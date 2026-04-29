Bé 4 tuổi thận to gấp đôi bình thường do dị tật bẩm sinh: Cảnh báo nguy cơ suy thận nếu phát hiện muộn

Thận giãn to gấp đôi, nguy cơ suy giảm chức năng

Bé Trung (4 tuổi) được phát hiện bất thường từ khi còn trong bụng mẹ. Ở tuần thai thứ 20, siêu âm ghi nhận một bên thận có kích thước lớn hơn bình thường. Sau sinh, các bác sĩ xác định trẻ mắc tình trạng hẹp khúc nối bể thận – niệu quản bẩm sinh, gây thận ứ nước mức độ nhẹ và được theo dõi định kỳ.

Do bệnh chưa tiến triển nặng, bác sĩ chưa chỉ định can thiệp sớm nhằm tránh nguy cơ tái hẹp. Tuy nhiên, theo thời gian, tình trạng ứ nước ngày càng nghiêm trọng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, kết quả siêu âm cho thấy thận trái của bé có kích thước lên tới 119x61mm, gần gấp đôi thận phải và vượt xa mức bình thường. Vỏ thận giãn mỏng, cho thấy nhu mô đã bị ảnh hưởng.

Kết quả xạ hình thận xác định tình trạng tắc nghẽn tại khúc nối bể thận – niệu quản. Đồng thời, chỉ số bạch cầu tăng cao cho thấy có dấu hiệu nhiễm trùng cấp. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị thận ứ nước độ III – giai đoạn nặng, có nguy cơ suy giảm chức năng thận nếu không can thiệp kịp thời.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật kịp thời giúp bảo tồn chức năng thận

Ê kíp ngoại nhi đã tiến hành phẫu thuật tạo hình khúc nối bể thận – niệu quản để giải quyết tình trạng tắc nghẽn. Trong quá trình mổ, khoảng 150ml nước tiểu ứ đọng được dẫn lưu ra ngoài, đoạn niệu quản hẹp được cắt bỏ và tái tạo lại để đảm bảo dòng chảy nước tiểu thông suốt từ thận xuống bàng quang.

Sau gần 4 giờ, ca phẫu thuật thành công. Bé hồi phục nhanh, có thể ăn uống, đi lại và tiểu tiện bình thường, xuất viện sau 5 ngày. Theo bác sĩ, chức năng thận của trẻ có khả năng cải thiện dần nhưng cần theo dõi lâu dài.

Dị tật thận bẩm sinh dễ bị bỏ qua vì ít triệu chứng

Hẹp khúc nối bể thận – niệu quản là một trong những dị tật tiết niệu phổ biến ở trẻ em, với tỷ lệ gặp khoảng 1/1.000–2.000 trẻ. Bệnh xảy ra khi đoạn nối giữa bể thận và niệu quản bị hẹp, làm cản trở dòng chảy nước tiểu, gây ứ đọng và giãn thận.

Đáng lo ngại, ở giai đoạn đầu, trẻ thường không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi thận đã giãn lớn hoặc chức năng đã suy giảm.

Tình trạng này được phân thành 4 mức độ. Ở độ III như trường hợp của bé Trung, thận đã giãn toàn bộ, nhu mô mỏng và bắt đầu ảnh hưởng đến chức năng. Nếu tiến triển đến độ IV, nguy cơ suy thận mạn là rất cao.

Khi nào cần phẫu thuật và dấu hiệu cha mẹ không nên bỏ qua

Không phải tất cả các trường hợp phát hiện trước sinh đều cần can thiệp ngay. Nhiều trường hợp nhẹ có thể tự cải thiện trong những năm đầu đời. Tuy nhiên, phẫu thuật sẽ được chỉ định khi bệnh tiến triển nặng, chức năng thận suy giảm hoặc xuất hiện biến chứng như nhiễm trùng, sỏi thận, đau tái phát.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường như đau vùng hông lưng, tiểu buốt, nước tiểu đục, nhiễm trùng tiểu tái phát hoặc sờ thấy khối bất thường ở bụng.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai không nên bỏ qua các mốc siêu âm quan trọng, nhất là giai đoạn 18–22 tuần, vì đây là thời điểm có thể phát hiện sớm các dị tật thận – tiết niệu, giúp can thiệp và theo dõi kịp thời.