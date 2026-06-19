Người đàn ông 39 tuổi tiêu xương hàm, mất răng vì không nhổ răng khôn mọc lệch
GĐXH - Không nhổ răng khôn mọc lệch, nhiều năm sau ổ nhiễm trùng âm thầm phát triển, anh Quân bị tiêu xương hàm và bị phá hủy chiếc răng ăn nhai quan trọng bên cạnh.
Tưởng rằng chiếc răng khôn mọc lệch nhưng không gây đau nhức là vô hại, anh Quân (39 tuổi, Hải Phòng) đã không đi nhổ bỏ. Nhiều năm sau, ổ nhiễm trùng âm thầm phát triển, gây tiêu xương hàm và phá hủy chiếc răng ăn nhai quan trọng bên cạnh, buộc anh phải nhổ bỏ cả hai răng.
Răng khôn mọc lệch âm thầm gây tiêu xương hàm
Cơn đau vùng hàm dưới xuất hiện đột ngột khi anh Quân đang đi công tác tại TP.HCM. Chỉ trong vài giờ, cơn đau tăng nhanh, lan lên vùng thái dương và không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường.
Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám, anh Quân trong tình trạng một bên mặt sưng nề, đau dữ dội, mất ngủ nhiều đêm liên tiếp và gần như không thể ăn nhai.
Kết quả chụp X-quang cận chóp cho thấy răng số 48 (răng khôn hàm dưới bên phải) mọc lệch gần 90 độ, nằm ngang hoàn toàn và đâm trực diện vào chân răng số 47 – chiếc răng hàm lớn đóng vai trò chủ lực trong chức năng ăn nhai.
Hình ảnh phim chụp còn ghi nhận một vùng thấu quang lớn bao quanh chân răng số 47, cho thấy ổ nhiễm trùng đã lan rộng, làm tiêu xương nâng đỡ và phá hủy cấu trúc chân răng.
Theo BS Vũ Thành Đạt, khoa Răng Hàm Mặt, chiếc răng khôn mọc ngang tạo thành một "bẫy thức ăn" giữa hai răng. Thức ăn và vi khuẩn tích tụ lâu ngày tại vị trí khó làm sạch đã kích hoạt ổ viêm nhiễm âm thầm trong nhiều năm.
Đáng chú ý, anh Quân đã biết mình có răng khôn mọc lệch từ trước nhưng vì không đau nhức hay sưng tấy nên không đi điều trị.
"Dù không gây đau, răng khôn mọc lệch vẫn có thể âm thầm gây tiêu xương và phá hủy răng kế cận. Khi xuất hiện các cơn đau dữ dội, tổn thương thường đã ở giai đoạn muộn và rất khó bảo tồn răng", bác sĩ Đạt cho biết.
Phải nhổ cùng lúc hai chiếc răng
Qua đánh giá chuyên môn, các phương pháp điều trị bảo tồn như lấy tủy hay hàn trám không còn hiệu quả do răng số 47 đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Để loại bỏ ổ nhiễm trùng và ngăn tình trạng viêm tiếp tục lan rộng vào xương hàm, các bác sĩ chỉ định nhổ đồng thời cả răng khôn mọc lệch và chiếc răng hàm lớn kế cận, kết hợp nạo sạch toàn bộ mô viêm.
Ca thủ thuật được thực hiện bằng máy nhổ răng siêu âm Piezotome, giúp giảm sang chấn, hạn chế tổn thương mô mềm và xương hàm, đồng thời giảm sưng đau sau can thiệp.
Sau khi được xử trí, cơn đau cấp tính của người bệnh nhanh chóng chấm dứt. Anh Quân có thể tiếp tục chuyến công tác và được hẹn tái khám định kỳ.
Theo kế hoạch điều trị tiếp theo, sau khi vùng xương hàm hồi phục hoàn toàn, người bệnh sẽ được cấy ghép Implant để phục hồi chức năng ăn nhai. Quá trình này thường kéo dài từ 3-6 tháng để trụ Implant tích hợp vững chắc với xương hàm trước khi lắp mão răng sứ.
Răng khôn mọc lệch có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm
Các chuyên gia cho biết răng khôn mọc lệch hoặc mọc ngầm là tình trạng khá phổ biến. Nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng nên người bệnh dễ chủ quan.
Tuy nhiên, nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, răng khôn mọc lệch có thể gây nhiều biến chứng như viêm lợi trùm, sâu răng, tiêu xương ổ răng, phá hủy răng bên cạnh, áp xe, viêm mô tế bào vùng hàm mặt hoặc ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai.
