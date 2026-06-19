70 tuổi là 'cột mốc vàng' quyết định tuổi thọ: Người có 4 đặc điểm này dễ sống khỏe đến 90 tuổi
GĐXH - Các chuyên gia cho rằng, những người duy trì được 4 đặc điểm dưới đây sau tuổi 70 thường có cơ hội sống khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ cao hơn.
Nhờ sự phát triển của y học và điều kiện sống ngày càng được cải thiện, tuổi thọ trung bình của con người đã tăng lên đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, các chuyên gia lão khoa cho rằng tuổi 70 vẫn là một cột mốc đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe để sống thọ hơn.
Ở giai đoạn này, chức năng của nhiều cơ quan bắt đầu suy giảm nhanh hơn, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường, loãng xương hay sa sút trí tuệ cũng tăng lên. Dù vậy, nhiều người vẫn duy trì được sức khỏe tốt và sống thọ đến 90 tuổi hoặc hơn.
Theo các chuyên gia, những người cao tuổi thường có chung 4 đặc điểm sau đây.
Người sống thọ sau tuổi 70 thường duy trì 4 thói quen này mỗi ngày
1. Duy trì chế độ ăn uống khoa học và đầy đủ dinh dưỡng
Sau tuổi 70, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể có nhiều thay đổi. Việc ăn uống hợp lý không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn góp phần làm chậm quá trình lão hóa.
Người cao tuổi nên ưu tiên các nguồn protein chất lượng cao như cá, thịt nạc, trứng, sữa ít béo, đậu và các chế phẩm từ đậu. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phục hồi cơ thể.
Bên cạnh đó, các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, bánh mì nguyên cám nên được ưu tiên thay cho tinh bột tinh chế. Rau xanh và trái cây tươi cũng cần xuất hiện thường xuyên trong thực đơn để cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ.
Một chế độ ăn cân bằng có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì thể trạng tốt ở tuổi già.
2. Vẫn duy trì vận động đều đặn
Nhiều người cho rằng tuổi cao nên hạn chế vận động để tránh chấn thương. Tuy nhiên, các chuyên gia lại khuyến khích người cao tuổi duy trì hoạt động thể chất phù hợp.
Tập luyện thường xuyên giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, bảo vệ mật độ xương, cải thiện chức năng tim phổi và giảm nguy cơ té ngã.
Những hình thức vận động phù hợp với người trên 70 tuổi gồm:
Đi bộ nhanh. Thái cực quyền. Đạp xe nhẹ nhàng. Khiêu vũ dưỡng sinh. Các bài tập kéo giãn cơ thể.
Chỉ cần duy trì khoảng 30 phút vận động mỗi ngày cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe lâu dài.
3. Ngủ đủ và giữ nhịp sinh hoạt ổn định
Giấc ngủ là khoảng thời gian cơ thể tự sửa chữa và phục hồi sau một ngày hoạt động.
Người từ 70 tuổi trở lên nên cố gắng ngủ khoảng 7–8 tiếng mỗi đêm. Một môi trường ngủ yên tĩnh, thoáng mát và hạn chế ánh sáng sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Ngoài ra, người cao tuổi cần hạn chế thức khuya, tránh sử dụng điện thoại hoặc xem tivi quá lâu trước giờ đi ngủ.
Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài, ngủ chập chờn hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm, nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì tự ý sử dụng thuốc ngủ.
4. Duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ
Một trong những điểm chung của nhiều người sống thọ là không bỏ qua việc theo dõi sức khỏe thường xuyên.
Khi tuổi tác tăng lên, nhiều bệnh lý có thể tiến triển âm thầm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hoặc các bệnh lý về tim mạch.
Người trên 70 tuổi nên thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát ít nhất mỗi năm một lần, bao gồm:
Công thức máu.
Đường huyết.
Mỡ máu.
Chức năng gan, thận.
Đo huyết áp.
Tầm soát các bệnh lý phù hợp với tiền sử cá nhân và gia đình.
Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào may mắn
Các chuyên gia cho rằng tuổi thọ phần nào chịu ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền, nhưng lối sống mới là yếu tố quyết định quan trọng nhất.
Một người bước qua tuổi 70 nhưng vẫn ăn uống điều độ, duy trì vận động, ngủ ngon và thường xuyên theo dõi sức khỏe sẽ có nhiều cơ hội giữ được chất lượng sống tốt trong những năm tiếp theo.
Nói cách khác, bí quyết để tiến gần hơn đến tuổi 90 không nằm ở những phương pháp dưỡng sinh đắt tiền, mà bắt đầu từ những thói quen đơn giản được duy trì đều đặn mỗi ngày.
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