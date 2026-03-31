Loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận ăn đúng cách để phòng ngừa biến chứng
GĐXH - Người bệnh suy thận ăn hành tây có nhiều lợi ích, nhưng cần được cá thể hóa theo từng giai đoạn bệnh.
"Nguyên tắc" dinh dưỡng cần thiết cho người bệnh suy thận
Trong điều trị bệnh thận mạn, đặc biệt với bệnh nhân suy thận, dinh dưỡng không đơn thuần là ăn đủ chất mà phải ăn đúng cách. Một chế độ ăn phù hợp giúp giảm gánh nặng lọc cho thận, từ đó làm chậm tiến triển bệnh và hạn chế biến chứng.
Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể khó đào thải các chất như natri, kali, phốt pho và các sản phẩm chuyển hóa từ protein. Vì vậy, người bệnh cần kiểm soát chặt chẽ các thành phần này trong khẩu phần hàng ngày.
Việc giảm muối giúp ổn định huyết áp – yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tổn thương thận. Hạn chế kali và phốt pho góp phần duy trì cân bằng điện giải, tránh các biến chứng tim mạch và xương. Đồng thời, chế độ ăn giảm protein giúp hạn chế tích tụ chất thải trong máu, giảm triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn.
Một thực đơn hợp lý không chỉ bảo vệ chức năng thận mà còn cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.
Người suy thận ăn hành tây có tốt không?
Trong số các thực phẩm phù hợp với người bệnh thận, hành tây được đánh giá là lựa chọn “thân thiện” nếu sử dụng đúng cách.
Hành tây có hàm lượng kali thấp – khoảng 146 mg/100g – phù hợp với chế độ ăn cần kiểm soát khoáng chất ở người suy thận, đặc biệt là những trường hợp đang lọc máu.
Không chỉ vậy, hành tây còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là flavonoid như quercetin. Đây là hoạt chất có khả năng giảm viêm, hạn chế tổn thương tế bào và hỗ trợ cải thiện lưu lượng máu đến thận. Nhờ đó, việc bổ sung hành tây hợp lý có thể góp phần làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận.
Ngoài ra, hành tây còn hỗ trợ giảm cholesterol và tăng cường miễn dịch – những yếu tố quan trọng giúp người bệnh duy trì sức khỏe tổng thể.
Người suy thận ăn hành tây thế nào để an toàn?
Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng hành tây cũng cần đúng cách để đảm bảo an toàn cho người bệnh thận.
Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên chế biến hành tây bằng cách nấu chín, hấp hoặc xào nhẹ. Cách chế biến này giúp hạn chế chất béo xấu và tránh làm tăng lượng natri trong khẩu phần.
Hành tây cũng có thể được sử dụng như một loại gia vị tự nhiên thay thế muối, góp phần giảm lượng natri – yếu tố làm tăng nguy cơ phù và tăng huyết áp ở người suy thận.
Tuy nhiên, người bệnh chỉ nên ăn với lượng vừa phải, khoảng 50–70g mỗi ngày. Việc ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả của một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc chống đông.
Thời điểm ăn hành tây tốt cho sức khỏe
Không chỉ cách ăn, thời điểm sử dụng hành tây cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thu dinh dưỡng.
Vào buổi sáng, một lượng nhỏ hành tây có thể giúp kích thích tiêu hóa và thúc đẩy trao đổi chất. Tuy nhiên, người có bệnh lý dạ dày nên hạn chế ăn sống, đặc biệt khi bụng đói.
Trong bữa trưa và bữa tối, hành tây phát huy vai trò hỗ trợ tiêu hóa nhờ chứa prebiotic tự nhiên, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Khi kết hợp với các thực phẩm giàu đạm và chất xơ, hành tây giúp tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng.
Lưu ý: Người bệnh nên tránh ăn nhiều hành tây sống vào buổi tối muộn để hạn chế tình trạng đầy hơi, khó chịu.