Đặc biệt, khi một chiếc răng hàm lớn phải nhổ bỏ, vùng xương hàm tại vị trí đó sẽ dần tiêu hõm theo thời gian. Các răng lân cận có thể đổ nghiêng, xô lệch, làm thay đổi khớp cắn và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa do chức năng nghiền thức ăn suy giảm.
Khi nào nên nhổ răng khôn?
Bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám răng định kỳ 6 tháng một lần để theo dõi hướng mọc của răng khôn.
Những trường hợp răng khôn mọc lệch, mọc ngầm hoặc có nguy cơ gây tổn thương răng kế cận nên được chỉ định nhổ sớm ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng đau nhức.
Việc can thiệp ở giai đoạn sớm không chỉ giúp thủ thuật diễn ra thuận lợi hơn mà còn giảm nguy cơ biến chứng, bảo tồn các răng ăn nhai quan trọng và hạn chế tổn thương xương hàm về lâu dài.
Máu 'đặc' dễ làm tăng nguy cơ đột quỵ? Bác sĩ khuyên người trung niên nên ăn thường xuyên 4 thực phẩm nàySống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Tình trạng máu lưu thông kém, mệt mỏi, chóng mặt hoặc tê bì tay chân là vấn đề khá phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Bên cạnh việc duy trì vận động và kiểm soát bệnh nền, chế độ ăn uống hợp lý với các thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và axit béo tốt có thể giúp hỗ trợ tuần hoàn máu, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Chuyên gia chia sẻ vai trò Synbiotic trong miễn dịch đầu đời của trẻSống khỏe - 9 giờ trước
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2026 – Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Danone phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2026 với chủ đề “Xu hướng mới Synbiotic & Dinh dưỡng đầu đời hỗ trợ miễn dịch, não bộ và phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ”.
Bí quyết sống thọ: Người sống thọ thường không bỏ qua những món này trong bữa sángSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy người sống thọ thường duy trì những thực phẩm giàu dinh dưỡng trong bữa sáng nhằm kiểm soát cân nặng, hỗ trợ não bộ và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.
Cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối vì chủ quan với dấu hiệu xuất hiện mỗi sángSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Chỉ vì chủ quan với những dấu hiệu bất thường kéo dài suốt nhiều tháng, cô gái trẻ bất ngờ được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu định kỳ để duy trì sự sống.
70 tuổi là 'cột mốc vàng' quyết định tuổi thọ: Người có 4 đặc điểm này dễ sống khỏe đến 90 tuổiSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Các chuyên gia cho rằng, những người duy trì được 4 đặc điểm dưới đây sau tuổi 70 thường có cơ hội sống khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ cao hơn.
Ngủ đủ vẫn thấy mệt? Chuyên gia chỉ ra 3 thói quen ăn uống giúp giảm mệt mỏi tới hơn 40%Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người dù ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng và khó tập trung. Theo chuyên gia Nhật Bản, nguyên nhân có thể liên quan đến tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể và những thói quen ăn uống tưởng như vô hại.
Nhiều người làm mỗi ngày mà không biết: 3 thói quen buổi chiều đang âm thầm gây hại cho tim mạchBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Tưởng chừng vô hại nhưng một số thói quen diễn ra vào cuối ngày có thể khiến trái tim phải chịu áp lực lớn hơn theo thời gian. Điều đáng nói là rất nhiều người vẫn duy trì chúng mà không hề hay biết.
Người phụ nữ 53 tuổi sốc nhiệt vì nắng nóng, xuất hiện triệu chứng giống đột quỵSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một phụ nữ 53 tuổi ở Phú Thọ bất ngờ xuất hiện các triệu chứng giống đột quỵ như méo miệng, nói khó, tê bì nửa người khi đang làm việc ngoài đồng dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.
Mắc đái tháo đường, người phụ nữ 45 tuổi suýt gặp biến chứng nặng vì bệnh phụ khoa kéo dàiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ 45 tuổi thiếu máu nặng, nguyên nhân thực sự xuất phát từ biến chứng nhiễm trùng nguy hiểm liên quan đến bệnh đái tháo đường kiểm soát kém kéo dài.
6 thói quen đơn giản giúp người trên 60 tuổi sống thọSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người sau tuổi 60 muốn sống thọ không chỉ cần chăm sóc sức khỏe mà còn phải xây dựng một lối sống cân bằng về cả thể chất lẫn tinh thần.
Mỗi ngày vỗ nách vài phút, nhận ngay loạt lợi ích sức khỏe bất ngờSống khỏe
GĐXH - Thực hư việc vỗ nách có tác dụng gì, hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.