tăng nhanh đột ngột. Nếu không can thiệp bằng dinh dưỡng, cơ thể sẽ sớm trở nên yếu ớt. Dưới đây là 5 loại thực phẩm "cứu cánh" giúp bạn lấy lại phong độ.

5 thực phẩm giúp cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55 - Ảnh 1.

5 thực phẩm giúp cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55

1. Trứng: "Tiêu chuẩn vàng" của Protein

Trứng là thực phẩm rẻ tiền nhưng cực kỳ quý giá. Protein trong trứng có cấu trúc axit amin hoàn chỉnh, giúp cơ thể hấp thụ tối ưu.

Điểm đặc biệt: Chất Leucine trong trứng kích thích trực tiếp quá trình tổng hợp cơ.

Lời khuyên: Người trung niên duy trì ăn 1-2 quả trứng/ngày có tốc độ mất cơ thấp hơn hẳn người không ăn.

5 thực phẩm giúp cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55 - Ảnh 2.

2. Cá biển: Kháng viêm và bảo vệ sợi cơ

Cá không chỉ cung cấp đạm dễ tiêu mà còn giàu Omega-3. Đây là "vũ khí" giúp giảm viêm mãn tính – một trong những nguyên nhân khiến cơ bắp bị phá hủy nhanh hơn ở người già.

Lợi ích: Omega-3 giúp cải thiện kết quả các bài kiểm tra sức mạnh cơ bắp. Hãy ưu tiên cá hồi, cá thu hoặc cá ngừ 2-3 lần/tuần.

5 thực phẩm giúp cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55 - Ảnh 3.

3. Đồ đậu (Đậu nành, đậu phụ): Đạm thực vật lý tưởng

Nếu bạn ngại ăn quá nhiều thịt, các sản phẩm từ đậu là sự thay thế tuyệt vời. Đậu nành chứa đạm thực vật chất lượng cao cùng các khoáng chất thiết yếu.

Gợi ý: Một cốc sữa đậu nành hoặc vài miếng đậu phụ trong bữa ăn giúp cân bằng cấu trúc dinh dưỡng và hỗ trợ duy trì cơ bắp bền bỉ.

5 thực phẩm giúp cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55 - Ảnh 4.

4. Thịt nạc (Gà, bò): "Nhiên liệu" cho chuyển hóa

Nhiều người quan niệm già rồi nên "ăn thanh đạm" và cắt hoàn toàn thịt. Đây là sai lầm khiến cơ bắp tiêu biến nhanh hơn.

Lưu ý: Hãy chọn ức gà hoặc thịt bò nạc (ít mỡ). Những thực phẩm này giúp duy trì mức trao đổi chất cơ bản, cung cấp nguyên liệu trực tiếp để xây dựng tế bào cơ mới.

5 thực phẩm giúp cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55 - Ảnh 5.

5. Sữa và sữa chua: Sự kết hợp hoàn hảo cho cơ và xương

Sữa không chỉ có đạm mà còn giàu Canxi và Vitamin D. Đây là bộ ba hoàn hảo giúp cơ bắp bám chắc vào khung xương, tăng độ ổn định cho cơ thể.

Mẹo nhỏ: Nếu bị đầy bụng khi uống sữa tươi, hãy chuyển sang sữa chua để dễ tiêu hóa hơn mà vẫn đảm bảo dưỡng chất.

5 thực phẩm giúp cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55 - Ảnh 6.


3 Nguyên tắc "vàng" khi nạp protein sau tuổi 55

Chia nhỏ liều lượng: Thay vì ăn dồn vào một bữa, hãy chia đều protein vào 3 bữa sáng - trưa - tối để cơ thể hấp thụ tối đa.

Đừng chỉ ăn rau: Ăn thanh đạm không có nghĩa là chỉ ăn rau. Cơ thể cần hỗ trợ, không cần sự hạn chế cực đoan.

Dinh dưỡng phải đi đôi với vận động: Protein là "nguyên liệu", còn vận động (đi bộ, tập tạ nhẹ) là "người thợ xây". Không có vận động, protein không thể chuyển hóa thành cơ bắp.

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ - Ảnh 7.

Tập luyện và ăn uống khoa học để có cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55. Ảnh minh họa

Sự thay đổi của cơ bắp là một quá trình âm thầm. Chỉ cần một chút thay đổi trong thực đơn và duy trì vận động nhẹ nhàng, bạn hoàn toàn có thể làm chủ sức khỏe của mình. Đừng để tuổi tác lấy đi sự năng động của bạn!

Số liệu đáng suy ngẫm: Những người nạp đủ lượng protein tiêu chuẩn có tốc độ suy giảm cơ bắp thấp hơn 30% so với người ăn thiếu chất. Con số này chính là khoảng cách giữa một tuổi già dẻo dai và một tuổi già mệt mỏi.

Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, vui lòng đến gặp bác sĩ chuyên khoa.

5 thực phẩm giúp cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55 - Ảnh 7.Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu, tăng tuổi thọ

GĐXH - Bước sang tuổi 50, điều đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn hay tóc bạc, mà là khi trái tim bắt đầu "hụt hơi". Những cơn thở dốc khi leo cầu thang, những đêm trằn trọc hay cảm giác mệt mỏi vô cớ đều là lời cảnh báo từ "nhà máy năng lượng" của cơ thể.

5 thực phẩm giúp cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55 - Ảnh 8.Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn răng là biết: 'Chìa khóa' then chốt nhiều người Việt thường bỏ qua

GĐXH - Khi nói đến tuổi thọ cao, chúng ta thường nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng, tập thể dục hay gen di truyền. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa quy mô lớn gần đây tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu đã chỉ ra một yếu tố then chốt thường bị bỏ qua.

5 thực phẩm giúp cơ bắp dẻo dai sau tuổi 55 - Ảnh 9.Tư thế ngủ quyết định tuổi thọ?: 3 kiểu ngủ nguy hiểm nhiều người mắc phải mà không biết

GĐXH - Một tư thế ngủ sai không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn âm thầm gây áp lực lên tim, phổi và hệ tiêu hóa, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tuổi thọ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?

Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?

10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?

10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?

Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình

Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình

10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được

10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được

5 thói quen phụ nữ tuổi 40 cần loại bỏ ngay: Điều thứ 2 khiến bạn già nhanh hơn

5 thói quen phụ nữ tuổi 40 cần loại bỏ ngay: Điều thứ 2 khiến bạn già nhanh hơn

GĐXH - Phụ nữ tuổi 40 nên loại bỏ những thói quen như thiếu ngủ, lười vận động hay ăn uống thiếu lành mạnh nếu không muốn sức khỏe và nhan sắc xuống dốc nhanh chóng.

Elken Việt Nam: Hành trình hơn một thập kỷ và khát vọng bứt phá năm 2026

Elken Việt Nam: Hành trình hơn một thập kỷ và khát vọng bứt phá năm 2026

Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2012, Elken Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy tự hào để trở thành biểu tượng của sự tin cậy trong ngành chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Người đàn ông 68 tuổi, khàn tiếng suốt 10 ngày, không đau họng, không khó thở, đi khám phát hiện ung thư phổi di căn, gây liệt dây thanh.

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

GĐXH - Có 3 hành vi quyết định trực tiếp đến tuổi thọ, được ví như kiềng ba chân giữ cho ngọn lửa sự sống luôn bền bỉ. Bạn đã thực hiện được bao nhiêu điều trong số đó?

Cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư hạch từ dấu hiệu tưởng vô hại, nhiều người Việt bỏ qua

Cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư hạch từ dấu hiệu tưởng vô hại, nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Cô gái được phát hiện mắc ung thư hạch sau khi sờ thấy khối bất thường ở vùng cổ. Đây là những dấu hiệu nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ bệnh lý ác tính.

5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngày

5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngày

Dù chỉ có một trong số 5 thói quen có thể gây hại cơ thể, ảnh hưởng đến gan dưới đây, bạn cũng nên thay đổi ngay!

Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân thế nào để tốt nhất?

Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân thế nào để tốt nhất?

GĐXH - Hạnh nhân giàu dinh dưỡng, tốt cho tim mạch nhưng với người suy thận, loại hạt này có thể tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng không đúng cách.

Nhóm máu có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất: Ai có dấu hiệu này cần cảnh giác để phòng bệnh

Nhóm máu có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất: Ai có dấu hiệu này cần cảnh giác để phòng bệnh

GĐXH - Dù có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn, nhưng người mang nhóm máu B hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bệnh thông qua thay đổi lối sống.

Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu bia

Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu bia

Nhiều người vẫn nghĩ nguy cơ đột quỵ thường gắn với rượu bia, thuốc lá hay các bệnh lý tim mạch rõ rệt.

Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Sáng 5/4, tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất (Hà Nội), đã diễn ra Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Trong khuôn khổ buổi lễ, đông đảo người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Xem nhiều

5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngày

5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngày

Dù chỉ có một trong số 5 thói quen có thể gây hại cơ thể, ảnh hưởng đến gan dưới đây, bạn cũng nên thay đổi ngay!

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình

Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình

Cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư hạch từ dấu hiệu tưởng vô hại, nhiều người Việt bỏ qua

Cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư hạch từ dấu hiệu tưởng vô hại, nhiều người Việt bỏ qua

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top