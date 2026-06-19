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Người đàn ông 39 tuổi tiêu xương hàm, mất răng vì không nhổ răng khôn mọc lệch

Thứ sáu, 19:00 19/06/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Không nhổ răng khôn mọc lệch, nhiều năm sau ổ nhiễm trùng âm thầm phát triển, anh Quân bị tiêu xương hàm và bị phá hủy chiếc răng ăn nhai quan trọng bên cạnh.

Tưởng rằng chiếc răng khôn mọc lệch nhưng không gây đau nhức là vô hại, anh Quân (39 tuổi, Hải Phòng) đã không đi nhổ bỏ. Nhiều năm sau, ổ nhiễm trùng âm thầm phát triển, gây tiêu xương hàm và phá hủy chiếc răng ăn nhai quan trọng bên cạnh, buộc anh phải nhổ bỏ cả hai răng.

Răng khôn mọc lệch âm thầm gây tiêu xương hàm

Cơn đau vùng hàm dưới xuất hiện đột ngột khi anh Quân đang đi công tác tại TP.HCM. Chỉ trong vài giờ, cơn đau tăng nhanh, lan lên vùng thái dương và không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám, anh Quân trong tình trạng một bên mặt sưng nề, đau dữ dội, mất ngủ nhiều đêm liên tiếp và gần như không thể ăn nhai.

Kết quả chụp X-quang cận chóp cho thấy răng số 48 (răng khôn hàm dưới bên phải) mọc lệch gần 90 độ, nằm ngang hoàn toàn và đâm trực diện vào chân răng số 47 – chiếc răng hàm lớn đóng vai trò chủ lực trong chức năng ăn nhai.

Hình ảnh phim chụp còn ghi nhận một vùng thấu quang lớn bao quanh chân răng số 47, cho thấy ổ nhiễm trùng đã lan rộng, làm tiêu xương nâng đỡ và phá hủy cấu trúc chân răng.

Theo BS Vũ Thành Đạt, khoa Răng Hàm Mặt, chiếc răng khôn mọc ngang tạo thành một "bẫy thức ăn" giữa hai răng. Thức ăn và vi khuẩn tích tụ lâu ngày tại vị trí khó làm sạch đã kích hoạt ổ viêm nhiễm âm thầm trong nhiều năm.

Đáng chú ý, anh Quân đã biết mình có răng khôn mọc lệch từ trước nhưng vì không đau nhức hay sưng tấy nên không đi điều trị.

"Dù không gây đau, răng khôn mọc lệch vẫn có thể âm thầm gây tiêu xương và phá hủy răng kế cận. Khi xuất hiện các cơn đau dữ dội, tổn thương thường đã ở giai đoạn muộn và rất khó bảo tồn răng", bác sĩ Đạt cho biết.

Người đàn ông 39 tuổi tiêu xương hàm, mất răng vì không nhổ răng khôn mọc lệch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Phải nhổ cùng lúc hai chiếc răng

Qua đánh giá chuyên môn, các phương pháp điều trị bảo tồn như lấy tủy hay hàn trám không còn hiệu quả do răng số 47 đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Để loại bỏ ổ nhiễm trùng và ngăn tình trạng viêm tiếp tục lan rộng vào xương hàm, các bác sĩ chỉ định nhổ đồng thời cả răng khôn mọc lệch và chiếc răng hàm lớn kế cận, kết hợp nạo sạch toàn bộ mô viêm.

Ca thủ thuật được thực hiện bằng máy nhổ răng siêu âm Piezotome, giúp giảm sang chấn, hạn chế tổn thương mô mềm và xương hàm, đồng thời giảm sưng đau sau can thiệp.

Sau khi được xử trí, cơn đau cấp tính của người bệnh nhanh chóng chấm dứt. Anh Quân có thể tiếp tục chuyến công tác và được hẹn tái khám định kỳ.

Theo kế hoạch điều trị tiếp theo, sau khi vùng xương hàm hồi phục hoàn toàn, người bệnh sẽ được cấy ghép Implant để phục hồi chức năng ăn nhai. Quá trình này thường kéo dài từ 3-6 tháng để trụ Implant tích hợp vững chắc với xương hàm trước khi lắp mão răng sứ.

Răng khôn mọc lệch có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm

Các chuyên gia cho biết răng khôn mọc lệch hoặc mọc ngầm là tình trạng khá phổ biến. Nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng nên người bệnh dễ chủ quan.

Tuy nhiên, nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, răng khôn mọc lệch có thể gây nhiều biến chứng như viêm lợi trùm, sâu răng, tiêu xương ổ răng, phá hủy răng bên cạnh, áp xe, viêm mô tế bào vùng hàm mặt hoặc ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai.

Đặc biệt, khi một chiếc răng hàm lớn phải nhổ bỏ, vùng xương hàm tại vị trí đó sẽ dần tiêu hõm theo thời gian. Các răng lân cận có thể đổ nghiêng, xô lệch, làm thay đổi khớp cắn và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa do chức năng nghiền thức ăn suy giảm.

Khi nào nên nhổ răng khôn?

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám răng định kỳ 6 tháng một lần để theo dõi hướng mọc của răng khôn.

Những trường hợp răng khôn mọc lệch, mọc ngầm hoặc có nguy cơ gây tổn thương răng kế cận nên được chỉ định nhổ sớm ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng đau nhức.

Việc can thiệp ở giai đoạn sớm không chỉ giúp thủ thuật diễn ra thuận lợi hơn mà còn giảm nguy cơ biến chứng, bảo tồn các răng ăn nhai quan trọng và hạn chế tổn thương xương hàm về lâu dài.

Người đàn ông 39 tuổi tiêu xương hàm, mất răng vì không nhổ răng khôn mọc lệch - Ảnh 2.Người phụ nữ 48 tuổi suýt chết khi nhổ răng khôn, bác sĩ khuyến cáo điều cần đặc biệt lưu ý

GĐXH – Theo các chuyên gia, ngộ độc thuốc tê nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

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