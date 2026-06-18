Ngủ đủ vẫn thấy mệt? Chuyên gia chỉ ra 3 thói quen ăn uống giúp giảm mệt mỏi tới hơn 40%
GĐXH - Nhiều người dù ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng và khó tập trung. Theo chuyên gia Nhật Bản, nguyên nhân có thể liên quan đến tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể và những thói quen ăn uống tưởng như vô hại.
Nhiều người có chung một thắc mắc: Đã ngủ đủ giấc, không thức khuya, nhưng sáng dậy vẫn uể oải, làm việc khó tập trung và luôn cảm thấy thiếu năng lượng.
Thực tế, cảm giác mệt mỏi kéo dài không chỉ liên quan đến giấc ngủ. Các chuyên gia cho rằng chế độ ăn uống và tình trạng viêm âm thầm trong cơ thể cũng có thể là nguyên nhân khiến cơ thể liên tục rơi vào trạng thái kiệt sức.
Theo Giáo sư Junhiro Ichihara (Đại học Y khoa Phụ nữ Tokyo, Nhật Bản), mỗi ngày cơ thể sử dụng một lượng lớn oxy để duy trì sự sống. Trong quá trình này, một phần oxy chuyển thành các gốc tự do, có thể gây tổn thương tế bào và kích hoạt phản ứng viêm.
Khi căng thẳng kéo dài, ngủ không đủ hoặc ăn uống thiếu cân bằng, khả năng tự phục hồi của cơ thể suy giảm, khiến cảm giác mệt mỏi ngày càng tích tụ.
Điều đáng chú ý là một số nghiên cứu cho thấy việc điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý có thể giúp giảm cảm giác mệt mỏi tới hơn 40%.
Chuyên gia Nhật Bản: Muốn bớt mệt mỏi, hãy bắt đầu từ việc thay đổi thứ tự ăn uống
1. Mệt mỏi đầu óc? Hãy ăn rau trước
Nếu thường xuyên phải làm việc trí óc, khó tập trung hoặc cảm thấy đầu óc nặng nề, chuyên gia khuyên nên thay đổi thứ tự ăn trong bữa ăn.
Cụ thể, hãy bắt đầu bằng rau xanh, sau đó mới đến thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng và cuối cùng là cơm, bánh mì hoặc các thực phẩm giàu tinh bột.
Cách ăn này giúp làm chậm quá trình tăng đường huyết sau ăn, hạn chế tình trạng đường huyết tăng rồi giảm đột ngột - một trong những nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ và giảm khả năng tập trung.
Ngoài ra, rau xanh còn cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do.
2. Cơ thể kiệt sức sau vận động? Đừng bỏ lỡ "30 phút vàng"
Sau khi vận động hoặc lao động thể lực, nhiều người có thói quen nghỉ ngơi rồi mới ăn uống. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm cơ thể cần được bổ sung năng lượng nhất.
Các chuyên gia khuyến nghị nên tận dụng khoảng 30 phút đầu sau khi vận động để bổ sung cả carbohydrate và protein.
Một quả chuối kết hợp với sữa chua, hoặc bánh mì nguyên cám ăn cùng sữa là những lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả.
Carbohydrate giúp phục hồi nguồn năng lượng đã tiêu hao, trong khi protein hỗ trợ tái tạo cơ bắp và sửa chữa các tổn thương vi mô sau vận động.
Việc bổ sung dinh dưỡng đúng thời điểm có thể giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn và giảm cảm giác mệt mỏi kéo dài.
3. Căng thẳng kéo dài? Hãy chăm sóc hệ vi sinh đường ruột
Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy đường ruột và não bộ có mối liên hệ chặt chẽ thông qua cái gọi là "trục não - ruột".
Khi hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng, nguy cơ căng thẳng, lo âu và mệt mỏi cũng có xu hướng gia tăng.
Vì vậy, những người thường xuyên chịu áp lực tâm lý nên tăng cường các thực phẩm lên men tự nhiên như sữa chua, miso, kim chi hoặc các loại rau củ giàu chất xơ.
Những thực phẩm này giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ cải thiện tâm trạng và giảm cảm giác căng thẳng.
Bên cạnh đó, các loại cá béo như cá hồi, cá thu chứa nhiều omega-3 cũng được chứng minh có tác dụng giảm phản ứng viêm trong não, từ đó góp phần cải thiện tinh thần và mức năng lượng của cơ thể.
Ăn đồ ngọt để tỉnh táo có thể phản tác dụng
Nhiều người thường tìm đến bánh ngọt, kẹo hoặc nước ngọt khi cảm thấy mệt mỏi với hy vọng nhanh chóng lấy lại năng lượng.
Tuy nhiên, theo chuyên gia, việc tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện có thể khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm mạnh, khiến cơ thể càng thêm uể oải.
Đặc biệt, sau 16 giờ chiều nên hạn chế các loại bánh ngọt, kẹo hoặc thực phẩm chứa nhiều đường. Lượng đường cao vào cuối ngày có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết melatonin - hormone điều hòa giấc ngủ - làm giảm chất lượng giấc ngủ ban đêm.
Ngoài ra, uống nước ép hoặc đồ uống có đường khi bụng đói cũng dễ gây dao động đường huyết mạnh, khiến cảm giác mệt mỏi trở nên rõ rệt hơn.
Muốn ăn ngọt, hãy ăn đúng thời điểm
Các chuyên gia không khuyến khích loại bỏ hoàn toàn đồ ngọt khỏi chế độ ăn.
Thay vào đó, nên ăn sau bữa chính khoảng 1 giờ thay vì ăn ngay sau bữa ăn. Đồng thời, ưu tiên trái cây tươi - nguồn đường tự nhiên đi kèm vitamin, khoáng chất và chất xơ - thay cho các loại bánh kẹo chế biến sẵn.
Nguyên tắc đơn giản là: ăn đúng lúc, ăn vừa phải và hạn chế đường tinh luyện.
Không chỉ ngủ đủ, cơ thể còn cần được nuôi dưỡng đúng cách
Theo Giáo sư Ichihara, giấc ngủ rất quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định mức năng lượng của cơ thể.
Một chế độ ăn cân bằng, giàu thực phẩm tự nhiên và được sắp xếp hợp lý có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ phục hồi tế bào và cải thiện tình trạng mệt mỏi kéo dài.
Đôi khi, bí quyết để có nhiều năng lượng hơn không nằm ở việc ngủ thêm vài giờ, mà bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trên bàn ăn mỗi ngày.
Nhiều người làm mỗi ngày mà không biết: 3 thói quen buổi chiều đang âm thầm gây hại cho tim mạchBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Tưởng chừng vô hại nhưng một số thói quen diễn ra vào cuối ngày có thể khiến trái tim phải chịu áp lực lớn hơn theo thời gian. Điều đáng nói là rất nhiều người vẫn duy trì chúng mà không hề hay biết.
Người phụ nữ 53 tuổi sốc nhiệt vì nắng nóng, xuất hiện triệu chứng giống đột quỵSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Một phụ nữ 53 tuổi ở Phú Thọ bất ngờ xuất hiện các triệu chứng giống đột quỵ như méo miệng, nói khó, tê bì nửa người khi đang làm việc ngoài đồng dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.
Mắc đái tháo đường, người phụ nữ 45 tuổi suýt gặp biến chứng nặng vì bệnh phụ khoa kéo dàiSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ 45 tuổi thiếu máu nặng, nguyên nhân thực sự xuất phát từ biến chứng nhiễm trùng nguy hiểm liên quan đến bệnh đái tháo đường kiểm soát kém kéo dài.
6 thói quen đơn giản giúp người trên 60 tuổi sống thọSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Người sau tuổi 60 muốn sống thọ không chỉ cần chăm sóc sức khỏe mà còn phải xây dựng một lối sống cân bằng về cả thể chất lẫn tinh thần.
Người đàn ông phát hiện mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Tiền sử hút thuốc lá và uống rượu bia kéo dài nhiều năm, ông B. phát hiện mắc ung thư thực quản sau khi xuất hiện triệu chứng nuốt nghẹn khi ăn uống.
Loại gia vị nhiều nhà để ngay cạnh bếp đang âm thầm sinh độc tố: Kiểm tra ngay trước khi quá muộnSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Nhiều người có thói quen để gia vị ngay cạnh bếp hoặc ngoài nhiệt độ phòng sau khi mở nắp để tiện sử dụng. Thế nhưng, chính điều này có thể khiến một số loại gia vị nhanh hỏng, giảm chất lượng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Sau tuổi 55, uống nước buổi sáng thế nào để giảm nguy cơ đột quỵ? 4 lưu ý nhiều người vẫn đang bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần uống một cốc nước ngay sau khi thức dậy là đủ để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sau tuổi 55, cách uống nước cũng quan trọng không kém lượng nước uống vào. Một số thói quen tưởng tốt lại có thể gây bất lợi cho hệ tim mạch.
6 thực phẩm giàu canxi và vitamin D nên ăn từ hôm nay để phòng ngừa loãng xươngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Loãng xương là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh. Việc bổ sung thực phẩm giàu canxi và vitamin D như sữa, cá béo, trứng, rau lá xanh và đậu nành có thể giúp duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ gãy xương và hỗ trợ sức khỏe xương khớp lâu dài.
Người phụ nữ nhập viện vì sốt cao, khó thở, bác sĩ phát hiện biến chứng nguy hiểm từ đái tháo đườngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người bệnh có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp thừa nhận không tái khám định kỳ và tự sử dụng thuốc tại nhà, không mang theo thuốc đáng sử dụng...
Nắng nóng kéo dài tăng nguy cơ suy thận cấp, bác sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu cần đi viện ngaySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm gia tăng nguy cơ tổn thương thận, thậm chí dẫn đến suy thận cấp nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra chế độ ăn giúp làm chậm lão hóa từ tuổi trung niên trở điBệnh thường gặp
GĐXH - Bước sang tuổi trung niên, cơ thể không còn hoạt động với hiệu suất như thời trẻ. Quá trình lão hóa diễn ra âm thầm khiến nguy cơ mắc các bệnh mạn tính gia tăng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc xây dựng chế độ ăn uống khoa học dựa trên nguyên tắc "5 đủ, 3 giảm" có thể góp phần bảo vệ sức khỏe, duy trì thể lực và nâng cao chất lượng cuộc sống khi tuổi tác ngày càng tăng.